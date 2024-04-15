https://sputnikarabic.ae/20240415/القوات-الروسية-تدمر-مركز-القيادة-والمراقبة-لكتيبة-تابعة-للواء-13-بالحرس-الأوكراني-1087984298.html
القوات الروسية تدمر مركز القيادة والمراقبة لكتيبة تابعة للواء 13 بالحرس الأوكراني
القوات الروسية تدمر مركز القيادة والمراقبة لكتيبة تابعة للواء 13 بالحرس الأوكراني
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي دمر مركز القيادة والمراقبة لكتيبة تابعة للواء 13 في الحرس الأوكراني. 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T11:09+0000
2024-04-15T11:09+0000
2024-04-15T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "تم تدمير مركز القيادة والمراقبة التابع لكتيبة تابعة للواء 13 في الحرس الأوكراني، وتم تحقيق إصابة مباشرة في الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 110 منطقة".وخلال النهار، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 270 طائرة أوكرانية من دون طيار وستة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة الأغراض من طراز "هيمارس".وفي اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت تشكيلات لواء المشاة الآلي رقم 72 ولواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي رقم 128 في مناطق وروزودنوي وفوديان وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي اتجاه خيرسون، ألحقت وحدات من مجموعة "دنيبر" أضرارا نارية بأفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 60 عسكريًا ومركبتين ومدفع هاوتزر عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا،ومدفع "دي- 20" عيار 152 ملم. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.الطيران الروسي يدمر مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسكودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240415/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-التكتيكية-على-3-محاور-استراتيجية---1087984599.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر مركز القيادة والمراقبة لكتيبة تابعة للواء 13 بالحرس الأوكراني
11:09 GMT 15.04.2024 (تم التحديث: 11:31 GMT 15.04.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي دمر مركز القيادة والمراقبة لكتيبة تابعة للواء 13 في الحرس الأوكراني.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "تم تدمير مركز القيادة والمراقبة التابع لكتيبة تابعة للواء 13 في الحرس الأوكراني، وتم تحقيق إصابة مباشرة في الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 110 منطقة".
وخلال النهار، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 270 طائرة أوكرانية من دون طيار وستة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة الأغراض من طراز "هيمارس".
وفي اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت تشكيلات لواء المشاة الآلي رقم 72 ولواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي رقم 128 في مناطق وروزودنوي وفوديان وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 90 عسكريًا، وثلاث مركبات، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفع هاوتزر "دي – 30" عيار 122 ملم.
وفي اتجاه خيرسون، ألحقت وحدات من مجموعة "دنيبر" أضرارا نارية بأفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 60 عسكريًا ومركبتين ومدفع هاوتزر عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا،ومدفع "دي- 20" عيار 152 ملم.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.