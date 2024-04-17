أوربان يطالب قيادة الاتحاد الأوروبي بالاستقالة لفشلها في المشاريع الرئيسية

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البرنامج الصباحي
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هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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البرنامج المسائي
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59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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https://sputnikarabic.ae/20240417/أوربان-يطالب-قيادة-الاتحاد-الأوروبي-بالاستقالة-لفشلها-في-المشاريع-الرئيسية-1088032849.html
أوربان يطالب قيادة الاتحاد الأوروبي بالاستقالة لفشلها في المشاريع الرئيسية
أوربان يطالب قيادة الاتحاد الأوروبي بالاستقالة لفشلها في المشاريع الرئيسية
سبوتنيك عربي
اتهم رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، قيادة الاتحاد الأوروبي بالابتزاز السياسي، داعيا إياها إلى الاستقالة لأنها فشلت في كل المشاريع الرئيسية. 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T07:32+0000
2024-04-17T07:32+0000
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وقال أوربان في مؤتمر صحفي: "في الوقت الحالي، لدى الاتحاد الأوروبي قادة لديهم مشاريع كبرى اختاروها بأنفسهم، مثل التحول الأخضر وسياسة الاستدامة والهجرة والعقوبات والسياسات المؤيدة للحرب، وكلها فشلت. يجب أن ترحل القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي، نحن بحاجة إلى قادة جدد".وفي وقت سابق، قال أوربان إن لديه شعورا بأن وراء بعض قرارات بروكسل ليست مصالح أوروبا، بل مصالح الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن انتخابات البرلمان الأوروبي في الصيف يمكن أن تغير بسهولة تركيبة الزعماء الأوروبيين الذين ولم تعد تخدم مصالح ناخبيها. وقال إن القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التغيير لأنها غير قادرة على التعامل مع مواقف الأزمات.ووفقا له، فإن بروكسل ليس لديها الآن "قادة جيدون بما فيه الكفاية" لا يستطيعون حل المشكلات التي نشأت فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا. كما ذكر رئيس الوزراء المجري أن الاتحاد الأوروبي الحديث، بضغوطه على بودابست، هو "محاكاة ساخرة سيئة للاتحاد السوفييتي". وأشار إلى أنه "ليست هناك حاجة لبروكسل" التي تعامل الدول الأعضاء وكأنها مقاطعات، وتخبرها كيف تعيش؛ ويجب على قيادة الاتحاد الأوروبي احترام سيادة الدول الأوروبية.
https://sputnikarabic.ae/20240131/رئيس-الوزراء-البولندي-يصف-أوربان-بالسياسي-الوحيد-المناهض-لأوكرانيا-في-الاتحاد-الأوروبي-1085592822.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, المجر
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, المجر

أوربان يطالب قيادة الاتحاد الأوروبي بالاستقالة لفشلها في المشاريع الرئيسية

07:32 GMT 17.04.2024
© AP Photo / Omar Havanaرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Omar Havana
تابعنا عبر
اتهم رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، قيادة الاتحاد الأوروبي بالابتزاز السياسي، داعيا إياها إلى الاستقالة لأنها فشلت في كل المشاريع الرئيسية.
وقال أوربان في مؤتمر صحفي: "في الوقت الحالي، لدى الاتحاد الأوروبي قادة لديهم مشاريع كبرى اختاروها بأنفسهم، مثل التحول الأخضر وسياسة الاستدامة والهجرة والعقوبات والسياسات المؤيدة للحرب، وكلها فشلت. يجب أن ترحل القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي، نحن بحاجة إلى قادة جدد".

وأوضح أن بروكسل تستخدم سيادة القانون وآلية المشروطية كـ"ابتزاز سياسي" لأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت "بوضوح" إن المجر لن تتلقى أموالاً من الاتحاد الأوروبي "بسبب الهجرة وسياساتها المناهضة".

وفي وقت سابق، قال أوربان إن لديه شعورا بأن وراء بعض قرارات بروكسل ليست مصالح أوروبا، بل مصالح الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن انتخابات البرلمان الأوروبي في الصيف يمكن أن تغير بسهولة تركيبة الزعماء الأوروبيين الذين ولم تعد تخدم مصالح ناخبيها.
وقال إن القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التغيير لأنها غير قادرة على التعامل مع مواقف الأزمات.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
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ووفقا له، فإن بروكسل ليس لديها الآن "قادة جيدون بما فيه الكفاية" لا يستطيعون حل المشكلات التي نشأت فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا. كما ذكر رئيس الوزراء المجري أن الاتحاد الأوروبي الحديث، بضغوطه على بودابست، هو "محاكاة ساخرة سيئة للاتحاد السوفييتي".
وأشار إلى أنه "ليست هناك حاجة لبروكسل" التي تعامل الدول الأعضاء وكأنها مقاطعات، وتخبرها كيف تعيش؛ ويجب على قيادة الاتحاد الأوروبي احترام سيادة الدول الأوروبية.
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