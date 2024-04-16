مساعدة رئيس البرلمان الأردني لـ"سبوتنيك": لا يمكن المزايدة على دعم غزة.. ومشكلة إيران مع إسرائيل

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sputnikarabic.ae/20240416/مساعدة-رئيس-البرلمان-الأردني-لـسبوتنيك-لا-يمكن-المزايدة-على-دعم-غزة-ومشكلة-إيران-مع-إسرائيل-1088026312.html
مساعدة رئيس البرلمان الأردني لـ"سبوتنيك": لا يمكن المزايدة على دعم غزة.. ومشكلة إيران مع إسرائيل
مساعدة رئيس البرلمان الأردني لـ"سبوتنيك": لا يمكن المزايدة على دعم غزة.. ومشكلة إيران مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
قالت ميادة شريم، مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني، إن "التوترات الأخيرة بين الأردن وإيران، جاءت بعد تصريحات طهران المسيئة لعمان على خلفية اعتراض القوات المسلحة... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T19:20+0000
2024-04-16T19:20+0000
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وأضافت، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه التصريحات والتي حملت اتهامات بالتشكيك في موقف الأردن من القضية الفلسطينية، لم تكن عابرة، بل حملت الطابع الرسمي الإيراني، باعتبار أن من نشرها وكالة الأنباء الرسمية لطهران".وأكدت أن "وزارة الخارجية الأردنية اتخذت الإجراء الدبلوماسي المطلوب من خلال استدعاء السفير الإيراني لدى المملكة، وأرسلت له رسالة قوية وواضحة بضرورة إيقاف هذه الإساءات، وإيقاف التشكيك بمواقف الأردن، حيث قدم الأردن مواقف مشرفة واستثنائية وكان من أوائل الدول التي هبت لنصرة الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم".وقالت: "خلال هذا الاستدعاء تم إبلاغ السفير الإيراني بأنه إذا حدث خطر من إسرائيل، فسيقوم الأردن بالإجراء ذاته واعتراض كل ما يخرق مجاله الجوي، وهو تأكيد على أن القوات المسلحة الأردنية تصرفت وفق ما يحتم عليها الواجب الوطني بحماية أجواء المملكة ومواطنيها، بحيث لن تسمح لأي طرف بأن يعرّض أمن الأردن والأردنيين للخطر".وفيما يتعلق بمستقبل الأزمة، ترى ميادة شريم أن "مشكلة إيران مع إسرائيل وليست مع الأردن، وبالتالي لا يمكن لإيران تبرير ما حدث لخلق أزمة حقيقية مع الأردن، وكذلك لا يمكن لها أو لأي جهة أخرى المزايدة على دور الأردن وجهوده وتضحياته في خدمة القضية الفلسطينية وفي نصرة أهل غزة".وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، إن "أمن الأردن وسيادته فوق كل اعتبار".وشدد العاهل الأردني، خلال لقائه مع وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة المفرق، على أن الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة، وحماية مواطنيه تأتي قبل كل شيء"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الأردني أن سلاح الجو الملكي الأردني قام بزيادة طلعاته الجوية، وذلك لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء البلاد، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الأردنية لن تسمح باستخدام المجال الجوي للمملكة لأي غاية كانت.وشنت إيران، ليلة السبت / الأحد (14 ــ 15 أبريل/ نيسان) الجاري، هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردا على قصف الطائرات الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، يوم 1 أبريل الجاري.وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، أن "الأردن حذر من تصعيد الموقف منذ بداية الحرب على غزة"، مشيرا إلى التصعيد الذي وقع بالأمس بين إيران وإسرائيل.وقال الصفدي، في تصريحات له، إن الخارجية الأردنية استدعت سفير إيران وأبلغته بضرورة وقف الإساءات والتشكيك بمواقف الأردن"، مشيرا إلى أن كل مسيرة أو صاروخ يخترق الأجواء الأردنية نتصدى له لنحول دون أن يسبب ضرراً في الأردن".وأضاف أن "هناك تقييما بأن هناك خطراً حقيقياً من سقوط المسيرات والصواريخ الإيرانية على الأردن والقوات المسلحة تعاملت مع هذا الخطر وإذا كان هذا الخطر من إسرائيل فسيقوم الأردن بنفس الإجراء".
https://sputnikarabic.ae/20240401/الملك-الأردني-والرئيس-المصري-يحذران-إسرائيل-من-العواقب-الخطيرة-لأية-عملية-عسكرية-في-رفح-1087597138.html
https://sputnikarabic.ae/20240415/خبير-لـسبوتنيك-إيران-ستتعامل-بالمثل-مع-الأردن-حول-استدعاء-سفيرها--1087985228.html
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حصري, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إيران, أخبار إيران
حصري, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إيران, أخبار إيران

