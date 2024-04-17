عضو كنيست من الليكود يهاجم الحكومة... "خضعت لبايدن"

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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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مدار الليل والنهار
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مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
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هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
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https://sputnikarabic.ae/20240417/عضو-كنيست-من-الليكود-يهاجم-الحكومة-خضعت-لبايدن-1088038242.html
عضو كنيست من الليكود يهاجم الحكومة... "خضعت لبايدن"
عضو كنيست من الليكود يهاجم الحكومة... "خضعت لبايدن"
سبوتنيك عربي
اتهمت عضو الكنيست عن حزب الليكود، تالي غوتليب، حكومة نتنياهو بالخضوع لإملاءات إدارة بايدن، "يجب أن نعيد إلى إسرائيل قوتها وعظمتها وقدرتها على الردع". 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T10:12+0000
2024-04-17T10:12+0000
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وقالت غوتليب في منشور على منصة "إكس": "يمكنني إلقاء اللوم على الولايات المتحدة لعدم إعادة مختطفينا الأعزاء، فقد خصت الولايات المتحدة أدوات الضغط الإسرائيلية على حماس. فقد منعت هجوماً في رفح لمدة ثلاثة أشهر، وضغطت من أجل زيادة هائلة في حجم المساعدات، في الواقع، كانت تتوقع من إسرائيل أن تحد من القتال في غزة".وأوضحت أنه "من دون قتال عنيف، فإن حماس لن تستسلم. يجب أن نعيد لإسرائيل قوتها وعظمتها وقدرتها على الردع".بايدن يؤكد التزام واشنطن بأمن إسرائيل في أعقاب الهجوم الإيرانيوفي وقت سابق، صرّح زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، يوم الاثنين، بأن الحكومة الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو أصبحت تمثل "خطرا وجوديا" على البلاد.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم الكامل لإسرائيل لمواجهة أي هجمات من إيران ووكلائها.أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق يوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قطع عطلته ليعود إلى البيت الأبيض من أجل إجراء مشاورات مع فريقه للأمن القومي حول الأحداث في الشرق الأوسط.في حين دعا أعضاء في الكونغرس بايدن إلى ضمان أن تخضع أي مساعدات عسكرية مستقبلية لإسرائيل، بما في ذلك تلك التي تمت الموافقة عليها بالفعل، لشروط لضمان تطبيقها وفقا للقانون الأمريكي والدولي.كما طالبوا بتعليق إيصال المساعدات إذا فشلت إسرائيل في الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين وعمال الإغاثة في غزة، أو رفضت أو قيدت نقل وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

عضو كنيست من الليكود يهاجم الحكومة... "خضعت لبايدن"

10:12 GMT 17.04.2024
© AP Photo / Dan Balilty, Pool رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
 رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Dan Balilty, Pool
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اتهمت عضو الكنيست عن حزب الليكود، تالي غوتليب، حكومة نتنياهو بالخضوع لإملاءات إدارة بايدن، "يجب أن نعيد إلى إسرائيل قوتها وعظمتها وقدرتها على الردع".
وقالت غوتليب في منشور على منصة "إكس": "يمكنني إلقاء اللوم على الولايات المتحدة لعدم إعادة مختطفينا الأعزاء، فقد خصت الولايات المتحدة أدوات الضغط الإسرائيلية على حماس. فقد منعت هجوماً في رفح لمدة ثلاثة أشهر، وضغطت من أجل زيادة هائلة في حجم المساعدات، في الواقع، كانت تتوقع من إسرائيل أن تحد من القتال في غزة".

"وتابعت: "لكنني ألوم الحكومة على خضوعها لإملاءات بايدن. لا يوجد سبب يدعو السنوار إلى إعادة خاطفينا"، مشيرةً إلى أنه "يتمتع بتمجيد منظمة حماس، ولم تعد إسرائيل ترهقه بالقتال. هذه هي الحقيقة".

وأوضحت أنه "من دون قتال عنيف، فإن حماس لن تستسلم. يجب أن نعيد لإسرائيل قوتها وعظمتها وقدرتها على الردع".
بايدن يؤكد التزام واشنطن بأمن إسرائيل في أعقاب الهجوم الإيراني
وفي وقت سابق، صرّح زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، يوم الاثنين، بأن الحكومة الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو أصبحت تمثل "خطرا وجوديا" على البلاد.

وجاءت تصريحات لابيد خلال إحاطة إعلامية، قال فيها إن "هذه الحكومة ورئيسها أصبحوا خطرا وجوديا على إسرائيل، لقد هدموا الردع الإسرائيلي، أعداؤنا ينظرون إلى هذه الحكومة ويشمون راحة الضعف ويرفعون رؤوسهم".

رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
زعيم المعارضة الإسرائيلية يتحدث عن خطر وجودي يهدد بلاده
15 أبريل, 12:34 GMT
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم الكامل لإسرائيل لمواجهة أي هجمات من إيران ووكلائها.
أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق يوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قطع عطلته ليعود إلى البيت الأبيض من أجل إجراء مشاورات مع فريقه للأمن القومي حول الأحداث في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وجّه تحذيرا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال محادثة هاتفية، الخميس الماضي، هدده فيه بالتوقف عن تقديم المساعدة لإسرائيل إذا لم يغير مساره في حربه على قطاع غزة.

في حين دعا أعضاء في الكونغرس بايدن إلى ضمان أن تخضع أي مساعدات عسكرية مستقبلية لإسرائيل، بما في ذلك تلك التي تمت الموافقة عليها بالفعل، لشروط لضمان تطبيقها وفقا للقانون الأمريكي والدولي.
كما طالبوا بتعليق إيصال المساعدات إذا فشلت إسرائيل في الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين وعمال الإغاثة في غزة، أو رفضت أو قيدت نقل وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:55 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لآخر المستجدات بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل06:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. تسجيل عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى شمالي غزة06:10 GMT
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