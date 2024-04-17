https://sputnikarabic.ae/20240417/شويغو-يتفقد-عمليات-تطوير-الأنظمة-الروبوتية-والأسلحة-المتطورة-1088030981.html

شويغو يتفقد عمليات تطوير الأنظمة الروبوتية والأسلحة المتطورة

شويغو يتفقد عمليات تطوير الأنظمة الروبوتية والأسلحة المتطورة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، تفقد تنفيذ التعليمات المتعلقة بتطوير المجمعات الآلية وأنظمة الأسلحة المتقدمة. 17.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-17T05:36+0000

2024-04-17T05:36+0000

2024-04-17T05:41+0000

روسيا

العالم

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وقالت الدفاع في بيان: "في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض، استمع رئيس الدائرة العسكرية الروسية إلى تقارير من نواب وزراء دفاع روسيا ورؤساء هيئات القيادة العسكرية المركزية بوزارة الدفاع الروسية حول التطورات العلمية والتقنية الجديدة في مجال الدفاع الجوي والنظام اللوجستي للقوات المسلحة الروسية".وتابعت: "تشمل هذه المركبات الروبوتية متعددة الأغراض المصممة لنقل الإمدادات والإخلاء واستخدامها كمنصة لتركيب معدات العمل والأسلحة المختلفة، وخط من المنصات الروبوتية المتعددة الوظائف المثبتة على هيكل بعجلات".وقالت الدفاع: "أصدر سيرغي شويغو تعليمات بتعديل المجمع الآلي المتعدد الأغراض للدعم الناري وأمن المنشآت وإجلاء الجرحى من خط الجبهة مع قوة نيران إضافية من الرشاشات، ما سيسمح باستخدامه أثناء العمليات الهجومية".وأشارت إلى أنه "تم إبلاغ سيرغي شويغو بإنشاء نظام جديد آلى للتحكم في نيران المدفعية للقوات المسلحة الروسية والذي يسمح لنا بمضاعفة سرعة إرسال تحديد الأهداف".وبحسب الدفاع الروسية: "في سياق العمل، قام وزير الدفاع الروسي شخصياً باختبار مركبة خاصة والتحقق من صفات تشغيلها. تم تصميم المركبات الخاصة خفيفة الوزن والمحمية من هذا الخط لنقل الأفراد، لضمان أداء المهام القتالية من قبل وحدات الأغراض الخاصة بمساعدة الأسلحة الصغيرة المثبتة".

https://sputnikarabic.ae/20240330/شويغو-يتفقد-تنفيذ-أمر-دفاع-الدولة-في-مؤسسات-الصناعات-الدفاعية-بإقليم-ألتاي-1087516026.html

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