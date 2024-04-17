بوتين: خطر ظهور أوبئة جديدة في العالم مرتفع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240417/بوتين-خطر-ظهور-أوبئة-جديدة-في-العالم-مرتفع---1088034335.html
بوتين: خطر ظهور أوبئة جديدة في العالم مرتفع
بوتين: خطر ظهور أوبئة جديدة في العالم مرتفع
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن خطر ظهور أوبئة جديدة في العالم مرتفع، والقارة الأفريقية معرضة بشكل خاص لهذه التحديات، وروسيا على استعداد... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T07:47+0000
2024-04-17T07:47+0000
روسيا
العالم
أفريقيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078387438_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_88954004a547e3cfc306f0a894be157e.jpg
وقال بوتين في تحية للمشاركين في المؤتمر الدولي الروسي الأفريقي الأول لمكافحة الأمراض المعدية التي قرأتها رئيسة Rospotrebnadzor آنا بوبوفا: "لا يزال خطر ظهور أوبئة جديدة وانتشار الأمراض الخطيرة المعروفة في العالم مرتفع بشكل كبير. والقارة الأفريقية معرضة بشكل خاص لهذه التحديات، وتحتاج إلى تسريع توسيع الإمكانات الطبية والقدرات الطبية والعلمية والتكنولوجية لحماية السكان من خطر الإصابات والأمراض المعدية المختلفة".وأشار الرئيس إلى أن برنامج مساعدة البلدان الأفريقية في مجال الصحة الصحية والوبائية، الذي تم إطلاقه عام 2023، ينص على توفير عشرة مختبرات متنقلة ذات مستوى عال من الحماية البيولوجية، وتدريب أكثر من 350 متخصصا أفريقيا، بالإضافة إلى سلسلة من الأبحاث العلمية المشتركة.وأكد بوتين أن المشاركين في المؤتمر - ممثلي الإدارات والخدمات الحكومية ذات الصلة والأطباء وعلماء الأوبئة وعلماء الأحياء الدقيقة من عشرين دولة - سيكونون قادرين على تبادل المعرفة والخبرة المهنية في الوقاية من تفشي الأمراض المعدية والاستجابة لها.
https://sputnikarabic.ae/20240404/بوتين-روسيا-ملزمة-بالدفاع-عن-قيمها-التقليدية-1087692017.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078387438_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6345d7c951d5197306c61ca9a17a81e3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أفريقيا
روسيا, العالم, أفريقيا

بوتين: خطر ظهور أوبئة جديدة في العالم مرتفع

07:47 GMT 17.04.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في موسكو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن خطر ظهور أوبئة جديدة في العالم مرتفع، والقارة الأفريقية معرضة بشكل خاص لهذه التحديات، وروسيا على استعداد للتعاون في هذا القطاع المهم من الرعاية الصحية.
وقال بوتين في تحية للمشاركين في المؤتمر الدولي الروسي الأفريقي الأول لمكافحة الأمراض المعدية التي قرأتها رئيسة Rospotrebnadzor آنا بوبوفا: "لا يزال خطر ظهور أوبئة جديدة وانتشار الأمراض الخطيرة المعروفة في العالم مرتفع بشكل كبير. والقارة الأفريقية معرضة بشكل خاص لهذه التحديات، وتحتاج إلى تسريع توسيع الإمكانات الطبية والقدرات الطبية والعلمية والتكنولوجية لحماية السكان من خطر الإصابات والأمراض المعدية المختلفة".

وأضاف: "روسيا من جانبها، مستعدة للتعاون الأكثر نشاطا في هذا القطاع المهم من الرعاية الصحية".

وأشار الرئيس إلى أن برنامج مساعدة البلدان الأفريقية في مجال الصحة الصحية والوبائية، الذي تم إطلاقه عام 2023، ينص على توفير عشرة مختبرات متنقلة ذات مستوى عال من الحماية البيولوجية، وتدريب أكثر من 350 متخصصا أفريقيا، بالإضافة إلى سلسلة من الأبحاث العلمية المشتركة.
رئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
بوتين: روسيا ملزمة بالدفاع عن قيمها التقليدية
4 أبريل, 16:30 GMT
وأكد بوتين أن المشاركين في المؤتمر - ممثلي الإدارات والخدمات الحكومية ذات الصلة والأطباء وعلماء الأوبئة وعلماء الأحياء الدقيقة من عشرين دولة - سيكونون قادرين على تبادل المعرفة والخبرة المهنية في الوقاية من تفشي الأمراض المعدية والاستجابة لها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:55 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لآخر المستجدات بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل06:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. تسجيل عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى شمالي غزة06:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала