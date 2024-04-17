https://sputnikarabic.ae/20240417/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-اتخاذ-إجراءات-عقابية-جديدة-ضد-إيران-فيما-يتعلق-بالمسيرات-والصواريخ-1088057830.html

الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد إيران فيما يتعلق بالمسيرات والصواريخ

الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد إيران فيما يتعلق بالمسيرات والصواريخ

سبوتنيك عربي

أعلن قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل، الأربعاء، أن المجلس الأوروبي يعتزم توسيع العقوبات المفروضة على إيران، وذلك بسبب هجومها الموسع على إسرائيل مطلع... 17.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-17T23:30+0000

2024-04-17T23:30+0000

2024-04-17T23:30+0000

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بروكسل - سبوتنيك. وقال بيان ختامي لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "الاتحاد الأوروبي سيفرض إجراءات تقييدية إضافية ضد إيران"، مشيرًا إلى أن العقوبات المشددة سوف تشمل برنامج إيران الصاروخي والخاص بالطائرات المسيرة.وأوضح البيان أن “المجلس الأوروبي يؤكد مجددًا تضامنه الكامل مع شعب إسرائيل والتزامه بأمنه”.وذكر أن “المجلس الأوروبي يدعو كافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تزيد التوترات في المنطقة”.من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة بقمة الاتحاد الأوروبي، ردًا على سؤال لأحد الصحفيين يتعلق بالعقوبات الأوروبية على إيران: "نحن بحاجة إلى تكييفها وتوسيعها". وأضاف "نحن نطالب بأن تشمل العقوبات أيضا جميع الأنشطة الخاصة بإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة التي استخدمت في هجمات يوم السبت( على إسرائيل). ومن واجبنا توسيع هذه العقوبات"، بحسب تسجيل نشر على الموقع الرسمي لقصر الإليزيه,وكان ماكرون قد أعرب عن رأيه في وقت سابق من هذا الأسبوع بضرورة تشديد العقوبات على إيران لمنع انفلات الوضع في الشرق الأوسط.وشنت إيران، ليلة السبت/ الأحد الماضية، هجومًا بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردًا على قصف الطائرات الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع نيسان/أبريل الجاري.وبعد الهجوم الإيراني، أعلنت إسرائيل أنها تعتزم تشكيل تحالف إقليمي ضد "التهديد الإيراني" والرد على الهجوم في الوقت والطريقة المناسبين.وأعربت روسيا عن قلقها حيال مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

https://sputnikarabic.ae/20240416/واشنطن-تعتزم-فرض-عقوبات-جديدة-على-إيران-في-الأيام-المقبلة-1088029458.html

https://sputnikarabic.ae/20231216/إيران-تدين-فرض-عقوبات-على-قائد-فيلق-القدس-وتعتبرها-تغطية-على-المجازر-الصهيونية-1084164540.html

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أخبار الاتحاد الأوروبي, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم