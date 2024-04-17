https://sputnikarabic.ae/20240417/عضو-كنيست-من-الليكود-يهاجم-الحكومة-خضعت-لبايدن-1088038242.html
عضو كنيست من الليكود يهاجم الحكومة... "خضعت لبايدن"
عضو كنيست من الليكود يهاجم الحكومة... "خضعت لبايدن"
سبوتنيك عربي
اتهمت عضو الكنيست عن حزب الليكود، تالي غوتليب، حكومة نتنياهو بالخضوع لإملاءات إدارة بايدن، "يجب أن نعيد إلى إسرائيل قوتها وعظمتها وقدرتها على الردع". 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T10:12+0000
2024-04-17T10:12+0000
2024-04-17T10:12+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102515/38/1025153883_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_e6888cd0984dfa62d506d1e2eeb020e6.jpg
وقالت غوتليب في منشور على منصة "إكس": "يمكنني إلقاء اللوم على الولايات المتحدة لعدم إعادة مختطفينا الأعزاء، فقد خصت الولايات المتحدة أدوات الضغط الإسرائيلية على حماس. فقد منعت هجوماً في رفح لمدة ثلاثة أشهر، وضغطت من أجل زيادة هائلة في حجم المساعدات، في الواقع، كانت تتوقع من إسرائيل أن تحد من القتال في غزة".وأوضحت أنه "من دون قتال عنيف، فإن حماس لن تستسلم. يجب أن نعيد لإسرائيل قوتها وعظمتها وقدرتها على الردع".بايدن يؤكد التزام واشنطن بأمن إسرائيل في أعقاب الهجوم الإيرانيوفي وقت سابق، صرّح زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، يوم الاثنين، بأن الحكومة الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو أصبحت تمثل "خطرا وجوديا" على البلاد.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم الكامل لإسرائيل لمواجهة أي هجمات من إيران ووكلائها.أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق يوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قطع عطلته ليعود إلى البيت الأبيض من أجل إجراء مشاورات مع فريقه للأمن القومي حول الأحداث في الشرق الأوسط.في حين دعا أعضاء في الكونغرس بايدن إلى ضمان أن تخضع أي مساعدات عسكرية مستقبلية لإسرائيل، بما في ذلك تلك التي تمت الموافقة عليها بالفعل، لشروط لضمان تطبيقها وفقا للقانون الأمريكي والدولي.كما طالبوا بتعليق إيصال المساعدات إذا فشلت إسرائيل في الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين وعمال الإغاثة في غزة، أو رفضت أو قيدت نقل وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240415/زعيم-المعارضة-الإسرائيلية-يتحدث-عن-خطر-وجودي-يهدد-بلاده-1087988545.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102515/38/1025153883_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_4845869b4248a04f8957e3aeb40630e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
عضو كنيست من الليكود يهاجم الحكومة... "خضعت لبايدن"
اتهمت عضو الكنيست عن حزب الليكود، تالي غوتليب، حكومة نتنياهو بالخضوع لإملاءات إدارة بايدن، "يجب أن نعيد إلى إسرائيل قوتها وعظمتها وقدرتها على الردع".
وقالت غوتليب في منشور على منصة "إكس": "يمكنني إلقاء اللوم على الولايات المتحدة لعدم إعادة مختطفينا الأعزاء، فقد خصت الولايات المتحدة أدوات الضغط الإسرائيلية على حماس. فقد منعت هجوماً في رفح لمدة ثلاثة أشهر، وضغطت من أجل زيادة هائلة في حجم المساعدات، في الواقع، كانت تتوقع من إسرائيل أن تحد من القتال في غزة".
"وتابعت: "لكنني ألوم الحكومة على خضوعها لإملاءات بايدن. لا يوجد سبب يدعو السنوار إلى إعادة خاطفينا"، مشيرةً إلى أنه "يتمتع بتمجيد منظمة حماس، ولم تعد إسرائيل ترهقه بالقتال. هذه هي الحقيقة".
وأوضحت أنه "من دون قتال عنيف، فإن حماس لن تستسلم. يجب أن نعيد لإسرائيل قوتها وعظمتها وقدرتها على الردع".
وفي وقت سابق، صرّح زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، يوم الاثنين، بأن الحكومة الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو أصبحت تمثل "خطرا وجوديا" على البلاد.
وجاءت تصريحات لابيد خلال إحاطة إعلامية، قال فيها إن "هذه الحكومة ورئيسها أصبحوا خطرا وجوديا على إسرائيل، لقد هدموا الردع الإسرائيلي، أعداؤنا ينظرون إلى هذه الحكومة ويشمون راحة الضعف ويرفعون رؤوسهم".
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم الكامل لإسرائيل لمواجهة أي هجمات من إيران ووكلائها.
أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق يوم السبت، أن الرئيس الأمريكي
جو بايدن قطع عطلته ليعود إلى البيت الأبيض من أجل إجراء مشاورات مع فريقه للأمن القومي حول الأحداث في الشرق الأوسط.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وجّه تحذيرا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال محادثة هاتفية، الخميس الماضي، هدده فيه بالتوقف عن تقديم المساعدة لإسرائيل إذا لم يغير مساره في حربه على قطاع غزة.
في حين دعا أعضاء في الكونغرس
بايدن إلى ضمان أن تخضع أي مساعدات عسكرية مستقبلية لإسرائيل، بما في ذلك تلك التي تمت الموافقة عليها بالفعل، لشروط لضمان تطبيقها وفقا للقانون الأمريكي والدولي.
كما طالبوا بتعليق إيصال المساعدات إذا فشلت إسرائيل في الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين وعمال الإغاثة في غزة، أو رفضت أو قيدت نقل وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.