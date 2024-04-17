https://sputnikarabic.ae/20240417/إعلام-يكشف-عن-3-نقاط-ضعف-رئيسية-في-القوات-المسلحة-الأوكرانية--1088035547.html

إعلام يكشف عن 3 نقاط ضعف رئيسية في القوات المسلحة الأوكرانية

إعلام يكشف عن 3 نقاط ضعف رئيسية في القوات المسلحة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة أمريكية بأنه مع تقدم القوات الروسية والاستخدام الفعال لقنابل التخطيط، تظل أهم المشاكل التي تواجهها القوات المسلحة الأوكرانية هي نقص الذخيرة والقوات... 17.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-17T08:28+0000

2024-04-17T08:28+0000

2024-04-17T08:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الصحيفة: "الآن وبعد أن صعدت روسيا من هجماتها فإن كل واحدة من هذه المشاكل كل على حدة تفاقم من تأثير نقاط الضعف الأخرى وتزيد من خطر اختراق القوات الروسية للدفاعات الأوكرانية".ووفقا لها، فإنه نتيجة نقل آلاف الجنود من الخلف إلى المواقع القتالية، تواجه كييف مشكلة ضمان التدريب المناسب للجنود.وتابعت صحيفة "نيويورك تايمز": "لكن لا يمكن لأي قدر من التدريب أن يحمي من القنابل الانزلاقية القوية التي تستخدمها روسيا لتدمير التحصينات الأوكرانية".وقالت: "المسؤولون في كييف لا تراودهم أية أوهام: دون أنظمة الدفاع الجوي الغربية الحديثة، سيكونون في ورطة".وفي الآونة الأخيرة، حققت القوات الروسية نجاحا كبيرا على اتجاه دونيتسك. على وجه الخصوص، في 23 مارس، سيطروا على بلدة كراسنوي. أتاح تحرير هذه البلدة دفع القوات المسلحة الأوكرانية بعيدًا عن أرتيوموفسك وخلق تهديد من الجهة الشمالية للقوات الأوكرانية في منطقة كليشيفكا. يؤدي الاستيلاء على كراسنوي أيضًا إلى تبسيط التقدم نحو تشاسوف يار، وهي مدينة مهمة في منطقة الاتصال هذه.في 2 أبريل/نيسان الجاري، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو، في اجتماع مع قيادة القوات المسلحة الروسية، إنه منذ يناير/كانون الثاني، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 80 ألف عسكري، و14 ألف وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك أكثر من 1200 دبابة وغيرها من المركبات القتالية المدرعة. وذكر أيضًا أن الأوكرانيين، بعد فشل الهجوم المضاد الصيفي، يحاولون دون جدوى الحصول على موطئ قدم على خطوط معينة، ويواصل الجيش الروسي دفع القوات المسلحة الأوكرانية غربًا.

https://sputnikarabic.ae/20240417/صحيفة-تكشف-عن-مساعدة-غير-متوقعة-يقدمها-الغرب-لروسيا-1088031171.html

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