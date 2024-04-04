https://sputnikarabic.ae/20240404/بوتين-روسيا-ملزمة-بالدفاع-عن-قيمها-التقليدية-1087692017.html
بوتين: روسيا ملزمة بالدفاع عن قيمها التقليدية
بوتين: روسيا ملزمة بالدفاع عن قيمها التقليدية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا ستتغير، لكن الحفاظ على هويتها هو أساس مستقبل البلاد. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T16:30+0000
2024-04-04T16:30+0000
2024-04-04T16:30+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال لقاء مع أعضاء الحكومة الروسية عبر تقنية الاتصال المرئي: "بالطبع ستتغير البلاد، وسيتغير الناس، لكن الحفاظ على الهوية أساس مستقبل البلاد". ولفت بوتين إلى أن روسيا ملزمة بل ويجب عليها الدفاع عن قيمها التقليدية.وقال: "يتمتع هذا الأمر بأهمية خاصة في الوقت الحاضر، إذ أننا ملزمون بل وواجب علينا أن ندافع عن قيمنا التقليدية والثقافية والتاريخية، هذا أمر بالغ الأهمية من أجل مستقبل بلادنا، وهي مهمة غاية في الصعوبة والتعقيد ولكنها ممتعة جدا ومهمة".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا دولة متعددة الأعراق والأديان مشددًا على ضرورة معاملة الجميع باحترام. وقال بوتين "يجب ألا ننسى أبدًا أننا بلد متعدد الأعراق والأديان. يجب علينا دائما أن نتعامل باحترام".وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال بوتين في اجتماع مع ممثلي المنظمات الدينية إن روسيا ترى محاولات من بعض القوى إثارة مزيد من تصعيد الصراعات العالمية، لإطلاق "موجة من الفوضى والكراهية المتبادلة" تهدف إلى زيادة عدم الاستقرار في العالم، وتقسيم الثقافات والشعوب والأديان العالمية، وإثارة صراع الحضارات. كل شيء يتوافق مع المبدأ الشهير "فرق تسد".
https://sputnikarabic.ae/20240402/بوتين-التهديدات-الداخلية-ترتبط-بالخاريجة-وسوف-نصل-إلى-جميع-المشاركين-في-عملية-كروكوس---1087614240.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين: روسيا ملزمة بالدفاع عن قيمها التقليدية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا ستتغير، لكن الحفاظ على هويتها هو أساس مستقبل البلاد.
وقال بوتين خلال لقاء مع أعضاء الحكومة الروسية عبر تقنية الاتصال المرئي: "بالطبع ستتغير البلاد، وسيتغير الناس، لكن الحفاظ على الهوية أساس مستقبل البلاد".
ولفت بوتين إلى أن روسيا ملزمة بل ويجب عليها الدفاع عن قيمها التقليدية.
وقال: "يتمتع هذا الأمر بأهمية خاصة في الوقت الحاضر، إذ أننا ملزمون بل وواجب علينا أن ندافع عن قيمنا التقليدية والثقافية والتاريخية، هذا أمر بالغ الأهمية من أجل مستقبل بلادنا، وهي مهمة غاية في الصعوبة والتعقيد ولكنها ممتعة جدا ومهمة".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا دولة متعددة الأعراق والأديان
مشددًا على ضرورة معاملة الجميع باحترام.
وقال بوتين "يجب ألا ننسى أبدًا أننا بلد متعدد الأعراق والأديان. يجب علينا دائما أن نتعامل باحترام".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال بوتين في اجتماع مع ممثلي المنظمات الدينية إن روسيا ترى محاولات من بعض القوى إثارة مزيد من تصعيد الصراعات العالمية
، لإطلاق "موجة من الفوضى والكراهية المتبادلة" تهدف إلى زيادة عدم الاستقرار في العالم، وتقسيم الثقافات والشعوب والأديان العالمية، وإثارة صراع الحضارات. كل شيء يتوافق مع المبدأ الشهير "فرق تسد".