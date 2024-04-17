https://sputnikarabic.ae/20240417/الرئيس-الإيراني-أي-تحرك-إسرائيلي-جديد-ضدنا-سيواجه-برد-أقوى-1088031460.html

الرئيس الإيراني: أي تحرك إسرائيلي جديد ضدنا سيواجه برد أقوى

الرئيس الإيراني: أي تحرك إسرائيلي جديد ضدنا سيواجه برد أقوى

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، أن إيران أرادت أن تكون عملية "الوعد الصادق" عقاباً "للكيان الصهيوني" واستهدافاً للمراكز التي استُهدِفت... 17.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-17T06:31+0000

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وقال رئيسي، خلال كلمة له بمناسبة اليوم الوطني للجيش الإيراني: "فليعلموا أنه في حال حصول أصغر استهداف من قبل كيان الاحتلال للأراضي والمصالح الإيرانية سيتم الرد عليهم بشكل قوي جداً"، مضيفا أن "أعداؤنا يعلمون أن الضربة التي سوف يتلقونها منّا ستدفعهم إلى الندم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.ووجه رسال إلى دول المنطقة، قائلا: "قواتنا هي قوات حفظ أمن واستقرار، ولا يوجد أي حاجة لتواجد القوات الأجنبية، فدول المنطقه قادرة على حفظ أمنها".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20240416/رئيسي-لبوتين-سنرد-على-أي-عمل-يهدد-مصالح-إيران-بشكل-مؤلم-أكثر-من-أي-وقت-1088020310.html

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