https://sputnikarabic.ae/20240417/دعوات-في-الكونغرس-الأمريكي-للموافقة-على-تقديم-مساعدات-لأوكرانيا-هذا-الأسبوع-1088030619.html

دعوات في الكونغرس الأمريكي للموافقة على تقديم مساعدات لأوكرانيا هذا الأسبوع

دعوات في الكونغرس الأمريكي للموافقة على تقديم مساعدات لأوكرانيا هذا الأسبوع

سبوتنيك عربي

أصدر رؤساء اللجان في مجلس النواب الأمريكي بيانًا مشتركًا هذا الأسبوع لدعم الموافقة على تقديم مساعدات لحلفاء الولايات المتحدة في الخارج، بما في ذلك أوكرانيا. 17.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-17T05:26+0000

2024-04-17T05:26+0000

2024-04-17T05:26+0000

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وأعرب رؤساء لجان الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والاستخبارات والميزانية عن دعمهم للخطة التي طرحها رئيس مجلس النواب مايك جونسون في وقت سابق وتختلف عن رؤية الإدارة الديمقراطية.وأضاف البيان: "لا يمكننا تحمل إضاعة الوقت عندما يتعلق الأمر بأمننا القومي. نحن بحاجة إلى تمرير حزمة المساعدات هذه هذا الأسبوع".وكانت الإدارة الأمريكية قد قالت في وقت سابق إنها لا توافق على تقطيع مشروع قانون حزمة الـ 95 مليار دولار وتواصل الضغط من أجل موافقة الكونغرس.وتقول السلطات الأمريكية إنها استنفدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي الأموال اللازمة لدعم أوكرانيا، وإلى أن يوافق الكونغرس على مخصصات جديدة، فإنها لن تكون قادرة على توفير إمدادات الأسلحة والذخيرة.

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