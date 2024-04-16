https://sputnikarabic.ae/20240416/وزير-الدفاع-الأمريكي-يبحث-مع-نظيره-الإسرائيلي-تداعيات-الهجوم-الإيراني-ضد-إسرائيل-1088003180.html

وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي تداعيات الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي تداعيات الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، أن الوزير لويد أوستن بحث هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت تداعيات الهجوم الإيراني ضد إسرائيل. 16.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-16T03:23+0000

2024-04-16T03:23+0000

2024-04-16T03:23+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/18/1087324585_0:191:1840:1226_1920x0_80_0_0_68bb943735111a59384961cb756f53cc.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال "البنتاغون" في بيان له: "تحدث وزير الدفاع لويد جيه. أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم لمناقشة آثار الهجمات الإيرانية غير المسبوقة في 13 نيسان/أبريل، والتي أحبطتها القوات الأميركية والإسرائيلية والقوات الحليفة في عملية دفاعية مشتركة".وأضاف البيان أن أوستن "أكد دعم الولايات المتحدة الثابت للدفاع عن إسرائيل وجدد التأكيد على الهدف الاستراتيجي المتمثل في الاستقرار الإقليمي".وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20240415/إيران-تهدد-إسرائيل-مجددا-أي-أخطاء-جديدة-سيكون-الرد-مباشرا-وفي-أقل-من-بضع-ثوان-1088001677.html

إسرائيل

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, العالم, أخبار العالم الآن