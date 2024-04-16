وزير الإعلام السوداني: قوات الدعم السريع حولت المنشآت الحكومية إلى ثكنات

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
أمساليوم
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https://sputnikarabic.ae/20240416/وزير-الإعلام-السوداني-قوات-الدعم-السريع-حولت-المنشآت-الحكومية-إلى-ثكنات-1088006410.html
وزير الإعلام السوداني: قوات الدعم السريع حولت المنشآت الحكومية إلى ثكنات
وزير الإعلام السوداني: قوات الدعم السريع حولت المنشآت الحكومية إلى ثكنات
سبوتنيك عربي
اتهم وزير الإعلام السوداني جراهام عبد القادر، يوم الاثنين، قوات الدعم السريع بتحويل المنشآت الحكومية إلى ثكنات عسكرية خلال الحرب الممتدة في البلاد منذ عام،... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T08:19+0000
2024-04-16T08:19+0000
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وقال عبد القادر، في مقابلة مع قناة "الجزيرة مباشر"، إن الدمار الذي لحق بالبلاد هو دمار هائل، منحيًا باللائمة على الدعم السريع.وأضاف: أن "الدمار الهائل أصاب المستشفيات والمؤسسات الطبية بعد خروج أكثر من 120 مستشفى عن الخدمة في السودان بعد نهب الدعم السريع لها، ما ترتب عليه خسائر اقتصادية كبيرة"، حسب قوله.وحذرت الأمم المتحدة من حدوث مجاعة وشيكة بالسودان بعد دخول الحرب عامها الثاني والتي اندلعت في 15 أبريل/ نيسان 2023، وتركت نحو 15 ألف قتيل و8 ملايين نازح، و25 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة.وتتواصل منذ 15 أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
https://sputnikarabic.ae/20240415/أطباء-بلا-حدود-تطالب-بتوسيع-عاجل-وسريع-للاستجابة-الإنسانية-في-السودان-بعد-عام-على-الحرب-1087996421.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

وزير الإعلام السوداني: قوات الدعم السريع حولت المنشآت الحكومية إلى ثكنات

08:19 GMT 16.04.2024
© AFP 2023دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية.
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
اتهم وزير الإعلام السوداني جراهام عبد القادر، يوم الاثنين، قوات الدعم السريع بتحويل المنشآت الحكومية إلى ثكنات عسكرية خلال الحرب الممتدة في البلاد منذ عام، مؤكدًا أنها تمردت على الدولة والجيش.
وقال عبد القادر، في مقابلة مع قناة "الجزيرة مباشر"، إن الدمار الذي لحق بالبلاد هو دمار هائل، منحيًا باللائمة على الدعم السريع.
وأضاف: أن "الدمار الهائل أصاب المستشفيات والمؤسسات الطبية بعد خروج أكثر من 120 مستشفى عن الخدمة في السودان بعد نهب الدعم السريع لها، ما ترتب عليه خسائر اقتصادية كبيرة"، حسب قوله.
منظمة أطباء بلا حدود تطالب بتوسيع عاجل وسريع للاستجابة الإنسانية في السودان بعد مرور عام على الحرب بها - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
"أطباء بلا حدود" تطالب بتوسيع عاجل وسريع للاستجابة الإنسانية في السودان بعد عام على الحرب
أمس, 16:23 GMT
وحذرت الأمم المتحدة من حدوث مجاعة وشيكة بالسودان بعد دخول الحرب عامها الثاني والتي اندلعت في 15 أبريل/ نيسان 2023، وتركت نحو 15 ألف قتيل و8 ملايين نازح، و25 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة.
وتتواصل منذ 15 أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
عام من الحرب... السودان يذوب في بحر دماء - سبوتنيك عربي
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عام من الحرب... السودان يذوب في بحر دماء
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أمس, 14:41 GMT
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