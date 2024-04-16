https://sputnikarabic.ae/20240416/نائب-أوكراني-البلاد-فقدت-العدالة-في-كل-شيء-1088005915.html

نائب أوكراني: البلاد فقدت "العدالة في كل شيء"

نائب أوكراني: البلاد فقدت "العدالة في كل شيء"

سبوتنيك عربي

صرح النائب البرلماني الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، أن أوكرانيا تمر بواحدة من أصعب الفترات في تاريخها، إذ فقد الشعب "العدالة في كل شيء". 16.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-16T07:49+0000

2024-04-16T07:49+0000

2024-04-16T07:57+0000

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وقال دوبينسكي على قناته في "تليغرام": "من وجهة نظر المواطن، العدالة مفقودة في كل شيء اليوم. التعبئة ليست عادلة. ... الحدود المغلقة ليست عادلة. فساد السلطات غير عادل بشكل فظيع".وأضاف دوبينسكي أن مثل هذا الظلم يدمر تمامًا "الدافع للوجود في مثل هذا النظام" والدفاع عنه إذا لم يكن المرء "مستفيدًا من الحرب".وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد في وقت سابق مشروع قانون لتعزيز التعبئة في أوكرانيا. ومن نص الوثيقة، عشية تقديم الوثيقة للنظر فيها في القراءة الثانية في البرلمان، استبعدت لجنة الأمن القومي والدفاع البند الخاص بالتسريح.وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد مشروع القانون في 11 أبريل، والذي يلزم جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ولذلك الحضور شخصيا إلى المكتب أو التسجيل من خلال "التجنيد الإلكتروني".وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي وقع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة. خلال هذا الوقت، تم تمديد فترات صلاحيتها مرارا وتكرارا.

https://sputnikarabic.ae/20240414/ضابط-أمريكي-سابق-هجمات-أوكرانيا-على-محطات-الطاقة-النووية-لا-تؤدي-إلا-لاقترابها-من-الاختفاء-كدولة-1087966877.html

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