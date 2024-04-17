إعلام يكشف عن 3 نقاط ضعف رئيسية في القوات المسلحة الأوكرانية

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08:04 GMT
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
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كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240417/إعلام-يكشف-عن-3-نقاط-ضعف-رئيسية-في-القوات-المسلحة-الأوكرانية--1088035547.html
إعلام يكشف عن 3 نقاط ضعف رئيسية في القوات المسلحة الأوكرانية
إعلام يكشف عن 3 نقاط ضعف رئيسية في القوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية بأنه مع تقدم القوات الروسية والاستخدام الفعال لقنابل التخطيط، تظل أهم المشاكل التي تواجهها القوات المسلحة الأوكرانية هي نقص الذخيرة والقوات... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T08:28+0000
2024-04-17T08:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "الآن وبعد أن صعدت روسيا من هجماتها فإن كل واحدة من هذه المشاكل كل على حدة تفاقم من تأثير نقاط الضعف الأخرى وتزيد من خطر اختراق القوات الروسية للدفاعات الأوكرانية".ووفقا لها، فإنه نتيجة نقل آلاف الجنود من الخلف إلى المواقع القتالية، تواجه كييف مشكلة ضمان التدريب المناسب للجنود.وتابعت صحيفة "نيويورك تايمز": "لكن لا يمكن لأي قدر من التدريب أن يحمي من القنابل الانزلاقية القوية التي تستخدمها روسيا لتدمير التحصينات الأوكرانية".وقالت: "المسؤولون في كييف لا تراودهم أية أوهام: دون أنظمة الدفاع الجوي الغربية الحديثة، سيكونون في ورطة".وفي الآونة الأخيرة، حققت القوات الروسية نجاحا كبيرا على اتجاه دونيتسك. على وجه الخصوص، في 23 مارس، سيطروا على بلدة كراسنوي. أتاح تحرير هذه البلدة دفع القوات المسلحة الأوكرانية بعيدًا عن أرتيوموفسك وخلق تهديد من الجهة الشمالية للقوات الأوكرانية في منطقة كليشيفكا. يؤدي الاستيلاء على كراسنوي أيضًا إلى تبسيط التقدم نحو تشاسوف يار، وهي مدينة مهمة في منطقة الاتصال هذه.في 2 أبريل/نيسان الجاري، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو، في اجتماع مع قيادة القوات المسلحة الروسية، إنه منذ يناير/كانون الثاني، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 80 ألف عسكري، و14 ألف وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك أكثر من 1200 دبابة وغيرها من المركبات القتالية المدرعة. وذكر أيضًا أن الأوكرانيين، بعد فشل الهجوم المضاد الصيفي، يحاولون دون جدوى الحصول على موطئ قدم على خطوط معينة، ويواصل الجيش الروسي دفع القوات المسلحة الأوكرانية غربًا.
https://sputnikarabic.ae/20240417/صحيفة-تكشف-عن-مساعدة-غير-متوقعة-يقدمها-الغرب-لروسيا-1088031171.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام يكشف عن 3 نقاط ضعف رئيسية في القوات المسلحة الأوكرانية

08:28 GMT 17.04.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
أفادت صحيفة أمريكية بأنه مع تقدم القوات الروسية والاستخدام الفعال لقنابل التخطيط، تظل أهم المشاكل التي تواجهها القوات المسلحة الأوكرانية هي نقص الذخيرة والقوات المدربة تدريبًا جيدًا والدفاعات الجوية.
وقالت الصحيفة: "الآن وبعد أن صعدت روسيا من هجماتها فإن كل واحدة من هذه المشاكل كل على حدة تفاقم من تأثير نقاط الضعف الأخرى وتزيد من خطر اختراق القوات الروسية للدفاعات الأوكرانية".

وأشارت إلى أنه، في ظروف عدم القدرة على صد ضربات المدفعية، يتعين على جنود المشاة الأوكرانيين في المقام الأول الاحتفاظ بمواقعهم وصد هجمات المشاة الروس.

ووفقا لها، فإنه نتيجة نقل آلاف الجنود من الخلف إلى المواقع القتالية، تواجه كييف مشكلة ضمان التدريب المناسب للجنود.
وتابعت صحيفة "نيويورك تايمز": "لكن لا يمكن لأي قدر من التدريب أن يحمي من القنابل الانزلاقية القوية التي تستخدمها روسيا لتدمير التحصينات الأوكرانية".

وأوضحت الصحيفة أن انقطاع إمداد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي من حلفاء كييف الغربيين سمح لروسيا بتحقيق نجاح أكبر في الهجمات على الأهداف الحيوية. تحتاج المؤسسات الصناعية الدفاعية إلى الكهرباء لتجديد الإمدادات، لكنه يقدر أن الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ أواخر مارس/آذار، كانت الأكثر كثافة منذ بدء الصراع.

وقالت: "المسؤولون في كييف لا تراودهم أية أوهام: دون أنظمة الدفاع الجوي الغربية الحديثة، سيكونون في ورطة".
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06:04 GMT
وفي الآونة الأخيرة، حققت القوات الروسية نجاحا كبيرا على اتجاه دونيتسك. على وجه الخصوص، في 23 مارس، سيطروا على بلدة كراسنوي. أتاح تحرير هذه البلدة دفع القوات المسلحة الأوكرانية بعيدًا عن أرتيوموفسك وخلق تهديد من الجهة الشمالية للقوات الأوكرانية في منطقة كليشيفكا. يؤدي الاستيلاء على كراسنوي أيضًا إلى تبسيط التقدم نحو تشاسوف يار، وهي مدينة مهمة في منطقة الاتصال هذه.
في 2 أبريل/نيسان الجاري، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو، في اجتماع مع قيادة القوات المسلحة الروسية، إنه منذ يناير/كانون الثاني، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 80 ألف عسكري، و14 ألف وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك أكثر من 1200 دبابة وغيرها من المركبات القتالية المدرعة. وذكر أيضًا أن الأوكرانيين، بعد فشل الهجوم المضاد الصيفي، يحاولون دون جدوى الحصول على موطئ قدم على خطوط معينة، ويواصل الجيش الروسي دفع القوات المسلحة الأوكرانية غربًا.
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