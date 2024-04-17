https://sputnikarabic.ae/20240417/روسيا-تطور-روبوتات-نقل-متعددة-الأغراض-1088035011.html
روسيا تطور روبوتات نقل متعددة الأغراض
روسيا تطور روبوتات نقل متعددة الأغراض
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا طورت روبوت نقل متعدد الأغراض يمكنه، من بين أمور أخرى، إجلاء الجرحى من ساحة المعركة. 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T08:02+0000
2024-04-17T08:02+0000
2024-04-17T08:28+0000
رصد عسكري
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وتم تقديم أكثر من 30 نموذجًا واعدًا للأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في مركز "باتريوت".وجاء في البيان: "تشمل هذه المركبات الروبوتية المتعددة الأغراض المصممة لنقل الإمدادات والإجلاء واستخدامها كمنصة لتركيب معدات العمل والأسلحة المختلفة، ومنصات آلية متعددة الوظائف مثبتة على هياكل بعجلات ومجنزرة".وأشار شويغو إلى ارتفاع الطلب على الروبوت الطبي في منطقة العمليات الخاصة، وأمر بتسريع عملية تحسينه وبدء الإنتاج الضخم.وأمر نوابه بتبسيط إجراءات اعتماد التطورات الجديدة إذا تم اختبارها بنجاح في منطقة العمليات الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20240417/بانتسير-إس-القوات-الروسية-تتزود-بـقاتل-شتورم-شادو-فيديو-1088032970.html
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رصد عسكري
روسيا تطور روبوتات نقل متعددة الأغراض
08:02 GMT 17.04.2024 (تم التحديث: 08:28 GMT 17.04.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا طورت روبوت نقل متعدد الأغراض يمكنه، من بين أمور أخرى، إجلاء الجرحى من ساحة المعركة.
وتم تقديم أكثر من 30 نموذجًا واعدًا للأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في مركز "باتريوت".
وجاء في البيان: "تشمل هذه المركبات الروبوتية المتعددة الأغراض المصممة لنقل الإمدادات والإجلاء واستخدامها كمنصة لتركيب معدات العمل والأسلحة المختلفة، ومنصات آلية متعددة الوظائف مثبتة على هياكل بعجلات ومجنزرة".
وأشار شويغو إلى ارتفاع الطلب على الروبوت الطبي في منطقة العمليات الخاصة، وأمر بتسريع عملية تحسينه وبدء الإنتاج الضخم.
وقال شويغو: "اليوم نحن بحاجة إلى ضمان إجلاء الجرحى من الخطوط الأمامية، نحن بحاجة إلى القيام بذلك بأمان قدر الإمكان، وفي أسرع وقت ممكن، نحن بحاجة إلى تجربتها على الجبهة وإطلاقها على الفور".
وأمر نوابه بتبسيط إجراءات اعتماد التطورات الجديدة إذا تم اختبارها بنجاح في منطقة العمليات الخاصة.