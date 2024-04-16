https://sputnikarabic.ae/20240416/مستشار-رئاسي-أمريكي-سابق-المفاوضات-كان-من-الممكن-أن-تمنع-الصراع-في-أوكرانيا-1088004120.html

مستشار رئاسي أمريكي سابق: المفاوضات كان من الممكن أن تمنع الصراع في أوكرانيا

مستشار رئاسي أمريكي سابق: المفاوضات كان من الممكن أن تمنع الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح توماس غراهام، مستشار جورج دبليو بوش السابق لشؤون روسيا وأوراسيا، ، أنه كان من الممكن منع الصراع في أوكرانيا من خلال حل سلمي لو أن واشنطن أخذت مخاوف موسكو... 16.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-16T06:16+0000

2024-04-16T06:16+0000

2024-04-16T06:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال جراهام: "النتيجة المحتملة للنزاع ستكون تنازلات إقليمية لصالح موسكو وضمانات أمنية لأوكرانيا وروسيا - وهو أمر كان من الممكن تحقيقه من خلال تسوية سلمية حتى قبل أن يبدأ النزاع".وأضاف: "قالت واشنطن إنها مسألة مبدأ... على الرغم من أنها وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لم يمنحوا أوكرانيا فرصة الانضمام إلى الحلف في أي وقت قريب".ووفقا له، فإنه عندما تبدأ المفاوضات بعد عدة سنوات من القتال، ستكون هناك مسألتان على جدول الأعمال: الأراضي والضمانات الأمنية للحد من خطر تجدد الأعمال العدائية.وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء تعزيز قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا. وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.وكما أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.

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