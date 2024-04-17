"بانتسير-إس".. القوات الروسية تتزود بـ"قاتل شتورم شادو".. فيديو
07:50 GMT 17.04.2024 (تم التحديث: 08:42 GMT 17.04.2024)
© Photo / t.me/rostecruصاروخ من منظومة بانتسر لحظة ضرب صاروخ شتورم شادو الغربي
© Photo / t.me/rostecru
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يواصل مكتب تصميم "شيبونوف"، وهو جزء من شركة "روستيخ" القابضة "الأنظمة العالية الدقة"، تزويد الجيش بالصواريخ الموجهة المضادة للطائرات لمنظومات "بانتسير-إس" قبل الموعد المحدد.
وقالت شركة "الأنظمة العالية الدقة": "يتمتع نظام بانتسير متعدد القنوات بقوة نيران عالية وقدرة على ضرب فئة واسعة من أسلحة الهجوم الجوي بشكل فعال.
⚡️"بانتسر-إس"... القوات الروسية تتزود بـ"قاتل شتورم شادو"— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 17, 2024
🟧أعلنت شركة "روستيخ" الروسية تزويد القوات بصواريخ لنظام الدفاع الجوي "بانتسر-إس" قبل الموعد المحدد.
◀️ونشرت الشركة مشهد فيديو لمنظومة "بانتسر-إم" البحرية مشيرة إلى أن هذه المنظومة دمرت الصاروخ "شتورم شادو" وصواريخ راجمات… pic.twitter.com/zT2iYcxLNN
ويتميز النظام بوجود أسلحة صاروخية ومدافع مشتركة، ووقت رد فعل قصير، وقدرة المركبة القتالية على إجراء الاستطلاع وتدمير الأهداف الجوية المتحركة".
© Sputnikنظام الدفاع الجوي الصاروخي- المدفعي "بانتسير – إس 1"
نظام الدفاع الجوي الصاروخي- المدفعي "بانتسير – إس 1"
© Sputnik
ونشرت الشركة مشاهد فيديو توضيحية لمنظومة "بانتسير-إم" البحرية.
يذكر أن السفينة المسلحة بـ"بانتسير-إس"، المناوبة، أصابت صاروخ "كروز" الأنجلو-فرنسي البعيد المدى الشبح "ستورم شادو".
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
© Photo / Russian Defense Ministry
وأُعلنت تقارير في وقت سابق أن فعالية أنظمة الدفاع الجوي المحلية الحديثة التابعة لشركة "روستيخ" ضد قذائف "هيمارس" تصل إلى 100%.