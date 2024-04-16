https://sputnikarabic.ae/20240416/مفوضية-الانتخابات-في-ليبيا-تعلن-اعتماد-اللائحة-التنظيمية-لانتخابات-مجلس-الأمة-1088022223.html
مفوضية الانتخابات في ليبيا تعلن اعتماد اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الأمة
مفوضية الانتخابات في ليبيا تعلن اعتماد اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الأمة
سبوتنيك عربي
مضت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، في التحضير للاستحقاقات التي أُحيلت إليها من مجلس النواب الليبي، بموجب القانونين (27) و(28) لسنة 2023 في شأن انتخاب... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T15:18+0000
2024-04-16T15:18+0000
2024-04-16T15:18+0000
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وفي انتظار الاتفاق على الحكومة التي ستشرف على دعم العملية الانتخابية، فإن المفوضية أعلنت عن التزامها الكامل بتنفيذ ما أُحيل إليها، وأبدت استعدادها التام للبدء في وضع القوانين ذات العلاقة موضع التنفيذ، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.كما أصدر مجلس المفوضية قراره رقم (57) لسنة 2024، بشأن اعتماد لائحة تسجيل الناخبين لانتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، وهي خطوة متقدمة اتخذها مجلس المفوضية في إطار التحضير للانتخابات العامة.ودعت المفوضية جميع المواطنين إلى المبادرة بإدراج أسمائهم في سجل الناخبين واغتنام فرصة المشاركة في تقرير مصير من سيتولى أمر هذه البلاد.وأكد مجلس المفوضية على تحمل مسؤولياته تجاه الأمانة التي حُمل بها، ودعا كافة مؤسسات الدولة ومسؤوليها إلى التعاون معه وتسهيل مهامهِ دون قيد أو شرط، كما أكدت على جاهزية المفوضية وثقتها في نجاح ما ستنفذه من استحقاقات، فالإمكانيات المتوفرة والكوادر المؤهلة المعززة بروح الوطنية والعزيمة والإيمان باتت مصدرا لهذه الثقة التي نعتمد عليها في كسب ثقة الليبيين والرأي العام حسب بيانها الذي صدر مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس.
https://sputnikarabic.ae/20230710/باتيلي-يتفق-مع-مفوضية-الانتخابات-في-ليبيا-على-ضرورة-معالجة-النقاط-الخلافية-حول-القوانين-الانتخابية-1078931791.html
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
مفوضية الانتخابات في ليبيا تعلن اعتماد اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الأمة
حصري
مضت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، في التحضير للاستحقاقات التي أُحيلت إليها من مجلس النواب الليبي، بموجب القانونين (27) و(28) لسنة 2023 في شأن انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة.
وفي انتظار الاتفاق على الحكومة التي ستشرف على دعم العملية الانتخابية، فإن المفوضية أعلنت عن التزامها الكامل بتنفيذ ما أُحيل إليها، وأبدت استعدادها التام للبدء في وضع القوانين ذات العلاقة موضع التنفيذ، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
كما أصدر مجلس المفوضية قراره رقم (57) لسنة 2024، بشأن اعتماد لائحة تسجيل الناخبين لانتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، وهي خطوة متقدمة اتخذها مجلس المفوضية في إطار التحضير للانتخابات العامة.
ودعت المفوضية جميع المواطنين إلى المبادرة بإدراج أسمائهم في سجل الناخبين واغتنام فرصة المشاركة في تقرير مصير من سيتولى أمر هذه البلاد.
وأكد مجلس المفوضية على تحمل مسؤولياته تجاه الأمانة التي حُمل بها، ودعا كافة مؤسسات الدولة ومسؤوليها إلى التعاون معه وتسهيل مهامهِ دون قيد أو شرط، كما أكدت على جاهزية المفوضية وثقتها في نجاح ما ستنفذه من استحقاقات، فالإمكانيات المتوفرة والكوادر المؤهلة المعززة بروح الوطنية والعزيمة والإيمان باتت مصدرا لهذه الثقة التي نعتمد عليها في كسب ثقة الليبيين والرأي العام حسب بيانها الذي صدر مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس.