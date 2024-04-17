اكتشاف تسرب للأكسجين والكربون في غلاف الزهرة المغناطيسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240417/اكتشاف-تسرب-للأكسجين-والكربون-في-غلاف-كوكب-الزهرة-المغناطيسي--1088036403.html
اكتشاف تسرب للأكسجين والكربون في غلاف الزهرة المغناطيسي
اكتشاف تسرب للأكسجين والكربون في غلاف الزهرة المغناطيسي
سبوتنيك عربي
جمع مسبار "BepiColombo" بيانات من منطقة غير مستكشفة سابقًا من المجال المغناطيسي لكوكب الزهرة، ما ساعد العلماء على فهم أفضل لكيفية تصرف الغازات في الطبقات... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T09:15+0000
2024-04-17T09:16+0000
مجتمع
علوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1d/1047941585_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f53a2aea22a8479b6c96d33603723fe7.jpg
وعلى عكس الأرض، فإن كوكب الزهرة لا يولد مجاله المغناطيسي الخاص. وإنما ينشأ الغلاف المغناطيسي الضعيف حول الكوكب عندما تتفاعل الرياح الشمسية مع الجسيمات المشحونة كهربائيا في الغلاف الجوي العلوي.وفي 10 أغسطس/أب 2021، حلق المسبار "BepiColombo" بالقرب من كوكب الزهرة لتعديل مساره في طريقه إلى عطارد. وقامت أدواته بقياس عدد وكتلة الجسيمات المشحونة في الغلاف المغناطيسي لمدة 90 دقيقة، حيث كشفت أدوات المسبار عن الكربون والأكسجين. ووفقًا للعلماء، فقد تمكنوا لأول مرة من تسجيل إطلاق أيونات الكربون الموجبة الشحنة من الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، وهي أيونات ثقيلة تتحرك ببطء، ولا يزال العلماء غير قادرين على الكشف بشكل كامل عن الآليات التي تؤثر عليها. ربما يتم نقل الأيونات بعيدًا عن الكوكب بواسطة "رياح" كهروستاتيكية، أو يتم تسريعها بواسطة عمليات الطرد المركزي. وأشار العلماء إلى أن "تحديد طبيعة فقدان الأيونات الثقيلة وفهم آليات إطلاقها على كوكب الزهرة أمر بالغ الأهمية لفهم كيفية تطور الغلاف الجوي للكوكب وكيف فقد كل مياهه"، وفقا لموقع "مير24".
https://sputnikarabic.ae/20231124/صورة-مخيفة-واحدة-التقطت-لكوكب-الزهرة-صور-وفيديو--1083441032.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1d/1047941585_247:0:1447:900_1920x0_80_0_0_821cc2064ec7fe963094b9f0a9d96227.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

اكتشاف تسرب للأكسجين والكربون في غلاف الزهرة المغناطيسي

09:15 GMT 17.04.2024 (تم التحديث: 09:16 GMT 17.04.2024)
© AFP 2023 / NASA/JPL-CALTECH كوكب الزهرة
كوكب الزهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© AFP 2023 / NASA/JPL-CALTECH
تابعنا عبر
جمع مسبار "BepiColombo" بيانات من منطقة غير مستكشفة سابقًا من المجال المغناطيسي لكوكب الزهرة، ما ساعد العلماء على فهم أفضل لكيفية تصرف الغازات في الطبقات العليا من الغلاف الجوي للكوكب.
وعلى عكس الأرض، فإن كوكب الزهرة لا يولد مجاله المغناطيسي الخاص. وإنما ينشأ الغلاف المغناطيسي الضعيف حول الكوكب عندما تتفاعل الرياح الشمسية مع الجسيمات المشحونة كهربائيا في الغلاف الجوي العلوي.
وفي 10 أغسطس/أب 2021، حلق المسبار "BepiColombo" بالقرب من كوكب الزهرة لتعديل مساره في طريقه إلى عطارد.
صورة توضح كوكب الزهرة مع بعض أقماره - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
مجتمع
صورة مخيفة واحدة التقطت لكوكب الزهرة... صور وفيديو
24 نوفمبر 2023, 12:16 GMT
وقامت أدواته بقياس عدد وكتلة الجسيمات المشحونة في الغلاف المغناطيسي لمدة 90 دقيقة، حيث كشفت أدوات المسبار عن الكربون والأكسجين.
ووفقًا للعلماء، فقد تمكنوا لأول مرة من تسجيل إطلاق أيونات الكربون الموجبة الشحنة من الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، وهي أيونات ثقيلة تتحرك ببطء، ولا يزال العلماء غير قادرين على الكشف بشكل كامل عن الآليات التي تؤثر عليها. ربما يتم نقل الأيونات بعيدًا عن الكوكب بواسطة "رياح" كهروستاتيكية، أو يتم تسريعها بواسطة عمليات الطرد المركزي.
وأشار العلماء إلى أن "تحديد طبيعة فقدان الأيونات الثقيلة وفهم آليات إطلاقها على كوكب الزهرة أمر بالغ الأهمية لفهم كيفية تطور الغلاف الجوي للكوكب وكيف فقد كل مياهه"، وفقا لموقع "مير24".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:55 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لآخر المستجدات بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل06:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. تسجيل عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى شمالي غزة06:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала