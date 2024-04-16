مستشار رئاسي أمريكي سابق: المفاوضات كان من الممكن أن تمنع الصراع في أوكرانيا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
أمساليوم
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240416/مستشار-رئاسي-أمريكي-سابق-المفاوضات-كان-من-الممكن-أن-تمنع-الصراع-في-أوكرانيا-1088004120.html
مستشار رئاسي أمريكي سابق: المفاوضات كان من الممكن أن تمنع الصراع في أوكرانيا
مستشار رئاسي أمريكي سابق: المفاوضات كان من الممكن أن تمنع الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح توماس غراهام، مستشار جورج دبليو بوش السابق لشؤون روسيا وأوراسيا، ، أنه كان من الممكن منع الصراع في أوكرانيا من خلال حل سلمي لو أن واشنطن أخذت مخاوف موسكو... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T06:16+0000
2024-04-16T06:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال جراهام: "النتيجة المحتملة للنزاع ستكون تنازلات إقليمية لصالح موسكو وضمانات أمنية لأوكرانيا وروسيا - وهو أمر كان من الممكن تحقيقه من خلال تسوية سلمية حتى قبل أن يبدأ النزاع".وأضاف: "قالت واشنطن إنها مسألة مبدأ... على الرغم من أنها وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لم يمنحوا أوكرانيا فرصة الانضمام إلى الحلف في أي وقت قريب".ووفقا له، فإنه عندما تبدأ المفاوضات بعد عدة سنوات من القتال، ستكون هناك مسألتان على جدول الأعمال: الأراضي والضمانات الأمنية للحد من خطر تجدد الأعمال العدائية.وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء تعزيز قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا. وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.وكما أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.
https://sputnikarabic.ae/20240415/القوات-الروسية-تدمر-مركز-القيادة-والمراقبة-لكتيبة-تابعة-للواء-13-بالحرس-الأوكراني-1087984298.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مستشار رئاسي أمريكي سابق: المفاوضات كان من الممكن أن تمنع الصراع في أوكرانيا

06:16 GMT 16.04.2024
© tabrez_syed/unsplashالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© tabrez_syed/unsplash
تابعنا عبر
صرح توماس غراهام، مستشار جورج دبليو بوش السابق لشؤون روسيا وأوراسيا، ، أنه كان من الممكن منع الصراع في أوكرانيا من خلال حل سلمي لو أن واشنطن أخذت مخاوف موسكو بشأن أمن روسيا على محمل الجد.
وقال جراهام: "النتيجة المحتملة للنزاع ستكون تنازلات إقليمية لصالح موسكو وضمانات أمنية لأوكرانيا وروسيا - وهو أمر كان من الممكن تحقيقه من خلال تسوية سلمية حتى قبل أن يبدأ النزاع".

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الغرب رفض مناقشة عدم مقبولية توسع الناتو شرقًا، متجاهلًا تمامًا مخاوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي أعرب عنها قبل بدء النزاع بفترة طويلة.

وأضاف: "قالت واشنطن إنها مسألة مبدأ... على الرغم من أنها وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لم يمنحوا أوكرانيا فرصة الانضمام إلى الحلف في أي وقت قريب".

وأوضح غراهام في مقال نشرته صحيفة "هيل" الأمريكية إنه كان من الممكن تجنب الصراع لو كان لدى قادة العالم فهم أوضح لموازين القوى الحقيقية أو لو كانوا أكثر جرأة من الناحية السياسية.

ووفقا له، فإنه عندما تبدأ المفاوضات بعد عدة سنوات من القتال، ستكون هناك مسألتان على جدول الأعمال: الأراضي والضمانات الأمنية للحد من خطر تجدد الأعمال العدائية.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مركز القيادة والمراقبة لكتيبة تابعة للواء 13 بالحرس الأوكراني
أمس, 11:09 GMT
وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء تعزيز قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا. وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.

وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا ليست هي التي تتحرك نحو حدود دول الناتو، لكنها اقتربت، نحن نحمي شعبنا فقط.

وكما أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.
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