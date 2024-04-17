"بانتسير-إس".. القوات الروسية تتزود بـ"قاتل شتورم شادو".. فيديو

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هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240417/بانتسير-إس-القوات-الروسية-تتزود-بـقاتل-شتورم-شادو-فيديو-1088032970.html
"بانتسير-إس".. القوات الروسية تتزود بـ"قاتل شتورم شادو".. فيديو
"بانتسير-إس".. القوات الروسية تتزود بـ"قاتل شتورم شادو".. فيديو
سبوتنيك عربي
يواصل مكتب تصميم "شيبونوف"، وهو جزء من شركة "روستيخ" القابضة "الأنظمة العالية الدقة"، تزويد الجيش بالصواريخ الموجهة المضادة للطائرات لمنظومات "بانتسير-إس" قبل... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T07:50+0000
2024-04-17T08:42+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
الجيش الروسي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت شركة "الأنظمة العالية الدقة": "يتمتع نظام بانتسير متعدد القنوات بقوة نيران عالية وقدرة على ضرب فئة واسعة من أسلحة الهجوم الجوي بشكل فعال. ونشرت الشركة مشاهد فيديو توضيحية لمنظومة "بانتسير-إم" البحرية.وأُعلنت تقارير في وقت سابق أن فعالية أنظمة الدفاع الجوي المحلية الحديثة التابعة لشركة "روستيخ" ضد قذائف "هيمارس" تصل إلى 100%.القوات الروسية تهاجم ليلا مواقع إنزال أوكرانية على ضفة نهر دنيبرتطوير نظام توجيه ذكي للمسيرات الروسية"دمى بدلا من الجنود"... أوكرانيا تستخدم "جنودا من ورق" لتغطية النقص الحاد بالأفراد... فيديو
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رصد عسكري, سلاح روسيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, سلاح روسيا, الجيش الروسي

"بانتسير-إس".. القوات الروسية تتزود بـ"قاتل شتورم شادو".. فيديو

07:50 GMT 17.04.2024 (تم التحديث: 08:42 GMT 17.04.2024)
© Photo / t.me/rostecruصاروخ من منظومة بانتسر لحظة ضرب صاروخ شتورم شادو الغربي
صاروخ من منظومة بانتسر لحظة ضرب صاروخ شتورم شادو الغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© Photo / t.me/rostecru
تابعنا عبر
يواصل مكتب تصميم "شيبونوف"، وهو جزء من شركة "روستيخ" القابضة "الأنظمة العالية الدقة"، تزويد الجيش بالصواريخ الموجهة المضادة للطائرات لمنظومات "بانتسير-إس" قبل الموعد المحدد.
وقالت شركة "الأنظمة العالية الدقة": "يتمتع نظام بانتسير متعدد القنوات بقوة نيران عالية وقدرة على ضرب فئة واسعة من أسلحة الهجوم الجوي بشكل فعال.

ويتميز النظام بوجود أسلحة صاروخية ومدافع مشتركة، ووقت رد فعل قصير، وقدرة المركبة القتالية على إجراء الاستطلاع وتدمير الأهداف الجوية المتحركة".

© Sputnikنظام الدفاع الجوي الصاروخي- المدفعي "بانتسير – إس 1"
نظام الدفاع الجوي الصاروخي- المدفعي بانتسير – إس 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
نظام الدفاع الجوي الصاروخي- المدفعي "بانتسير – إس 1"
© Sputnik
ونشرت الشركة مشاهد فيديو توضيحية لمنظومة "بانتسير-إم" البحرية.

يذكر أن السفينة المسلحة بـ"بانتسير-إس"، المناوبة، أصابت صاروخ "كروز" الأنجلو-فرنسي البعيد المدى الشبح "ستورم شادو".

© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
© Photo / Russian Defense Ministry
وأُعلنت تقارير في وقت سابق أن فعالية أنظمة الدفاع الجوي المحلية الحديثة التابعة لشركة "روستيخ" ضد قذائف "هيمارس" تصل إلى 100%.
القوات الروسية تهاجم ليلا مواقع إنزال أوكرانية على ضفة نهر دنيبر
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