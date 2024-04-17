صحيفة تكشف عن "مساعدة غير متوقعة" يقدمها الغرب لروسيا

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البرنامج الصباحي
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هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
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On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240417/صحيفة-تكشف-عن-مساعدة-غير-متوقعة-يقدمها-الغرب-لروسيا-1088031171.html
صحيفة تكشف عن "مساعدة غير متوقعة" يقدمها الغرب لروسيا
صحيفة تكشف عن "مساعدة غير متوقعة" يقدمها الغرب لروسيا
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية بأن عدم اليقين لدى الدول الغربية فيما يتعلق بالدعم المالي لكييف وعدم اتخاذ قرارات بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا يصب في مصلحة روسيا. 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T06:04+0000
2024-04-17T06:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة الأمريكية: "مع استمرار الصراع المسلح في عامه الثالث، ينقسم الغرب حول دعم أوكرانيا وكيفية مواجهة روسيا، القوة النووية".وذكرت أن نحو 60 مليار دولار من المساعدات المالية لأوكرانيا لا تزال في طريق مسدود في الكونغرس الأمريكي.وصرحت موسكو مرارًا وتكرارًا أن البلاد ستتغلب على ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات واستمرت في تكثيفها بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا وتكرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.وأشار الكرملين إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة وتزويدها بالمساعدات المالية من الغرب لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع ولا يساهم في بدء عملية التفاوض لإنهائه.
https://sputnikarabic.ae/20240416/زيلينسكي-ينتقد-الغرب-إسرائيل-ليست-دولة-عضو-في-الناتو-1088006865.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحيفة تكشف عن "مساعدة غير متوقعة" يقدمها الغرب لروسيا

06:04 GMT 17.04.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الانتقال إلى بنك الصور الطائرات الهجومية "سو-25ام بي" ترسم علم روسيا في نهاية العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
 الطائرات الهجومية سو-25ام بي ترسم علم روسيا في نهاية العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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أفادت صحيفة أمريكية بأن عدم اليقين لدى الدول الغربية فيما يتعلق بالدعم المالي لكييف وعدم اتخاذ قرارات بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا يصب في مصلحة روسيا.
وقالت الصحيفة الأمريكية: "مع استمرار الصراع المسلح في عامه الثالث، ينقسم الغرب حول دعم أوكرانيا وكيفية مواجهة روسيا، القوة النووية".

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا، بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، لا تزال تركز على أهداف العملية الخاصة، في حين قامت البلاد بتعبئة اقتصادها وصناعتها في مواجهة ضغوط العقوبات من الدول الغربية، موضحة أن هذا يسمح للقوات الروسية بتحقيق الانتصار في ساحة المعركة.

وذكرت أن نحو 60 مليار دولار من المساعدات المالية لأوكرانيا لا تزال في طريق مسدود في الكونغرس الأمريكي.

وتابعت صحيفة "بلومبيرغ": "على هذه الخلفية، فإن التردد في الولايات المتحدة وأوروبا يخلق منطقة من عدم اليقين حيث تتجه الأمور لصالح بوتين".

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يعقدان مؤتمرا صحفيا ب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
زيلينسكي ينتقد الغرب... إسرائيل ليست دولة عضو في "الناتو"
أمس, 08:53 GMT
وصرحت موسكو مرارًا وتكرارًا أن البلاد ستتغلب على ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات واستمرت في تكثيفها بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا وتكرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
وأشار الكرملين إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة وتزويدها بالمساعدات المالية من الغرب لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع ولا يساهم في بدء عملية التفاوض لإنهائه.
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