أكثر من 7 آلاف جندي إسرائيلي مصابون بإعاقة عقلية ويدخلون قسم التأهيل النفسي منذ 7 أكتوبر

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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
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البرنامج المسائي
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On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
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مدار الليل والنهار
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183 د
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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أكثر من 7 آلاف جندي إسرائيلي مصابون بإعاقة عقلية ويدخلون قسم التأهيل النفسي منذ 7 أكتوبر
أكثر من 7 آلاف جندي إسرائيلي مصابون بإعاقة عقلية ويدخلون قسم التأهيل النفسي منذ 7 أكتوبر
سبوتنيك عربي
نشرت إدارة التأهيل في وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، بيانات عن عدد المصابين الذين تم استقبالهم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بهدف التوعية بالقضية قبيل عيدي الذكرى... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T10:48+0000
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وقالت قناة الـ"13" الإسرائيلية: "نشرت شعبة إعادة التأهيل في وزارة الدفاع، بيانات عن عدد الجرحى والمصابين نفسيا وضحايا اضطرابات ما بعد الصدمة منذ 7 أكتوبر، وبحسب البيانات، استقبل جناح إعادة التأهيل 7209 جرحى منذ هجوم حماس على إسرائيل".وأشارت إلى أن "الجناح يستعد لاستقبال نحو 20 ألف جريح جديد بنهاية العام. وبحسب تحليل العوامل المهنية، فإن نحو 8000 منهم قد يواجهون ردود فعل عقلية مختلفة، مثل القلق والاكتئاب وما بعد الصدمة وصعوبات التكيف والحالات الذهانية وغيرها".وفي وقت سابق، أفاد موقع "واللا"، بأن إسرائيل تسجل كل يوم 60 معاقا جديدا بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزةوتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ193، تخللتها هدنة لمدة سبعة أيام استأنف بعدها الجيش الإسرائيلي هجماته على القطاع، يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة.
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل, طوفان الأقصى, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل, طوفان الأقصى, قطاع غزة

أكثر من 7 آلاف جندي إسرائيلي مصابون بإعاقة عقلية ويدخلون قسم التأهيل النفسي منذ 7 أكتوبر

10:48 GMT 17.04.2024 (تم التحديث: 11:05 GMT 17.04.2024)
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
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نشرت إدارة التأهيل في وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، بيانات عن عدد المصابين الذين تم استقبالهم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بهدف التوعية بالقضية قبيل عيدي الذكرى وعيد الاستقلال.
وقالت قناة الـ"13" الإسرائيلية: "نشرت شعبة إعادة التأهيل في وزارة الدفاع، بيانات عن عدد الجرحى والمصابين نفسيا وضحايا اضطرابات ما بعد الصدمة منذ 7 أكتوبر، وبحسب البيانات، استقبل جناح إعادة التأهيل 7209 جرحى منذ هجوم حماس على إسرائيل".

وأضافت: "تظهر البيانات أن نحو 30% من الجرحى يعانون من ردود فعل عقلية، نحو 95% من المجندين هم من الرجال الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، ويخدمون في خدمة الاحتياط".

وأشارت إلى أن "الجناح يستعد لاستقبال نحو 20 ألف جريح جديد بنهاية العام. وبحسب تحليل العوامل المهنية، فإن نحو 8000 منهم قد يواجهون ردود فعل عقلية مختلفة، مثل القلق والاكتئاب وما بعد الصدمة وصعوبات التكيف والحالات الذهانية وغيرها".

وصرح قسم إعادة التأهيل: "قد تكون الأيام بين عيد الفصح ويوم الذكرى حساسة بشكل خاص لأولئك الذين يتعاملون مع الإصابات العقلية. يقوم قسم إعادة التأهيل بإعداد أجهزة تأهيل خاصة لجرحى جيش الدفاع الإسرائيلي بالإضافة إلى خيارات العلاج وإعادة التأهيل المتوفرة على مدار العام".

وفي وقت سابق، أفاد موقع "واللا"، بأن إسرائيل تسجل كل يوم 60 معاقا جديدا بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
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وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ193، تخللتها هدنة لمدة سبعة أيام استأنف بعدها الجيش الإسرائيلي هجماته على القطاع، يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأسفرت الحرب على قطاع غزة منذ بدايتها وحتى اليوم، عن مقتل نحو 34 ألف، فيما وصل عدد المصابين إلى نحو 77 ألف مصاب، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.

وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة.
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