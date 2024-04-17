روسيا تطور روبوتات نقل متعددة الأغراض

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هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
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البرنامج المسائي
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59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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https://sputnikarabic.ae/20240417/روسيا-تطور-روبوتات-نقل-متعددة-الأغراض-1088035011.html
روسيا تطور روبوتات نقل متعددة الأغراض
روسيا تطور روبوتات نقل متعددة الأغراض
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا طورت روبوت نقل متعدد الأغراض يمكنه، من بين أمور أخرى، إجلاء الجرحى من ساحة المعركة. 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T08:02+0000
2024-04-17T08:28+0000
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وتم تقديم أكثر من 30 نموذجًا واعدًا للأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في مركز "باتريوت".وجاء في البيان: "تشمل هذه المركبات الروبوتية المتعددة الأغراض المصممة لنقل الإمدادات والإجلاء واستخدامها كمنصة لتركيب معدات العمل والأسلحة المختلفة، ومنصات آلية متعددة الوظائف مثبتة على هياكل بعجلات ومجنزرة".وأشار شويغو إلى ارتفاع الطلب على الروبوت الطبي في منطقة العمليات الخاصة، وأمر بتسريع عملية تحسينه وبدء الإنتاج الضخم.وأمر نوابه بتبسيط إجراءات اعتماد التطورات الجديدة إذا تم اختبارها بنجاح في منطقة العمليات الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20240417/بانتسير-إس-القوات-الروسية-تتزود-بـقاتل-شتورم-شادو-فيديو-1088032970.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

روسيا تطور روبوتات نقل متعددة الأغراض

08:02 GMT 17.04.2024 (تم التحديث: 08:28 GMT 17.04.2024)
© Sputnik . Pavel Lesitsen / الانتقال إلى بنك الصورروبوت قتالي
روبوت قتالي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© Sputnik . Pavel Lesitsen
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أفادت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا طورت روبوت نقل متعدد الأغراض يمكنه، من بين أمور أخرى، إجلاء الجرحى من ساحة المعركة.
وتم تقديم أكثر من 30 نموذجًا واعدًا للأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في مركز "باتريوت".
وجاء في البيان: "تشمل هذه المركبات الروبوتية المتعددة الأغراض المصممة لنقل الإمدادات والإجلاء واستخدامها كمنصة لتركيب معدات العمل والأسلحة المختلفة، ومنصات آلية متعددة الوظائف مثبتة على هياكل بعجلات ومجنزرة".
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وأشار شويغو إلى ارتفاع الطلب على الروبوت الطبي في منطقة العمليات الخاصة، وأمر بتسريع عملية تحسينه وبدء الإنتاج الضخم.

وقال شويغو: "اليوم نحن بحاجة إلى ضمان إجلاء الجرحى من الخطوط الأمامية، نحن بحاجة إلى القيام بذلك بأمان قدر الإمكان، وفي أسرع وقت ممكن، نحن بحاجة إلى تجربتها على الجبهة وإطلاقها على الفور".

وأمر نوابه بتبسيط إجراءات اعتماد التطورات الجديدة إذا تم اختبارها بنجاح في منطقة العمليات الخاصة.
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