https://sputnikarabic.ae/20240417/اكتشاف-تسرب-للأكسجين-والكربون-في-غلاف-كوكب-الزهرة-المغناطيسي--1088036403.html
اكتشاف تسرب للأكسجين والكربون في غلاف الزهرة المغناطيسي
اكتشاف تسرب للأكسجين والكربون في غلاف الزهرة المغناطيسي
سبوتنيك عربي
جمع مسبار "BepiColombo" بيانات من منطقة غير مستكشفة سابقًا من المجال المغناطيسي لكوكب الزهرة، ما ساعد العلماء على فهم أفضل لكيفية تصرف الغازات في الطبقات... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T09:15+0000
2024-04-17T09:15+0000
2024-04-17T09:16+0000
مجتمع
علوم
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وعلى عكس الأرض، فإن كوكب الزهرة لا يولد مجاله المغناطيسي الخاص. وإنما ينشأ الغلاف المغناطيسي الضعيف حول الكوكب عندما تتفاعل الرياح الشمسية مع الجسيمات المشحونة كهربائيا في الغلاف الجوي العلوي.وفي 10 أغسطس/أب 2021، حلق المسبار "BepiColombo" بالقرب من كوكب الزهرة لتعديل مساره في طريقه إلى عطارد. وقامت أدواته بقياس عدد وكتلة الجسيمات المشحونة في الغلاف المغناطيسي لمدة 90 دقيقة، حيث كشفت أدوات المسبار عن الكربون والأكسجين. ووفقًا للعلماء، فقد تمكنوا لأول مرة من تسجيل إطلاق أيونات الكربون الموجبة الشحنة من الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، وهي أيونات ثقيلة تتحرك ببطء، ولا يزال العلماء غير قادرين على الكشف بشكل كامل عن الآليات التي تؤثر عليها. ربما يتم نقل الأيونات بعيدًا عن الكوكب بواسطة "رياح" كهروستاتيكية، أو يتم تسريعها بواسطة عمليات الطرد المركزي. وأشار العلماء إلى أن "تحديد طبيعة فقدان الأيونات الثقيلة وفهم آليات إطلاقها على كوكب الزهرة أمر بالغ الأهمية لفهم كيفية تطور الغلاف الجوي للكوكب وكيف فقد كل مياهه"، وفقا لموقع "مير24".
https://sputnikarabic.ae/20231124/صورة-مخيفة-واحدة-التقطت-لكوكب-الزهرة-صور-وفيديو--1083441032.html
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علوم
اكتشاف تسرب للأكسجين والكربون في غلاف الزهرة المغناطيسي
09:15 GMT 17.04.2024 (تم التحديث: 09:16 GMT 17.04.2024)
جمع مسبار "BepiColombo" بيانات من منطقة غير مستكشفة سابقًا من المجال المغناطيسي لكوكب الزهرة، ما ساعد العلماء على فهم أفضل لكيفية تصرف الغازات في الطبقات العليا من الغلاف الجوي للكوكب.
وعلى عكس الأرض، فإن كوكب الزهرة لا يولد مجاله المغناطيسي الخاص. وإنما ينشأ الغلاف المغناطيسي الضعيف حول الكوكب عندما تتفاعل الرياح الشمسية مع الجسيمات المشحونة كهربائيا في الغلاف الجوي العلوي.
وفي 10 أغسطس/أب 2021، حلق المسبار "BepiColombo" بالقرب من كوكب الزهرة لتعديل مساره في طريقه إلى عطارد.
24 نوفمبر 2023, 12:16 GMT
وقامت أدواته بقياس عدد وكتلة الجسيمات المشحونة في الغلاف المغناطيسي لمدة 90 دقيقة، حيث كشفت أدوات المسبار عن الكربون والأكسجين.
ووفقًا للعلماء، فقد تمكنوا لأول مرة من تسجيل إطلاق أيونات الكربون الموجبة الشحنة من الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، وهي أيونات ثقيلة تتحرك ببطء، ولا يزال العلماء غير قادرين على الكشف بشكل كامل عن الآليات التي تؤثر عليها. ربما يتم نقل الأيونات بعيدًا عن الكوكب بواسطة "رياح" كهروستاتيكية، أو يتم تسريعها بواسطة عمليات الطرد المركزي.
وأشار العلماء إلى أن "تحديد طبيعة فقدان الأيونات الثقيلة وفهم آليات إطلاقها على كوكب الزهرة أمر بالغ الأهمية لفهم كيفية تطور الغلاف الجوي للكوكب وكيف فقد كل مياهه"، وفقا لموقع "مير24"
.