الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد إيران فيما يتعلق بالمسيرات والصواريخ

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
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خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:30 GMT
30 د
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https://sputnikarabic.ae/20240417/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-اتخاذ-إجراءات-عقابية-جديدة-ضد-إيران-فيما-يتعلق-بالمسيرات-والصواريخ-1088057830.html
الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد إيران فيما يتعلق بالمسيرات والصواريخ
الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد إيران فيما يتعلق بالمسيرات والصواريخ
سبوتنيك عربي
أعلن قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل، الأربعاء، أن المجلس الأوروبي يعتزم توسيع العقوبات المفروضة على إيران، وذلك بسبب هجومها الموسع على إسرائيل مطلع... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T23:30+0000
2024-04-17T23:30+0000
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بروكسل - سبوتنيك. وقال بيان ختامي لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "الاتحاد الأوروبي سيفرض إجراءات تقييدية إضافية ضد إيران"، مشيرًا إلى أن العقوبات المشددة سوف تشمل برنامج إيران الصاروخي والخاص بالطائرات المسيرة.وأوضح البيان أن “المجلس الأوروبي يؤكد مجددًا تضامنه الكامل مع شعب إسرائيل والتزامه بأمنه”.وذكر أن “المجلس الأوروبي يدعو كافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تزيد التوترات في المنطقة”.من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة بقمة الاتحاد الأوروبي، ردًا على سؤال لأحد الصحفيين يتعلق بالعقوبات الأوروبية على إيران: "نحن بحاجة إلى تكييفها وتوسيعها". وأضاف "نحن نطالب بأن تشمل العقوبات أيضا جميع الأنشطة الخاصة بإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة التي استخدمت في هجمات يوم السبت( على إسرائيل). ومن واجبنا توسيع هذه العقوبات"، بحسب تسجيل نشر على الموقع الرسمي لقصر الإليزيه,وكان ماكرون قد أعرب عن رأيه في وقت سابق من هذا الأسبوع بضرورة تشديد العقوبات على إيران لمنع انفلات الوضع في الشرق الأوسط.وشنت إيران، ليلة السبت/ الأحد الماضية، هجومًا بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردًا على قصف الطائرات الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع نيسان/أبريل الجاري.وبعد الهجوم الإيراني، أعلنت إسرائيل أنها تعتزم تشكيل تحالف إقليمي ضد "التهديد الإيراني" والرد على الهجوم في الوقت والطريقة المناسبين.وأعربت روسيا عن قلقها حيال مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
https://sputnikarabic.ae/20240416/واشنطن-تعتزم-فرض-عقوبات-جديدة-على-إيران-في-الأيام-المقبلة-1088029458.html
https://sputnikarabic.ae/20231216/إيران-تدين-فرض-عقوبات-على-قائد-فيلق-القدس-وتعتبرها-تغطية-على-المجازر-الصهيونية-1084164540.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد إيران فيما يتعلق بالمسيرات والصواريخ

23:30 GMT 17.04.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкийأعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعلن قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل، الأربعاء، أن المجلس الأوروبي يعتزم توسيع العقوبات المفروضة على إيران، وذلك بسبب هجومها الموسع على إسرائيل مطلع الأسبوع الجاري.
بروكسل - سبوتنيك. وقال بيان ختامي لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "الاتحاد الأوروبي سيفرض إجراءات تقييدية إضافية ضد إيران"، مشيرًا إلى أن العقوبات المشددة سوف تشمل برنامج إيران الصاروخي والخاص بالطائرات المسيرة.
إطلاق صواريخ في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران في الأيام المقبلة
أمس, 22:57 GMT
وأوضح البيان أن “المجلس الأوروبي يؤكد مجددًا تضامنه الكامل مع شعب إسرائيل والتزامه بأمنه”.
وذكر أن “المجلس الأوروبي يدعو كافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تزيد التوترات في المنطقة”.
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة بقمة الاتحاد الأوروبي، ردًا على سؤال لأحد الصحفيين يتعلق بالعقوبات الأوروبية على إيران: "نحن بحاجة إلى تكييفها وتوسيعها". وأضاف "نحن نطالب بأن تشمل العقوبات أيضا جميع الأنشطة الخاصة بإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة التي استخدمت في هجمات يوم السبت( على إسرائيل). ومن واجبنا توسيع هذه العقوبات"، بحسب تسجيل نشر على الموقع الرسمي لقصر الإليزيه,
وكان ماكرون قد أعرب عن رأيه في وقت سابق من هذا الأسبوع بضرورة تشديد العقوبات على إيران لمنع انفلات الوضع في الشرق الأوسط.
إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
إيران تدين فرض عقوبات على قائد فيلق القدس وتعتبرها تغطية على المجازر الصهيونية
16 ديسمبر 2023, 07:47 GMT
وشنت إيران، ليلة السبت/ الأحد الماضية، هجومًا بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردًا على قصف الطائرات الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع نيسان/أبريل الجاري.
وبعد الهجوم الإيراني، أعلنت إسرائيل أنها تعتزم تشكيل تحالف إقليمي ضد "التهديد الإيراني" والرد على الهجوم في الوقت والطريقة المناسبين.
وأعربت روسيا عن قلقها حيال مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... روسيا تطالب مجلس الأمن بالنظر بشكل عاجل في مسألة عقوبات ضد إسرائيلأمس, 23:03 GMT
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