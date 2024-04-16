https://sputnikarabic.ae/20240416/وزير-الدفاع-الأمريكي-يبحث-مع-نظيره-الإسرائيلي-تداعيات-الهجوم-الإيراني-ضد-إسرائيل-1088003180.html
وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي تداعيات الهجوم الإيراني ضد إسرائيل
وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي تداعيات الهجوم الإيراني ضد إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، أن الوزير لويد أوستن بحث هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت تداعيات الهجوم الإيراني ضد إسرائيل. 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T03:23+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال "البنتاغون" في بيان له: "تحدث وزير الدفاع لويد جيه. أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم لمناقشة آثار الهجمات الإيرانية غير المسبوقة في 13 نيسان/أبريل، والتي أحبطتها القوات الأميركية والإسرائيلية والقوات الحليفة في عملية دفاعية مشتركة".وأضاف البيان أن أوستن "أكد دعم الولايات المتحدة الثابت للدفاع عن إسرائيل وجدد التأكيد على الهدف الاستراتيجي المتمثل في الاستقرار الإقليمي".وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20240415/إيران-تهدد-إسرائيل-مجددا-أي-أخطاء-جديدة-سيكون-الرد-مباشرا-وفي-أقل-من-بضع-ثوان-1088001677.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي تداعيات الهجوم الإيراني ضد إسرائيل
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، أن الوزير لويد أوستن بحث هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت تداعيات الهجوم الإيراني ضد إسرائيل.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال "البنتاغون" في بيان له: "تحدث وزير الدفاع لويد جيه. أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم لمناقشة آثار الهجمات الإيرانية غير المسبوقة في 13 نيسان/أبريل، والتي أحبطتها القوات الأميركية والإسرائيلية والقوات الحليفة في عملية دفاعية مشتركة".
وأضاف البيان أن أوستن "أكد دعم الولايات المتحدة الثابت للدفاع عن إسرائيل وجدد التأكيد على الهدف الاستراتيجي المتمثل في الاستقرار الإقليمي".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل
بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.