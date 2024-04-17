https://sputnikarabic.ae/20240417/أوربان-يطالب-قيادة-الاتحاد-الأوروبي-بالاستقالة-لفشلها-في-المشاريع-الرئيسية-1088032849.html
أوربان يطالب قيادة الاتحاد الأوروبي بالاستقالة لفشلها في المشاريع الرئيسية
أوربان يطالب قيادة الاتحاد الأوروبي بالاستقالة لفشلها في المشاريع الرئيسية
سبوتنيك عربي
اتهم رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، قيادة الاتحاد الأوروبي بالابتزاز السياسي، داعيا إياها إلى الاستقالة لأنها فشلت في كل المشاريع الرئيسية. 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T07:32+0000
2024-04-17T07:32+0000
2024-04-17T07:32+0000
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وقال أوربان في مؤتمر صحفي: "في الوقت الحالي، لدى الاتحاد الأوروبي قادة لديهم مشاريع كبرى اختاروها بأنفسهم، مثل التحول الأخضر وسياسة الاستدامة والهجرة والعقوبات والسياسات المؤيدة للحرب، وكلها فشلت. يجب أن ترحل القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي، نحن بحاجة إلى قادة جدد".وفي وقت سابق، قال أوربان إن لديه شعورا بأن وراء بعض قرارات بروكسل ليست مصالح أوروبا، بل مصالح الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن انتخابات البرلمان الأوروبي في الصيف يمكن أن تغير بسهولة تركيبة الزعماء الأوروبيين الذين ولم تعد تخدم مصالح ناخبيها. وقال إن القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التغيير لأنها غير قادرة على التعامل مع مواقف الأزمات.ووفقا له، فإن بروكسل ليس لديها الآن "قادة جيدون بما فيه الكفاية" لا يستطيعون حل المشكلات التي نشأت فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا. كما ذكر رئيس الوزراء المجري أن الاتحاد الأوروبي الحديث، بضغوطه على بودابست، هو "محاكاة ساخرة سيئة للاتحاد السوفييتي". وأشار إلى أنه "ليست هناك حاجة لبروكسل" التي تعامل الدول الأعضاء وكأنها مقاطعات، وتخبرها كيف تعيش؛ ويجب على قيادة الاتحاد الأوروبي احترام سيادة الدول الأوروبية.
https://sputnikarabic.ae/20240131/رئيس-الوزراء-البولندي-يصف-أوربان-بالسياسي-الوحيد-المناهض-لأوكرانيا-في-الاتحاد-الأوروبي-1085592822.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, المجر
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, المجر
أوربان يطالب قيادة الاتحاد الأوروبي بالاستقالة لفشلها في المشاريع الرئيسية
اتهم رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، قيادة الاتحاد الأوروبي بالابتزاز السياسي، داعيا إياها إلى الاستقالة لأنها فشلت في كل المشاريع الرئيسية.
وقال أوربان في مؤتمر صحفي: "في الوقت الحالي، لدى الاتحاد الأوروبي قادة لديهم مشاريع كبرى اختاروها بأنفسهم، مثل التحول الأخضر وسياسة الاستدامة والهجرة والعقوبات والسياسات المؤيدة للحرب، وكلها فشلت. يجب أن ترحل القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي، نحن بحاجة إلى قادة جدد".
وأوضح أن بروكسل تستخدم سيادة القانون وآلية المشروطية كـ"ابتزاز سياسي" لأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت "بوضوح" إن المجر لن تتلقى أموالاً من الاتحاد الأوروبي "بسبب الهجرة وسياساتها المناهضة".
وفي وقت سابق، قال أوربان إن لديه شعورا بأن وراء بعض قرارات بروكسل ليست مصالح أوروبا، بل مصالح الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن انتخابات البرلمان الأوروبي في الصيف يمكن أن تغير بسهولة تركيبة الزعماء الأوروبيين الذين ولم تعد تخدم مصالح ناخبيها.
وقال إن القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التغيير لأنها غير قادرة على التعامل مع مواقف الأزمات.
ووفقا له، فإن بروكسل ليس لديها الآن "قادة جيدون بما فيه الكفاية" لا يستطيعون حل المشكلات التي نشأت فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا. كما ذكر رئيس الوزراء المجري أن الاتحاد الأوروبي الحديث، بضغوطه على بودابست، هو "محاكاة ساخرة سيئة للاتحاد السوفييتي".
وأشار إلى أنه "ليست هناك حاجة لبروكسل" التي تعامل الدول الأعضاء وكأنها مقاطعات، وتخبرها كيف تعيش؛ ويجب على قيادة الاتحاد الأوروبي احترام سيادة الدول الأوروبية.