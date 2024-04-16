https://sputnikarabic.ae/20240416/وزير-الإعلام-السوداني-قوات-الدعم-السريع-حولت-المنشآت-الحكومية-إلى-ثكنات-1088006410.html
وزير الإعلام السوداني: قوات الدعم السريع حولت المنشآت الحكومية إلى ثكنات
وزير الإعلام السوداني: قوات الدعم السريع حولت المنشآت الحكومية إلى ثكنات
سبوتنيك عربي
اتهم وزير الإعلام السوداني جراهام عبد القادر، يوم الاثنين، قوات الدعم السريع بتحويل المنشآت الحكومية إلى ثكنات عسكرية خلال الحرب الممتدة في البلاد منذ عام،... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T08:19+0000
2024-04-16T08:19+0000
2024-04-16T08:19+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076002650_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3a0c93453782585c2fb285cd3214fe5.jpg
وقال عبد القادر، في مقابلة مع قناة "الجزيرة مباشر"، إن الدمار الذي لحق بالبلاد هو دمار هائل، منحيًا باللائمة على الدعم السريع.وأضاف: أن "الدمار الهائل أصاب المستشفيات والمؤسسات الطبية بعد خروج أكثر من 120 مستشفى عن الخدمة في السودان بعد نهب الدعم السريع لها، ما ترتب عليه خسائر اقتصادية كبيرة"، حسب قوله.وحذرت الأمم المتحدة من حدوث مجاعة وشيكة بالسودان بعد دخول الحرب عامها الثاني والتي اندلعت في 15 أبريل/ نيسان 2023، وتركت نحو 15 ألف قتيل و8 ملايين نازح، و25 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة.وتتواصل منذ 15 أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
https://sputnikarabic.ae/20240415/أطباء-بلا-حدود-تطالب-بتوسيع-عاجل-وسريع-للاستجابة-الإنسانية-في-السودان-بعد-عام-على-الحرب-1087996421.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076002650_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_26e0615b812cf77298a52aa5c2e89416.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
وزير الإعلام السوداني: قوات الدعم السريع حولت المنشآت الحكومية إلى ثكنات
اتهم وزير الإعلام السوداني جراهام عبد القادر، يوم الاثنين، قوات الدعم السريع بتحويل المنشآت الحكومية إلى ثكنات عسكرية خلال الحرب الممتدة في البلاد منذ عام، مؤكدًا أنها تمردت على الدولة والجيش.
وقال عبد القادر، في مقابلة مع قناة "الجزيرة مباشر"، إن الدمار الذي لحق بالبلاد هو دمار هائل، منحيًا باللائمة على الدعم السريع.
وأضاف: أن "الدمار الهائل أصاب المستشفيات والمؤسسات الطبية بعد خروج أكثر من 120 مستشفى عن الخدمة في السودان بعد نهب الدعم السريع لها، ما ترتب عليه خسائر اقتصادية كبيرة"، حسب قوله.
وحذرت الأمم المتحدة من حدوث مجاعة وشيكة بالسودان
بعد دخول الحرب عامها الثاني والتي اندلعت في 15 أبريل/ نيسان 2023، وتركت نحو 15 ألف قتيل و8 ملايين نازح، و25 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة.
وتتواصل منذ 15 أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية
، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.