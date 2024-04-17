https://sputnikarabic.ae/20240417/المفوضية-الأوروبية-علينا-الاستعداد-للحرب-1088044744.html
المفوضية الأوروبية: علينا الاستعداد للحرب
المفوضية الأوروبية: علينا الاستعداد للحرب
سبوتنيك عربي
صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن "أوروبا لا تواجه حاليًا تهديدًا مباشرًا بالحرب، لكنها تقترح الاستعداد لها". 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T13:08+0000
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وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر في بروكسل حول الدفاع والأمن: "ربما لا يوجد تهديد فوري بالحرب الآن، لكن لا يمكن القول إن ذلك مستحيل، يجب أن نكون مستعدين لذلك".وأوضحت أن الاستعدادات لصراع مسلح محتمل يجب أن يتكون من إصلاح وإعادة هيكلة القوات المسلحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.وأضافت فون دير لاين، أيضًا، أن الاتحاد الأوروبي "يجب أن يسعى جاهدًا لتطوير وإنتاج الجيل الجديد من القدرات القتالية لكسب المعركة".وأوضحت، بالقول: "هذا يعني الحاجة إلى تسريع قدرتنا الصناعية الدفاعية في السنوات الخمس المقبلة، يجب على دول أوروبا أن تنفق أكثر، وأن تنفق بشكل أفضل وأن تنفق في أوروبا".وفي وقت سابق، أفاد وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، يوم أمس الثلاثاء، بأن العبء البيروقراطي لاقتصاد الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحمل اسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ووصف السنوات الخمس لرئاستها بأنها "سنوات ضائعة".وقال ليندنر خلال مؤتمر اقتصادي: "أغلب البيروقراطية تأتي من بروكسل. العبء البيروقراطي له اسم، أورسولا. لقد ضاعت السنوات الخمس الماضية من حيث القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، ولا يمكننا أن نتحمل خسارة السنوات الخمس المقبلة".
https://sputnikarabic.ae/20240416/برلين-العبء-الذي-يتحمله-اقتصاد-الاتحاد-الأوروبي-يحمل-اسم-أورسولا-فون-دير-لاين-1088019083.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
المفوضية الأوروبية: علينا الاستعداد للحرب
13:08 GMT 17.04.2024 (تم التحديث: 13:09 GMT 17.04.2024)
صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن "أوروبا لا تواجه حاليًا تهديدًا مباشرًا بالحرب، لكنها تقترح الاستعداد لها".
وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر في بروكسل حول الدفاع والأمن: "ربما لا يوجد تهديد فوري بالحرب الآن، لكن لا يمكن القول إن ذلك مستحيل، يجب أن نكون مستعدين لذلك".
وأوضحت أن الاستعدادات لصراع مسلح محتمل يجب أن يتكون من إصلاح وإعادة هيكلة القوات المسلحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأضافت فون دير لاين، أيضًا، أن الاتحاد الأوروبي "يجب أن يسعى جاهدًا لتطوير وإنتاج الجيل الجديد من القدرات القتالية لكسب المعركة".
وأوضحت، بالقول: "هذا يعني الحاجة إلى تسريع قدرتنا الصناعية الدفاعية في السنوات الخمس المقبلة
، يجب على دول أوروبا أن تنفق أكثر، وأن تنفق بشكل أفضل وأن تنفق في أوروبا".
وفي وقت سابق، أفاد وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، يوم أمس الثلاثاء، بأن العبء البيروقراطي لاقتصاد الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحمل اسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ووصف السنوات الخمس لرئاستها بأنها "سنوات ضائعة".
وقال ليندنر خلال مؤتمر اقتصادي: "أغلب البيروقراطية تأتي من بروكسل. العبء البيروقراطي له اسم، أورسولا. لقد ضاعت السنوات الخمس الماضية من حيث القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، ولا يمكننا أن نتحمل خسارة السنوات الخمس المقبلة".