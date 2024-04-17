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https://sputnikarabic.ae/20240417/شويغو-يتفقد-عمليات-تطوير-الأنظمة-الروبوتية-والأسلحة-المتطورة-1088030981.html
شويغو يتفقد عمليات تطوير الأنظمة الروبوتية والأسلحة المتطورة
شويغو يتفقد عمليات تطوير الأنظمة الروبوتية والأسلحة المتطورة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، تفقد تنفيذ التعليمات المتعلقة بتطوير المجمعات الآلية وأنظمة الأسلحة المتقدمة. 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T05:36+0000
2024-04-17T05:41+0000
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وقالت الدفاع في بيان: "في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض، استمع رئيس الدائرة العسكرية الروسية إلى تقارير من نواب وزراء دفاع روسيا ورؤساء هيئات القيادة العسكرية المركزية بوزارة الدفاع الروسية حول التطورات العلمية والتقنية الجديدة في مجال الدفاع الجوي والنظام اللوجستي للقوات المسلحة الروسية".وتابعت: "تشمل هذه المركبات الروبوتية متعددة الأغراض المصممة لنقل الإمدادات والإخلاء واستخدامها كمنصة لتركيب معدات العمل والأسلحة المختلفة، وخط من المنصات الروبوتية المتعددة الوظائف المثبتة على هيكل بعجلات".وقالت الدفاع: "أصدر سيرغي شويغو تعليمات بتعديل المجمع الآلي المتعدد الأغراض للدعم الناري وأمن المنشآت وإجلاء الجرحى من خط الجبهة مع قوة نيران إضافية من الرشاشات، ما سيسمح باستخدامه أثناء العمليات الهجومية".وأشارت إلى أنه "تم إبلاغ سيرغي شويغو بإنشاء نظام جديد آلى للتحكم في نيران المدفعية للقوات المسلحة الروسية والذي يسمح لنا بمضاعفة سرعة إرسال تحديد الأهداف".وبحسب الدفاع الروسية: "في سياق العمل، قام وزير الدفاع الروسي شخصياً باختبار مركبة خاصة والتحقق من صفات تشغيلها. تم تصميم المركبات الخاصة خفيفة الوزن والمحمية من هذا الخط لنقل الأفراد، لضمان أداء المهام القتالية من قبل وحدات الأغراض الخاصة بمساعدة الأسلحة الصغيرة المثبتة".
https://sputnikarabic.ae/20240330/شويغو-يتفقد-تنفيذ-أمر-دفاع-الدولة-في-مؤسسات-الصناعات-الدفاعية-بإقليم-ألتاي-1087516026.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

شويغو يتفقد عمليات تطوير الأنظمة الروبوتية والأسلحة المتطورة

05:36 GMT 17.04.2024 (تم التحديث: 05:41 GMT 17.04.2024)
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال مفاوضاته مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني الجنرال محمد رضا أشتياني في طهران.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال مفاوضاته مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني الجنرال محمد رضا أشتياني في طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، تفقد تنفيذ التعليمات المتعلقة بتطوير المجمعات الآلية وأنظمة الأسلحة المتقدمة.
وقالت الدفاع في بيان: "في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض، استمع رئيس الدائرة العسكرية الروسية إلى تقارير من نواب وزراء دفاع روسيا ورؤساء هيئات القيادة العسكرية المركزية بوزارة الدفاع الروسية حول التطورات العلمية والتقنية الجديدة في مجال الدفاع الجوي والنظام اللوجستي للقوات المسلحة الروسية".

وأضافت: "تم عرض أكثر من 30 نموذجًا واعدًا للأسلحة والمعدات العسكرية والمعدات الخاصة والمعدات التقنية العسكرية من 18 مؤسسة صناعية على وزير الدفاع".

وتابعت: "تشمل هذه المركبات الروبوتية متعددة الأغراض المصممة لنقل الإمدادات والإخلاء واستخدامها كمنصة لتركيب معدات العمل والأسلحة المختلفة، وخط من المنصات الروبوتية المتعددة الوظائف المثبتة على هيكل بعجلات".

وأوضحت أن "وزير الدفاع طالب بزيادة إنتاج وتوريد منصات النقل الآلية للقوات لتوصيل العتاد. ونُقل عن وزير الدفاع الروسي أنه بحلول نهاية الشهر المقبل (مايو) سيتم تصنيع أول 30 عينة لتسليمها إلى القوات".

وقالت الدفاع: "أصدر سيرغي شويغو تعليمات بتعديل المجمع الآلي المتعدد الأغراض للدعم الناري وأمن المنشآت وإجلاء الجرحى من خط الجبهة مع قوة نيران إضافية من الرشاشات، ما سيسمح باستخدامه أثناء العمليات الهجومية".
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وأشارت إلى أنه "تم إبلاغ سيرغي شويغو بإنشاء نظام جديد آلى للتحكم في نيران المدفعية للقوات المسلحة الروسية والذي يسمح لنا بمضاعفة سرعة إرسال تحديد الأهداف".

ووفقا للدفاع فإن وزير الدفاع شويغو "أشار إلى أن المجمع الروبوتي الطبي المعروض مطلوب بشدة لحل المهام في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، وكلف المطورين بتوجيه جهودهم إلى إنجازه في أقرب وقت ممكن وتحسينه ووضعه في الإنتاج".

وبحسب الدفاع الروسية: "في سياق العمل، قام وزير الدفاع الروسي شخصياً باختبار مركبة خاصة والتحقق من صفات تشغيلها. تم تصميم المركبات الخاصة خفيفة الوزن والمحمية من هذا الخط لنقل الأفراد، لضمان أداء المهام القتالية من قبل وحدات الأغراض الخاصة بمساعدة الأسلحة الصغيرة المثبتة".
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