https://sputnikarabic.ae/20240417/بوتين-خطر-ظهور-أوبئة-جديدة-في-العالم-مرتفع---1088034335.html
بوتين: خطر ظهور أوبئة جديدة في العالم مرتفع
بوتين: خطر ظهور أوبئة جديدة في العالم مرتفع
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن خطر ظهور أوبئة جديدة في العالم مرتفع، والقارة الأفريقية معرضة بشكل خاص لهذه التحديات، وروسيا على استعداد... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T07:47+0000
2024-04-17T07:47+0000
2024-04-17T07:47+0000
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وقال بوتين في تحية للمشاركين في المؤتمر الدولي الروسي الأفريقي الأول لمكافحة الأمراض المعدية التي قرأتها رئيسة Rospotrebnadzor آنا بوبوفا: "لا يزال خطر ظهور أوبئة جديدة وانتشار الأمراض الخطيرة المعروفة في العالم مرتفع بشكل كبير. والقارة الأفريقية معرضة بشكل خاص لهذه التحديات، وتحتاج إلى تسريع توسيع الإمكانات الطبية والقدرات الطبية والعلمية والتكنولوجية لحماية السكان من خطر الإصابات والأمراض المعدية المختلفة".وأشار الرئيس إلى أن برنامج مساعدة البلدان الأفريقية في مجال الصحة الصحية والوبائية، الذي تم إطلاقه عام 2023، ينص على توفير عشرة مختبرات متنقلة ذات مستوى عال من الحماية البيولوجية، وتدريب أكثر من 350 متخصصا أفريقيا، بالإضافة إلى سلسلة من الأبحاث العلمية المشتركة.وأكد بوتين أن المشاركين في المؤتمر - ممثلي الإدارات والخدمات الحكومية ذات الصلة والأطباء وعلماء الأوبئة وعلماء الأحياء الدقيقة من عشرين دولة - سيكونون قادرين على تبادل المعرفة والخبرة المهنية في الوقاية من تفشي الأمراض المعدية والاستجابة لها.
https://sputnikarabic.ae/20240404/بوتين-روسيا-ملزمة-بالدفاع-عن-قيمها-التقليدية-1087692017.html
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روسيا, العالم, أفريقيا
بوتين: خطر ظهور أوبئة جديدة في العالم مرتفع
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن خطر ظهور أوبئة جديدة في العالم مرتفع، والقارة الأفريقية معرضة بشكل خاص لهذه التحديات، وروسيا على استعداد للتعاون في هذا القطاع المهم من الرعاية الصحية.
وقال بوتين في تحية للمشاركين في المؤتمر الدولي الروسي الأفريقي الأول لمكافحة الأمراض المعدية التي قرأتها رئيسة Rospotrebnadzor آنا بوبوفا: "لا يزال خطر ظهور أوبئة جديدة وانتشار الأمراض الخطيرة المعروفة في العالم مرتفع بشكل كبير. والقارة الأفريقية معرضة بشكل خاص لهذه التحديات، وتحتاج إلى تسريع توسيع الإمكانات الطبية والقدرات الطبية والعلمية والتكنولوجية لحماية السكان من خطر الإصابات والأمراض المعدية المختلفة".
وأضاف: "روسيا من جانبها، مستعدة للتعاون الأكثر نشاطا في هذا القطاع المهم من الرعاية الصحية".
وأشار الرئيس إلى أن برنامج مساعدة البلدان الأفريقية في مجال الصحة الصحية والوبائية، الذي تم إطلاقه عام 2023، ينص على توفير عشرة مختبرات متنقلة ذات مستوى عال من الحماية البيولوجية، وتدريب أكثر من 350 متخصصا أفريقيا، بالإضافة إلى سلسلة من الأبحاث العلمية المشتركة.
وأكد بوتين أن المشاركين في المؤتمر - ممثلي الإدارات والخدمات الحكومية ذات الصلة والأطباء وعلماء الأوبئة وعلماء الأحياء الدقيقة من عشرين دولة - سيكونون قادرين على تبادل المعرفة والخبرة المهنية في الوقاية من تفشي الأمراض المعدية والاستجابة لها.