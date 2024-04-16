كيربي: لا نؤيد مشروع قانون يخصص تمويلات لإسرائيل دون أوكرانيا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
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مدار الليل والنهار
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https://sputnikarabic.ae/20240416/كيربي-لا-نؤيد-مشروع-قانون-يخصص-تمويلات-لإسرائيل-دون-أوكرانيا-1088026139.html
كيربي: لا نؤيد مشروع قانون يخصص تمويلات لإسرائيل دون أوكرانيا
كيربي: لا نؤيد مشروع قانون يخصص تمويلات لإسرائيل دون أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تؤيد مشروع قرار في الكونغرس يقترح تخصيص... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T18:56+0000
2024-04-16T18:56+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وذكر جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة "لا تؤيد مشروع القانون الذي يخصص تمويلات لإسرائيل، لأن أوكرانيا أيضا بحاجة إلى ذخائر".وتابع منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي: "أعتقد أننا لا نزال بحاجة إلى دراسة مقترح رئيس مجلس النواب [مايك جونسون] بتفصيل أكبر. الأمر المهم هو أن مجلس النواب يتحرك هذا الأسبوع لمساعدتنا على تخصيص مساعدات أمنية لإسرائيل وأوكرانيا، وأيضًا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".وفي السياق نفسه، صرح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن الغرب لا يستطيع أن يزود أوكرانيا بنفس المساعدة التي يقدمها لإسرائيل في مجال مكافحة الطائرات دون طيار، لأن الظروف مختلفة تماماً.وقال بوريل عقب مؤتمر عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل وقعت فوق قواعد لفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والأردن، ولذلك ردت هذه الدول دفاعا عن النفس، ولكن أوكرانيا ليس لديها هذه القواعد، ولذلك لا يمكننا تقديم نفس المساعدة، فالظروف مختلفة تماما".وأشار بوريل إلى أن إسرائيل كانت تصنع ما يسمى بـ"القبة الحديدية" لسنوات عديدة، لحمايتها من الهجمات الخارجية، وإنفاق مبالغ ضخمة عليها، مضيفا: "حتى لو كانت لدينا الإمكانيات، فلن نتمكن من بناء مثل هذه القبة لأوكرانيا في يوم واحد".وأوضح بوريل أن بعض دول الاتحاد الأوروبي اقترحت توسيع العقوبات ضد إيران، مشيرًا إلى أن المؤسسات المعنية تبدأ التجهيز لذلك.وقال: "طالبت بعض الدول بتوسيع العقوبات ضد إيران، بما في ذلك ضد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وستبدأ الهيئات المعنية في إعدادها".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
https://sputnikarabic.ae/20240416/قلق-أمريكي-من-عدم-إعلان-إسرائيل-موعد-هجومها-المحتمل-على-إيران-1088024031.html
https://sputnikarabic.ae/20240416/سياسي-عراقي-لـسبوتنيك-واشنطن-تكرس-وجودها-في-العراق-على-جميع-المستويات-1088025288.html
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الجيش الإيراني, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار

كيربي: لا نؤيد مشروع قانون يخصص تمويلات لإسرائيل دون أوكرانيا

18:56 GMT 16.04.2024
© AP Photo / Evan Vucciالمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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أعلن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تؤيد مشروع قرار في الكونغرس يقترح تخصيص تمويلات لمساعدة إسرائيل وحدها دون أوكرانيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
واشنطن - سبوتنيك. وذكر جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة "لا تؤيد مشروع القانون الذي يخصص تمويلات لإسرائيل، لأن أوكرانيا أيضا بحاجة إلى ذخائر".
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وتابع منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي: "أعتقد أننا لا نزال بحاجة إلى دراسة مقترح رئيس مجلس النواب [مايك جونسون] بتفصيل أكبر. الأمر المهم هو أن مجلس النواب يتحرك هذا الأسبوع لمساعدتنا على تخصيص مساعدات أمنية لإسرائيل وأوكرانيا، وأيضًا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وفي السياق نفسه، صرح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن الغرب لا يستطيع أن يزود أوكرانيا بنفس المساعدة التي يقدمها لإسرائيل في مجال مكافحة الطائرات دون طيار، لأن الظروف مختلفة تماماً.
وقال بوريل عقب مؤتمر عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل وقعت فوق قواعد لفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والأردن، ولذلك ردت هذه الدول دفاعا عن النفس، ولكن أوكرانيا ليس لديها هذه القواعد، ولذلك لا يمكننا تقديم نفس المساعدة، فالظروف مختلفة تماما".
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وأشار بوريل إلى أن إسرائيل كانت تصنع ما يسمى بـ"القبة الحديدية" لسنوات عديدة، لحمايتها من الهجمات الخارجية، وإنفاق مبالغ ضخمة عليها، مضيفا: "حتى لو كانت لدينا الإمكانيات، فلن نتمكن من بناء مثل هذه القبة لأوكرانيا في يوم واحد".
وأوضح بوريل أن بعض دول الاتحاد الأوروبي اقترحت توسيع العقوبات ضد إيران، مشيرًا إلى أن المؤسسات المعنية تبدأ التجهيز لذلك.
وقال: "طالبت بعض الدول بتوسيع العقوبات ضد إيران، بما في ذلك ضد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وستبدأ الهيئات المعنية في إعدادها".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
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