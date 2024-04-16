https://sputnikarabic.ae/20240416/وزير-الدفاع-الأمريكي-يجري-مباحثات-هاتفية-مع-نظيره-الصيني--1088019695.html
وزير الدفاع الأمريكي يجري مباحثات هاتفية مع نظيره الصيني
وزير الدفاع الأمريكي يجري مباحثات هاتفية مع نظيره الصيني
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول في البنتاغون، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الصيني، دونغ جون. 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T14:08+0000
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وأفاد المسؤول في البنتاغون لوكالة "سبوتنيك"، بأنه تم اتخاذ قرار استئناف الاتصالات العسكرية بين البلدين عقب مفاوضات بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس الصيني، شي جين بينغ، في سان فرانسيسكو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.وأوضح المسؤول أن اتصال اليوم هو الأول بين وزيري دفاع البلدين منذ أكثر من عام، والاتصال الأول لأوستن، مع دونغ جون، منذ تعيينه وزيرًا للدفاع في الصين أواخر العام الماضي.وجاء استئناف الاتصالات بعد توقف دام قرابة عام ونصف العام، نتيجة زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، إلى تايوان عام 2022.وتشهد العلاقات بين أمريكا والصين توترا، على خلفية الخلاف القائم بين البلدين حول وضع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.ووجهت الصين في وقت سابق، تحذيرا إلى واشنطن، دعتها خلاله إلى توخي الحذر أثناء الإدلاء بتصريحات تتعلق بتايوان، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده مستعدة للتدخل عسكريا في تايون، في حال تعرضها "للغزو من جانب الصين".
https://sputnikarabic.ae/20240411/الصين-تفرض-عقوبات-على-شركتين-أمريكيتين-تبيعان-الأسلحة-لتايوان-1087888416.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الدفاع الأمريكي يجري مباحثات هاتفية مع نظيره الصيني
صرح مسؤول في البنتاغون، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الصيني، دونغ جون.
وأفاد المسؤول في البنتاغون لوكالة "سبوتنيك"، بأنه تم اتخاذ قرار استئناف الاتصالات العسكرية بين البلدين عقب مفاوضات بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس الصيني، شي جين بينغ، في سان فرانسيسكو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأوضح المسؤول أن اتصال اليوم هو الأول بين وزيري دفاع البلدين منذ أكثر من عام، والاتصال الأول لأوستن، مع دونغ جون، منذ تعيينه وزيرًا للدفاع في الصين أواخر العام الماضي.
وجاء استئناف الاتصالات بعد توقف دام قرابة عام ونصف العام، نتيجة زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، إلى تايوان عام 2022.
وتشهد العلاقات بين أمريكا والصين توترا، على خلفية الخلاف القائم بين البلدين حول وضع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
ووجهت الصين في وقت سابق، تحذيرا إلى واشنطن، دعتها خلاله إلى توخي الحذر أثناء الإدلاء بتصريحات تتعلق بتايوان، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن
، أن بلاده مستعدة للتدخل عسكريا في تايون، في حال تعرضها "للغزو من جانب الصين".