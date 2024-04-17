https://sputnikarabic.ae/20240417/الولايات-المتحدة-تنشر-في-الفلبين-صواريخ-كانت-محظورة-بموجب-معاهدة-القوى-النووية-المتوسطة-المدى-1088041083.html
الولايات المتحدة تنشر في الفلبين صواريخ كانت محظورة بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى
الولايات المتحدة تنشر في الفلبين صواريخ كانت محظورة بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى
سبوتنيك عربي
نشرت الولايات المتحدة قاذفات متنقلة من طراز "تايفون" خلال التدريبات في الفلبين، حسبما ذكر موقع "نافال نيوز". 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T11:49+0000
2024-04-17T11:49+0000
2024-04-17T11:49+0000
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102042/33/1020423389_1:0:1916:1077_1920x0_80_0_0_c904345f68943186f7017aed42e97ccd.jpg
وهي أنظمة صاروخية متوسطة المدى قادرة على استخدام صواريخ توماهوك و"إس إم-6". في السابق، كان استخدامها محظورًا بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.تعد قاذفات "تايفون" مكونًا رئيسيًا في فرق العمل الجديدة في الجيش الأمريكي. وهي قادرة على ضرب الأهداف بصواريخ كروز "توماهوك" على مسافة تصل إلى 1800 كيلومتر. وبالتالي، فإن هذه المنظومات، الواقعة في شمال جزيرة لوزون الفلبينية، لا تسيطر على مضيق لوزون بأكمله فحسب، بل تسيطر أيضًا على جزء من الساحل الصيني، بالإضافة إلى قواعد مختلفة لجيش التحرير الشعبي الصيني في جنوب بحر الصين.يذكر أنه في 2 أغسطس/آب 2019، تم إنهاء معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، التي كانت سارية منذ 1 يونيو/حزيران 1988. وأعلنت واشنطن انسحابها منها من جانب واحد في 2 فبراير/شباط من العام نفسه. وبعد فترة وجيزة، علّقت روسيا أيضًا معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن خطط واشنطن لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مناطق مختلفة من العالم تفسر برغبة القيادة الأمريكية في زيادة إمكانية ممارسة الضغط العسكري السياسي على أولئك الذين لا يتفقون مع السياسة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20240404/الولايات-المتحدة-تخطط-لنشر-صواريخ-متوسطة-المدى-في-منطقة-المحيطين-الهندي-والهادئ-1087674519.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102042/33/1020423389_435:0:1871:1077_1920x0_80_0_0_caf93f38e72c5951b96ec0b015fb4b79.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الولايات المتحدة تنشر في الفلبين صواريخ كانت محظورة بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى
نشرت الولايات المتحدة قاذفات متنقلة من طراز "تايفون" خلال التدريبات في الفلبين، حسبما ذكر موقع "نافال نيوز".
وهي أنظمة صاروخية متوسطة المدى قادرة على استخدام صواريخ توماهوك و"إس إم-6". في السابق، كان استخدامها محظورًا بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.
تعد قاذفات "تايفون" مكونًا رئيسيًا في فرق العمل الجديدة في الجيش الأمريكي. وهي قادرة على ضرب الأهداف بصواريخ كروز "توماهوك" على مسافة تصل إلى 1800 كيلومتر. وبالتالي، فإن هذه المنظومات، الواقعة في شمال جزيرة لوزون الفلبينية، لا تسيطر على مضيق لوزون بأكمله فحسب
، بل تسيطر أيضًا على جزء من الساحل الصيني، بالإضافة إلى قواعد مختلفة لجيش التحرير الشعبي الصيني في جنوب بحر الصين.
يذكر أنه في 2 أغسطس/آب 2019، تم إنهاء معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، التي كانت سارية منذ 1 يونيو/حزيران 1988.
وأعلنت واشنطن انسحابها منها من جانب واحد في 2 فبراير/شباط من العام نفسه. وبعد فترة وجيزة، علّقت روسيا أيضًا معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن خطط واشنطن لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مناطق مختلفة من العالم تفسر برغبة القيادة الأمريكية في زيادة إمكانية ممارسة الضغط العسكري السياسي على أولئك الذين لا يتفقون مع السياسة الأمريكية.