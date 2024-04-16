نائب أوكراني: البلاد فقدت "العدالة في كل شيء"

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
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26 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240416/نائب-أوكراني-البلاد-فقدت-العدالة-في-كل-شيء-1088005915.html
نائب أوكراني: البلاد فقدت "العدالة في كل شيء"
نائب أوكراني: البلاد فقدت "العدالة في كل شيء"
سبوتنيك عربي
صرح النائب البرلماني الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، أن أوكرانيا تمر بواحدة من أصعب الفترات في تاريخها، إذ فقد الشعب "العدالة في كل شيء". 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T07:49+0000
2024-04-16T07:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال دوبينسكي على قناته في "تليغرام": "من وجهة نظر المواطن، العدالة مفقودة في كل شيء اليوم. التعبئة ليست عادلة. ... الحدود المغلقة ليست عادلة. فساد السلطات غير عادل بشكل فظيع".وأضاف دوبينسكي أن مثل هذا الظلم يدمر تمامًا "الدافع للوجود في مثل هذا النظام" والدفاع عنه إذا لم يكن المرء "مستفيدًا من الحرب".وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد في وقت سابق مشروع قانون لتعزيز التعبئة في أوكرانيا. ومن نص الوثيقة، عشية تقديم الوثيقة للنظر فيها في القراءة الثانية في البرلمان، استبعدت لجنة الأمن القومي والدفاع البند الخاص بالتسريح.وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد مشروع القانون في 11 أبريل، والذي يلزم جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ولذلك الحضور شخصيا إلى المكتب أو التسجيل من خلال "التجنيد الإلكتروني".وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي وقع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة. خلال هذا الوقت، تم تمديد فترات صلاحيتها مرارا وتكرارا.
https://sputnikarabic.ae/20240414/ضابط-أمريكي-سابق-هجمات-أوكرانيا-على-محطات-الطاقة-النووية-لا-تؤدي-إلا-لاقترابها-من-الاختفاء-كدولة-1087966877.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

نائب أوكراني: البلاد فقدت "العدالة في كل شيء"

07:49 GMT 16.04.2024 (تم التحديث: 07:57 GMT 16.04.2024)
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
صرح النائب البرلماني الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، أن أوكرانيا تمر بواحدة من أصعب الفترات في تاريخها، إذ فقد الشعب "العدالة في كل شيء".
وقال دوبينسكي على قناته في "تليغرام": "من وجهة نظر المواطن، العدالة مفقودة في كل شيء اليوم. التعبئة ليست عادلة. ... الحدود المغلقة ليست عادلة. فساد السلطات غير عادل بشكل فظيع".

وأشار النائب في بيان إلى أنه بحلول صيف عام 2024، السلطات الأوكرانية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، قد قوضوا ثقة السكان في "فكرة المقاومة" والعدالة.

وأضاف دوبينسكي أن مثل هذا الظلم يدمر تمامًا "الدافع للوجود في مثل هذا النظام" والدفاع عنه إذا لم يكن المرء "مستفيدًا من الحرب".

وتابع: "إنهم يحاولون السيطرة على النظام ليس من خلال ضمان العدالة، بل من خلال تضييق الخناق. وهذا يؤدي إلى تشكيل ظلم أكبر فيما يتعلق بالجميع وبين الجميع"، مشددًا على أنه لا يريد أن يتنبأ بنتيجة مثل هذه العملية.

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
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وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد في وقت سابق مشروع قانون لتعزيز التعبئة في أوكرانيا. ومن نص الوثيقة، عشية تقديم الوثيقة للنظر فيها في القراءة الثانية في البرلمان، استبعدت لجنة الأمن القومي والدفاع البند الخاص بالتسريح.

وقال ممثل وزارة الدفاع الأوكرانية ديمتري لازوتكين في وقت لاحق إنه من المخطط وضع مشروع قانون منفصل بشأن التسريح، وقد تم تخصيص ثمانية أشهر لذلك.

وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد مشروع القانون في 11 أبريل، والذي يلزم جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ولذلك الحضور شخصيا إلى المكتب أو التسجيل من خلال "التجنيد الإلكتروني".
وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي وقع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة. خلال هذا الوقت، تم تمديد فترات صلاحيتها مرارا وتكرارا.
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