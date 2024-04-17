https://sputnikarabic.ae/20240417/عضو-كنيست-من-الليكود-يهاجم-الحكومة-خضعت-لبايدن-1088038242.html

عضو كنيست من الليكود يهاجم الحكومة... "خضعت لبايدن"

عضو كنيست من الليكود يهاجم الحكومة... "خضعت لبايدن"

سبوتنيك عربي

اتهمت عضو الكنيست عن حزب الليكود، تالي غوتليب، حكومة نتنياهو بالخضوع لإملاءات إدارة بايدن، "يجب أن نعيد إلى إسرائيل قوتها وعظمتها وقدرتها على الردع". 17.04.2024, سبوتنيك عربي

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2024-04-17T10:12+0000

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وقالت غوتليب في منشور على منصة "إكس": "يمكنني إلقاء اللوم على الولايات المتحدة لعدم إعادة مختطفينا الأعزاء، فقد خصت الولايات المتحدة أدوات الضغط الإسرائيلية على حماس. فقد منعت هجوماً في رفح لمدة ثلاثة أشهر، وضغطت من أجل زيادة هائلة في حجم المساعدات، في الواقع، كانت تتوقع من إسرائيل أن تحد من القتال في غزة".وأوضحت أنه "من دون قتال عنيف، فإن حماس لن تستسلم. يجب أن نعيد لإسرائيل قوتها وعظمتها وقدرتها على الردع".بايدن يؤكد التزام واشنطن بأمن إسرائيل في أعقاب الهجوم الإيرانيوفي وقت سابق، صرّح زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، يوم الاثنين، بأن الحكومة الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو أصبحت تمثل "خطرا وجوديا" على البلاد.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم الكامل لإسرائيل لمواجهة أي هجمات من إيران ووكلائها.أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق يوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قطع عطلته ليعود إلى البيت الأبيض من أجل إجراء مشاورات مع فريقه للأمن القومي حول الأحداث في الشرق الأوسط.في حين دعا أعضاء في الكونغرس بايدن إلى ضمان أن تخضع أي مساعدات عسكرية مستقبلية لإسرائيل، بما في ذلك تلك التي تمت الموافقة عليها بالفعل، لشروط لضمان تطبيقها وفقا للقانون الأمريكي والدولي.كما طالبوا بتعليق إيصال المساعدات إذا فشلت إسرائيل في الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين وعمال الإغاثة في غزة، أو رفضت أو قيدت نقل وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240415/زعيم-المعارضة-الإسرائيلية-يتحدث-عن-خطر-وجودي-يهدد-بلاده-1087988545.html

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