https://sputnikarabic.ae/20240416/وزير-الإعلام-السوداني-قوات-الدعم-السريع-حولت-المنشآت-الحكومية-إلى-ثكنات-1088006410.html

وزير الإعلام السوداني: قوات الدعم السريع حولت المنشآت الحكومية إلى ثكنات

وزير الإعلام السوداني: قوات الدعم السريع حولت المنشآت الحكومية إلى ثكنات

سبوتنيك عربي

اتهم وزير الإعلام السوداني جراهام عبد القادر، يوم الاثنين، قوات الدعم السريع بتحويل المنشآت الحكومية إلى ثكنات عسكرية خلال الحرب الممتدة في البلاد منذ عام،... 16.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-16T08:19+0000

2024-04-16T08:19+0000

2024-04-16T08:19+0000

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وقال عبد القادر، في مقابلة مع قناة "الجزيرة مباشر"، إن الدمار الذي لحق بالبلاد هو دمار هائل، منحيًا باللائمة على الدعم السريع.وأضاف: أن "الدمار الهائل أصاب المستشفيات والمؤسسات الطبية بعد خروج أكثر من 120 مستشفى عن الخدمة في السودان بعد نهب الدعم السريع لها، ما ترتب عليه خسائر اقتصادية كبيرة"، حسب قوله.وحذرت الأمم المتحدة من حدوث مجاعة وشيكة بالسودان بعد دخول الحرب عامها الثاني والتي اندلعت في 15 أبريل/ نيسان 2023، وتركت نحو 15 ألف قتيل و8 ملايين نازح، و25 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة.وتتواصل منذ 15 أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار