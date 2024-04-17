https://sputnikarabic.ae/20240417/دعوات-في-الكونغرس-الأمريكي-للموافقة-على-تقديم-مساعدات-لأوكرانيا-هذا-الأسبوع-1088030619.html
دعوات في الكونغرس الأمريكي للموافقة على تقديم مساعدات لأوكرانيا هذا الأسبوع
دعوات في الكونغرس الأمريكي للموافقة على تقديم مساعدات لأوكرانيا هذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
أصدر رؤساء اللجان في مجلس النواب الأمريكي بيانًا مشتركًا هذا الأسبوع لدعم الموافقة على تقديم مساعدات لحلفاء الولايات المتحدة في الخارج، بما في ذلك أوكرانيا. 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T05:26+0000
2024-04-17T05:26+0000
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وأعرب رؤساء لجان الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والاستخبارات والميزانية عن دعمهم للخطة التي طرحها رئيس مجلس النواب مايك جونسون في وقت سابق وتختلف عن رؤية الإدارة الديمقراطية.وأضاف البيان: "لا يمكننا تحمل إضاعة الوقت عندما يتعلق الأمر بأمننا القومي. نحن بحاجة إلى تمرير حزمة المساعدات هذه هذا الأسبوع".وكانت الإدارة الأمريكية قد قالت في وقت سابق إنها لا توافق على تقطيع مشروع قانون حزمة الـ 95 مليار دولار وتواصل الضغط من أجل موافقة الكونغرس.وتقول السلطات الأمريكية إنها استنفدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي الأموال اللازمة لدعم أوكرانيا، وإلى أن يوافق الكونغرس على مخصصات جديدة، فإنها لن تكون قادرة على توفير إمدادات الأسلحة والذخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20240416/كيربي-لا-نؤيد-مشروع-قانون-يخصص-تمويلات-لإسرائيل-دون-أوكرانيا-1088026139.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
دعوات في الكونغرس الأمريكي للموافقة على تقديم مساعدات لأوكرانيا هذا الأسبوع
أصدر رؤساء اللجان في مجلس النواب الأمريكي بيانًا مشتركًا هذا الأسبوع لدعم الموافقة على تقديم مساعدات لحلفاء الولايات المتحدة في الخارج، بما في ذلك أوكرانيا.
وأعرب رؤساء لجان الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والاستخبارات والميزانية عن دعمهم للخطة التي طرحها رئيس مجلس النواب مايك جونسون في وقت سابق وتختلف عن رؤية الإدارة الديمقراطية.
وقال البيان: "ليس هناك ما يسعد خصومنا أكثر من فشل الكونغرس في الموافقة على المساعدات لاحتياجات الأمن القومي الحرجة. وقد قدم رئيس مجلس النواب جونسون خطة تعزز مصالح الأمن القومي الأمريكي في أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وأضاف البيان: "لا يمكننا تحمل إضاعة الوقت عندما يتعلق الأمر بأمننا القومي. نحن بحاجة إلى تمرير حزمة المساعدات هذه هذا الأسبوع".
وقال جونسون في وقت سابق إنه سيطرح المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان على ورقة الاقتراع كمشاريع قوانين مستقلة تمت صياغتها ذاتيا بدلا من الموافقة على طلب الأمن القومي الشامل للبيت الأبيض. كما سيقدم مبادرة منفصلة بشأن مصادرة الأصول الروسية وعدم جواز رفع العقوبات عن روسيا دون موافقة الكونغرس.
وكانت الإدارة الأمريكية قد قالت في وقت سابق إنها لا توافق على تقطيع مشروع قانون حزمة الـ 95 مليار دولار وتواصل الضغط من أجل موافقة الكونغرس.
وتقول السلطات الأمريكية إنها استنفدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي الأموال اللازمة لدعم أوكرانيا، وإلى أن يوافق الكونغرس على مخصصات جديدة، فإنها لن تكون قادرة على توفير إمدادات الأسلحة والذخيرة.