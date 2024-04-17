الولايات المتحدة تنشر في الفلبين صواريخ كانت محظورة بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sputnikarabic.ae/20240417/الولايات-المتحدة-تنشر-في-الفلبين-صواريخ-كانت-محظورة-بموجب-معاهدة-القوى-النووية-المتوسطة-المدى-1088041083.html
الولايات المتحدة تنشر في الفلبين صواريخ كانت محظورة بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى
الولايات المتحدة تنشر في الفلبين صواريخ كانت محظورة بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى
سبوتنيك عربي
نشرت الولايات المتحدة قاذفات متنقلة من طراز "تايفون" خلال التدريبات في الفلبين، حسبما ذكر موقع "نافال نيوز". 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T11:49+0000
2024-04-17T11:49+0000
رصد عسكري
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وهي أنظمة صاروخية متوسطة المدى قادرة على استخدام صواريخ توماهوك و"إس إم-6". في السابق، كان استخدامها محظورًا بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.تعد قاذفات "تايفون" مكونًا رئيسيًا في فرق العمل الجديدة في الجيش الأمريكي. وهي قادرة على ضرب الأهداف بصواريخ كروز "توماهوك" على مسافة تصل إلى 1800 كيلومتر. وبالتالي، فإن هذه المنظومات، الواقعة في شمال جزيرة لوزون الفلبينية، لا تسيطر على مضيق لوزون بأكمله فحسب، بل تسيطر أيضًا على جزء من الساحل الصيني، بالإضافة إلى قواعد مختلفة لجيش التحرير الشعبي الصيني في جنوب بحر الصين.يذكر أنه في 2 أغسطس/آب 2019، تم إنهاء معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، التي كانت سارية منذ 1 يونيو/حزيران 1988. وأعلنت واشنطن انسحابها منها من جانب واحد في 2 فبراير/شباط من العام نفسه. وبعد فترة وجيزة، علّقت روسيا أيضًا معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن خطط واشنطن لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مناطق مختلفة من العالم تفسر برغبة القيادة الأمريكية في زيادة إمكانية ممارسة الضغط العسكري السياسي على أولئك الذين لا يتفقون مع السياسة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20240404/الولايات-المتحدة-تخطط-لنشر-صواريخ-متوسطة-المدى-في-منطقة-المحيطين-الهندي-والهادئ-1087674519.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الولايات المتحدة تنشر في الفلبين صواريخ كانت محظورة بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى

11:49 GMT 17.04.2024
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agencyصاروخ اعتراضي أمريكي
صاروخ اعتراضي أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agency
تابعنا عبر
نشرت الولايات المتحدة قاذفات متنقلة من طراز "تايفون" خلال التدريبات في الفلبين، حسبما ذكر موقع "نافال نيوز".
وهي أنظمة صاروخية متوسطة المدى قادرة على استخدام صواريخ توماهوك و"إس إم-6". في السابق، كان استخدامها محظورًا بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.
تعد قاذفات "تايفون" مكونًا رئيسيًا في فرق العمل الجديدة في الجيش الأمريكي. وهي قادرة على ضرب الأهداف بصواريخ كروز "توماهوك" على مسافة تصل إلى 1800 كيلومتر. وبالتالي، فإن هذه المنظومات، الواقعة في شمال جزيرة لوزون الفلبينية، لا تسيطر على مضيق لوزون بأكمله فحسب، بل تسيطر أيضًا على جزء من الساحل الصيني، بالإضافة إلى قواعد مختلفة لجيش التحرير الشعبي الصيني في جنوب بحر الصين.
حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية جورج واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
الولايات المتحدة تخطط لنشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ
4 أبريل, 08:51 GMT
يذكر أنه في 2 أغسطس/آب 2019، تم إنهاء معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، التي كانت سارية منذ 1 يونيو/حزيران 1988.
وأعلنت واشنطن انسحابها منها من جانب واحد في 2 فبراير/شباط من العام نفسه. وبعد فترة وجيزة، علّقت روسيا أيضًا معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن خطط واشنطن لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مناطق مختلفة من العالم تفسر برغبة القيادة الأمريكية في زيادة إمكانية ممارسة الضغط العسكري السياسي على أولئك الذين لا يتفقون مع السياسة الأمريكية.
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