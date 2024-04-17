https://sputnikarabic.ae/20240417/القوات-الروسية-تدمر-3-قواعد-للمسلحين-وسط-سوريا-1088055273.html
القوات الروسية تدمر 3 قواعد للمسلحين وسط سوريا
القوات الروسية تدمر 3 قواعد للمسلحين وسط سوريا
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، اللواء يوري بوبوف، أن القوات الجوية الروسية، دمرت 3 قواعد للمسلحين في... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T19:42+0000
2024-04-17T19:42+0000
2024-04-17T19:42+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101598/79/1015987954_0:144:2405:1497_1920x0_80_0_0_f8a8daa10e505db3c78178fa24e0d54e.jpg
وقال بوبوف، خلال مؤتمر صحفي:"دمرت القوات الجوية الروسية 3 قواعد للمسلحين، الذين خرجوا من منطقة التنف، وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص".وأضاف بوبوف أنه في منطقة التنف، تم تسجيل 8 خروقات يوميا من قبل طائرتين مقاتلتين من طراز "إف 15" و3 أزواج من الطائرات الهجومية من طراز "أي 10 ثاندربولت".وذكر نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، في 10 أبريل/ نيسان الجاري، بأن القوات الروسية دمرت 11 قاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف.وقال بوبوف، في تقرير تم نشره من قبل مركز المصالحة: "دمرت القوات الجوية الروسية 11 قاعدة محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبل البشري في محافظة دير الزور".وأعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي يوري بوبوف في الـ5 من أبريل/ نيسان الماضي، أن القوات الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلاسل جبال العمور في سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20240414/القوات-الروسية-تدمر-قاعدتين-للمسلحين-في-محافظة-حمص-السورية-1087974776.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101598/79/1015987954_109:0:2297:1641_1920x0_80_0_0_93913ac7c156d24ab687c8d28f02a66f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم
القوات الروسية تدمر 3 قواعد للمسلحين وسط سوريا
صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، اللواء يوري بوبوف، أن القوات الجوية الروسية، دمرت 3 قواعد للمسلحين في المناطق التي يصعب الوصول إليها في محافظة حمص وسط سوريا.
وقال بوبوف، خلال مؤتمر صحفي:"دمرت القوات الجوية الروسية 3 قواعد للمسلحين، الذين خرجوا من منطقة التنف، وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص".
وأضاف بوبوف أنه في منطقة التنف، تم تسجيل 8 خروقات يوميا من قبل طائرتين مقاتلتين من طراز "إف 15" و3 أزواج من الطائرات الهجومية من طراز "أي 10 ثاندربولت".
وذكر نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، في 10 أبريل/ نيسان الجاري، بأن القوات الروسية دمرت 11 قاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف.
وقال بوبوف، في تقرير تم نشره من قبل مركز المصالحة: "دمرت القوات الجوية الروسية 11
قاعدة محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبل البشري في محافظة دير الزور".
وأعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي يوري بوبوف في الـ5 من أبريل/ نيسان الماضي، أن القوات الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين
الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلاسل جبال العمور في سوريا.