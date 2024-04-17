https://sputnikarabic.ae/20240417/أكثر-من-7-آلاف-جندي-إسرائيلي-مصابون-بإعاقة-عقلية-ويدخلون-قسم-التأهيل-النفسي-منذ-7-أكتوبر-1088039257.html

أكثر من 7 آلاف جندي إسرائيلي مصابون بإعاقة عقلية ويدخلون قسم التأهيل النفسي منذ 7 أكتوبر

أكثر من 7 آلاف جندي إسرائيلي مصابون بإعاقة عقلية ويدخلون قسم التأهيل النفسي منذ 7 أكتوبر

سبوتنيك عربي

نشرت إدارة التأهيل في وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، بيانات عن عدد المصابين الذين تم استقبالهم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بهدف التوعية بالقضية قبيل عيدي الذكرى... 17.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-17T10:48+0000

2024-04-17T10:48+0000

2024-04-17T11:05+0000

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وقالت قناة الـ"13" الإسرائيلية: "نشرت شعبة إعادة التأهيل في وزارة الدفاع، بيانات عن عدد الجرحى والمصابين نفسيا وضحايا اضطرابات ما بعد الصدمة منذ 7 أكتوبر، وبحسب البيانات، استقبل جناح إعادة التأهيل 7209 جرحى منذ هجوم حماس على إسرائيل".وأشارت إلى أن "الجناح يستعد لاستقبال نحو 20 ألف جريح جديد بنهاية العام. وبحسب تحليل العوامل المهنية، فإن نحو 8000 منهم قد يواجهون ردود فعل عقلية مختلفة، مثل القلق والاكتئاب وما بعد الصدمة وصعوبات التكيف والحالات الذهانية وغيرها".وفي وقت سابق، أفاد موقع "واللا"، بأن إسرائيل تسجل كل يوم 60 معاقا جديدا بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزةوتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ193، تخللتها هدنة لمدة سبعة أيام استأنف بعدها الجيش الإسرائيلي هجماته على القطاع، يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240417/عضو-كنيست-من-الليكود-يهاجم-الحكومة-خضعت-لبايدن-1088038242.html

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