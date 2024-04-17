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الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
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كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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https://sputnikarabic.ae/20240417/القوات-الروسية-تدمر-3-قواعد-للمسلحين-وسط-سوريا-1088055273.html
القوات الروسية تدمر 3 قواعد للمسلحين وسط سوريا
القوات الروسية تدمر 3 قواعد للمسلحين وسط سوريا
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، اللواء يوري بوبوف، أن القوات الجوية الروسية، دمرت 3 قواعد للمسلحين في... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T19:42+0000
2024-04-17T19:42+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وقال بوبوف، خلال مؤتمر صحفي:"دمرت القوات الجوية الروسية 3 قواعد للمسلحين، الذين خرجوا من منطقة التنف، وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص".وأضاف بوبوف أنه في منطقة التنف، تم تسجيل 8 خروقات يوميا من قبل طائرتين مقاتلتين من طراز "إف 15" و3 أزواج من الطائرات الهجومية من طراز "أي 10 ثاندربولت".وذكر نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، في 10 أبريل/ نيسان الجاري، بأن القوات الروسية دمرت 11 قاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف.وقال بوبوف، في تقرير تم نشره من قبل مركز المصالحة: "دمرت القوات الجوية الروسية 11 قاعدة محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبل البشري في محافظة دير الزور".وأعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي يوري بوبوف في الـ5 من أبريل/ نيسان الماضي، أن القوات الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلاسل جبال العمور في سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20240414/القوات-الروسية-تدمر-قاعدتين-للمسلحين-في-محافظة-حمص-السورية-1087974776.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
روسيا, أخبار سوريا اليوم

القوات الروسية تدمر 3 قواعد للمسلحين وسط سوريا

19:42 GMT 17.04.2024
© Sputnik . Dmitriy Vinogradovالمقاتلة الروسية "سو-24" تحلق من مطار القاعدة العسكرية "حميميم" في سوريا.
المقاتلة الروسية سو-24 تحلق من مطار القاعدة العسكرية حميميم في سوريا. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، اللواء يوري بوبوف، أن القوات الجوية الروسية، دمرت 3 قواعد للمسلحين في المناطق التي يصعب الوصول إليها في محافظة حمص وسط سوريا.
وقال بوبوف، خلال مؤتمر صحفي:"دمرت القوات الجوية الروسية 3 قواعد للمسلحين، الذين خرجوا من منطقة التنف، وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص".
وأضاف بوبوف أنه في منطقة التنف، تم تسجيل 8 خروقات يوميا من قبل طائرتين مقاتلتين من طراز "إف 15" و3 أزواج من الطائرات الهجومية من طراز "أي 10 ثاندربولت".
قاذفة القنابل تو-22 تهبط في مطار قاعدة حميميم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
القوات الروسية تدمر قاعدتين للمسلحين في محافظة حمص السورية
14 أبريل, 20:32 GMT
وذكر نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، في 10 أبريل/ نيسان الجاري، بأن القوات الروسية دمرت 11 قاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف.
وقال بوبوف، في تقرير تم نشره من قبل مركز المصالحة: "دمرت القوات الجوية الروسية 11 قاعدة محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبل البشري في محافظة دير الزور".
وأعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي يوري بوبوف في الـ5 من أبريل/ نيسان الماضي، أن القوات الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلاسل جبال العمور في سوريا.
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