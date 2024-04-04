بوتين: روسيا ملزمة بالدفاع عن قيمها التقليدية

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1 د
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2 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
25 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
10:54 GMT
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البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: الغرب لن يحقق بمجزرة بوتشا ومؤسساته فقدت مصداقيتها
14:03 GMT
60 د
عالم سبوتنيك
أوضاع عرب 48 بعد عملية طوفان الأقصى .. وهل زادت حدة الإضطهاد ضدهم ؟
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:00 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
17:50 GMT
10 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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28 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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حصاد الأسبوع
خبير: الإنفاق العسكري على أوكرانيا هو لمصلحة لوبيات الأسلحة التابعة لبايدن
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء اتهامات السلطة الفلسطينية لإيران بإثارة الفوضى في الضفة؟
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:30 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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https://sputnikarabic.ae/20240404/بوتين-روسيا-ملزمة-بالدفاع-عن-قيمها-التقليدية-1087692017.html
بوتين: روسيا ملزمة بالدفاع عن قيمها التقليدية
بوتين: روسيا ملزمة بالدفاع عن قيمها التقليدية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا ستتغير، لكن الحفاظ على هويتها هو أساس مستقبل البلاد. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T16:30+0000
2024-04-04T16:30+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال لقاء مع أعضاء الحكومة الروسية عبر تقنية الاتصال المرئي: "بالطبع ستتغير البلاد، وسيتغير الناس، لكن الحفاظ على الهوية أساس مستقبل البلاد". ولفت بوتين إلى أن روسيا ملزمة بل ويجب عليها الدفاع عن قيمها التقليدية.وقال: "يتمتع هذا الأمر بأهمية خاصة في الوقت الحاضر، إذ أننا ملزمون بل وواجب علينا أن ندافع عن قيمنا التقليدية والثقافية والتاريخية، هذا أمر بالغ الأهمية من أجل مستقبل بلادنا، وهي مهمة غاية في الصعوبة والتعقيد ولكنها ممتعة جدا ومهمة".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا دولة متعددة الأعراق والأديان مشددًا على ضرورة معاملة الجميع باحترام. وقال بوتين "يجب ألا ننسى أبدًا أننا بلد متعدد الأعراق والأديان. يجب علينا دائما أن نتعامل باحترام".وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال بوتين في اجتماع مع ممثلي المنظمات الدينية إن روسيا ترى محاولات من بعض القوى إثارة مزيد من تصعيد الصراعات العالمية، لإطلاق "موجة من الفوضى والكراهية المتبادلة" تهدف إلى زيادة عدم الاستقرار في العالم، وتقسيم الثقافات والشعوب والأديان العالمية، وإثارة صراع الحضارات. كل شيء يتوافق مع المبدأ الشهير "فرق تسد".
https://sputnikarabic.ae/20240402/بوتين-التهديدات-الداخلية-ترتبط-بالخاريجة-وسوف-نصل-إلى-جميع-المشاركين-في-عملية-كروكوس---1087614240.html
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بوتين: روسيا ملزمة بالدفاع عن قيمها التقليدية

16:30 GMT 04.04.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد، طريق واحد"، الصين
رئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا ستتغير، لكن الحفاظ على هويتها هو أساس مستقبل البلاد.
وقال بوتين خلال لقاء مع أعضاء الحكومة الروسية عبر تقنية الاتصال المرئي: "بالطبع ستتغير البلاد، وسيتغير الناس، لكن الحفاظ على الهوية أساس مستقبل البلاد".
ولفت بوتين إلى أن روسيا ملزمة بل ويجب عليها الدفاع عن قيمها التقليدية.
وقال: "يتمتع هذا الأمر بأهمية خاصة في الوقت الحاضر، إذ أننا ملزمون بل وواجب علينا أن ندافع عن قيمنا التقليدية والثقافية والتاريخية، هذا أمر بالغ الأهمية من أجل مستقبل بلادنا، وهي مهمة غاية في الصعوبة والتعقيد ولكنها ممتعة جدا ومهمة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
بوتين: التهديدات الداخلية ترتبط بالخارجية وسوف نصل إلى جميع المشاركين في عملية "كروكوس"
2 أبريل, 11:18 GMT
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا دولة متعددة الأعراق والأديان مشددًا على ضرورة معاملة الجميع باحترام.
وقال بوتين "يجب ألا ننسى أبدًا أننا بلد متعدد الأعراق والأديان. يجب علينا دائما أن نتعامل باحترام".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال بوتين في اجتماع مع ممثلي المنظمات الدينية إن روسيا ترى محاولات من بعض القوى إثارة مزيد من تصعيد الصراعات العالمية، لإطلاق "موجة من الفوضى والكراهية المتبادلة" تهدف إلى زيادة عدم الاستقرار في العالم، وتقسيم الثقافات والشعوب والأديان العالمية، وإثارة صراع الحضارات. كل شيء يتوافق مع المبدأ الشهير "فرق تسد".
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