https://sputnikarabic.ae/20240417/صحيفة-تكشف-عن-مساعدة-غير-متوقعة-يقدمها-الغرب-لروسيا-1088031171.html

صحيفة تكشف عن "مساعدة غير متوقعة" يقدمها الغرب لروسيا

صحيفة تكشف عن "مساعدة غير متوقعة" يقدمها الغرب لروسيا

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة أمريكية بأن عدم اليقين لدى الدول الغربية فيما يتعلق بالدعم المالي لكييف وعدم اتخاذ قرارات بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا يصب في مصلحة روسيا. 17.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-17T06:04+0000

2024-04-17T06:04+0000

2024-04-17T06:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الصحيفة الأمريكية: "مع استمرار الصراع المسلح في عامه الثالث، ينقسم الغرب حول دعم أوكرانيا وكيفية مواجهة روسيا، القوة النووية".وذكرت أن نحو 60 مليار دولار من المساعدات المالية لأوكرانيا لا تزال في طريق مسدود في الكونغرس الأمريكي.وصرحت موسكو مرارًا وتكرارًا أن البلاد ستتغلب على ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات واستمرت في تكثيفها بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا وتكرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.وأشار الكرملين إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة وتزويدها بالمساعدات المالية من الغرب لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع ولا يساهم في بدء عملية التفاوض لإنهائه.

https://sputnikarabic.ae/20240416/زيلينسكي-ينتقد-الغرب-إسرائيل-ليست-دولة-عضو-في-الناتو-1088006865.html

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