مساعدة رئيس البرلمان الأردني لـ"سبوتنيك": لا يمكن المزايدة على دعم غزة.. ومشكلة إيران مع إسرائيل

19:20 GMT 16.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiberملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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حصري
قالت ميادة شريم، مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني، إن "التوترات الأخيرة بين الأردن وإيران، جاءت بعد تصريحات طهران المسيئة لعمان على خلفية اعتراض القوات المسلحة الأردنية للأجسام الطائرة التي خرقت أجواء المملكة بالتزامن مع الهجوم الإيراني على إسرائيل".
وأضافت، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه التصريحات والتي حملت اتهامات بالتشكيك في موقف الأردن من القضية الفلسطينية، لم تكن عابرة، بل حملت الطابع الرسمي الإيراني، باعتبار أن من نشرها وكالة الأنباء الرسمية لطهران".
وأكدت أن "وزارة الخارجية الأردنية اتخذت الإجراء الدبلوماسي المطلوب من خلال استدعاء السفير الإيراني لدى المملكة، وأرسلت له رسالة قوية وواضحة بضرورة إيقاف هذه الإساءات، وإيقاف التشكيك بمواقف الأردن، حيث قدم الأردن مواقف مشرفة واستثنائية وكان من أوائل الدول التي هبت لنصرة الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم".
السيسي وملك الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
الملك الأردني والرئيس المصري يحذران إسرائيل من العواقب الخطيرة لأية عملية عسكرية في رفح
1 أبريل, 18:28 GMT
وقالت: "خلال هذا الاستدعاء تم إبلاغ السفير الإيراني بأنه إذا حدث خطر من إسرائيل، فسيقوم الأردن بالإجراء ذاته واعتراض كل ما يخرق مجاله الجوي، وهو تأكيد على أن القوات المسلحة الأردنية تصرفت وفق ما يحتم عليها الواجب الوطني بحماية أجواء المملكة ومواطنيها، بحيث لن تسمح لأي طرف بأن يعرّض أمن الأردن والأردنيين للخطر".
وفيما يتعلق بمستقبل الأزمة، ترى ميادة شريم أن "مشكلة إيران مع إسرائيل وليست مع الأردن، وبالتالي لا يمكن لإيران تبرير ما حدث لخلق أزمة حقيقية مع الأردن، وكذلك لا يمكن لها أو لأي جهة أخرى المزايدة على دور الأردن وجهوده وتضحياته في خدمة القضية الفلسطينية وفي نصرة أهل غزة".
وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، إن "أمن الأردن وسيادته فوق كل اعتبار".
وشدد العاهل الأردني، خلال لقائه مع وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة المفرق، على أن الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة، وحماية مواطنيه تأتي قبل كل شيء"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الأردني أن سلاح الجو الملكي الأردني قام بزيادة طلعاته الجوية، وذلك لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء البلاد، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الأردنية لن تسمح باستخدام المجال الجوي للمملكة لأي غاية كانت.
العلم الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
خبير لـ"سبوتنيك": إيران ستتعامل بالمثل مع الأردن حول استدعاء سفيرها
أمس, 11:25 GMT
وشنت إيران، ليلة السبت / الأحد (14 ــ 15 أبريل/ نيسان) الجاري، هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردا على قصف الطائرات الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، يوم 1 أبريل الجاري.
وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، أن "الأردن حذر من تصعيد الموقف منذ بداية الحرب على غزة"، مشيرا إلى التصعيد الذي وقع بالأمس بين إيران وإسرائيل.
وقال الصفدي، في تصريحات له، إن الخارجية الأردنية استدعت سفير إيران وأبلغته بضرورة وقف الإساءات والتشكيك بمواقف الأردن"، مشيرا إلى أن كل مسيرة أو صاروخ يخترق الأجواء الأردنية نتصدى له لنحول دون أن يسبب ضرراً في الأردن".
وأضاف أن "هناك تقييما بأن هناك خطراً حقيقياً من سقوط المسيرات والصواريخ الإيرانية على الأردن والقوات المسلحة تعاملت مع هذا الخطر وإذا كان هذا الخطر من إسرائيل فسيقوم الأردن بنفس الإجراء".
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