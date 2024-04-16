https://sputnikarabic.ae/20240416/مساعدة-رئيس-البرلمان-الأردني-لـسبوتنيك-لا-يمكن-المزايدة-على-دعم-غزة-ومشكلة-إيران-مع-إسرائيل-1088026312.html

مساعدة رئيس البرلمان الأردني لـ"سبوتنيك": لا يمكن المزايدة على دعم غزة.. ومشكلة إيران مع إسرائيل

مساعدة رئيس البرلمان الأردني لـ"سبوتنيك": لا يمكن المزايدة على دعم غزة.. ومشكلة إيران مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

قالت ميادة شريم، مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني، إن "التوترات الأخيرة بين الأردن وإيران، جاءت بعد تصريحات طهران المسيئة لعمان على خلفية اعتراض القوات المسلحة... 16.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-16T19:20+0000

2024-04-16T19:20+0000

2024-04-16T19:20+0000

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وأضافت، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه التصريحات والتي حملت اتهامات بالتشكيك في موقف الأردن من القضية الفلسطينية، لم تكن عابرة، بل حملت الطابع الرسمي الإيراني، باعتبار أن من نشرها وكالة الأنباء الرسمية لطهران".وأكدت أن "وزارة الخارجية الأردنية اتخذت الإجراء الدبلوماسي المطلوب من خلال استدعاء السفير الإيراني لدى المملكة، وأرسلت له رسالة قوية وواضحة بضرورة إيقاف هذه الإساءات، وإيقاف التشكيك بمواقف الأردن، حيث قدم الأردن مواقف مشرفة واستثنائية وكان من أوائل الدول التي هبت لنصرة الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم".وقالت: "خلال هذا الاستدعاء تم إبلاغ السفير الإيراني بأنه إذا حدث خطر من إسرائيل، فسيقوم الأردن بالإجراء ذاته واعتراض كل ما يخرق مجاله الجوي، وهو تأكيد على أن القوات المسلحة الأردنية تصرفت وفق ما يحتم عليها الواجب الوطني بحماية أجواء المملكة ومواطنيها، بحيث لن تسمح لأي طرف بأن يعرّض أمن الأردن والأردنيين للخطر".وفيما يتعلق بمستقبل الأزمة، ترى ميادة شريم أن "مشكلة إيران مع إسرائيل وليست مع الأردن، وبالتالي لا يمكن لإيران تبرير ما حدث لخلق أزمة حقيقية مع الأردن، وكذلك لا يمكن لها أو لأي جهة أخرى المزايدة على دور الأردن وجهوده وتضحياته في خدمة القضية الفلسطينية وفي نصرة أهل غزة".وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، إن "أمن الأردن وسيادته فوق كل اعتبار".وشدد العاهل الأردني، خلال لقائه مع وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة المفرق، على أن الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة، وحماية مواطنيه تأتي قبل كل شيء"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الأردني أن سلاح الجو الملكي الأردني قام بزيادة طلعاته الجوية، وذلك لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء البلاد، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الأردنية لن تسمح باستخدام المجال الجوي للمملكة لأي غاية كانت.وشنت إيران، ليلة السبت / الأحد (14 ــ 15 أبريل/ نيسان) الجاري، هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردا على قصف الطائرات الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، يوم 1 أبريل الجاري.وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، أن "الأردن حذر من تصعيد الموقف منذ بداية الحرب على غزة"، مشيرا إلى التصعيد الذي وقع بالأمس بين إيران وإسرائيل.وقال الصفدي، في تصريحات له، إن الخارجية الأردنية استدعت سفير إيران وأبلغته بضرورة وقف الإساءات والتشكيك بمواقف الأردن"، مشيرا إلى أن كل مسيرة أو صاروخ يخترق الأجواء الأردنية نتصدى له لنحول دون أن يسبب ضرراً في الأردن".وأضاف أن "هناك تقييما بأن هناك خطراً حقيقياً من سقوط المسيرات والصواريخ الإيرانية على الأردن والقوات المسلحة تعاملت مع هذا الخطر وإذا كان هذا الخطر من إسرائيل فسيقوم الأردن بنفس الإجراء".

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