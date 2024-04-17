https://sputnikarabic.ae/20240417/شيليم-سفينة-دورية-روسية-متعددة-المهام-1088050943.html
"شيليم"... سفينة دورية روسية متعددة المهام
"شيليم"... سفينة دورية روسية متعددة المهام
سبوتنيك عربي
يصنف الأسطول الروسي في المرتبة الأولى بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم بـ781 وحدة بحرية بينها 122 سفينة دورية من طرازات متنوعة. 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T15:05+0000
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وتمثل السفينة "شيليم"، التي تحمل اسم (المشروع 20910) واحدة من السفن الدورية التابعة للأسطول الروسي، وهي سفينة متعددة المهام تستخدم وسائد هوائية تمكنها من العمل في المياه الضحلة وتنفيذ مهام الإنزال المختلفة بالقرب من الشواطئ، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.المواصفات الفنيةوصممت روسيا سفينة "المشروع 20910" لتوفير الحماية والتأمين للمياه الإقليمية لمسافة تصل إلى 25 ميلا بحريا (نحو 46 كلم) من الشاطئ أو الميناء الذي تنطلق منه.وبحسب الموقع فإن سفينة "المشروع 20910" يمكنها تنفيذ مهام متعددة تشمل:ولفت الموقع إلى أن السفينة الروسية مصممة بطريقة تسمح بنقلها جوا أو بوسائل نقل أخرى، تمكنها من العمل في مناطق المياه الضحلة سواء كانت شواطئ بحار أو بحيرات أو أنهار.وجهزت روسيا سفينة "شيليم" (المشروع 20910) برادارات وأنظمة ملاحة متصلة بالأقمار الصناعية، إضافة إلى أنظمة توجيه متطورة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
"شيليم"... سفينة دورية روسية متعددة المهام
يصنف الأسطول الروسي في المرتبة الأولى بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم بـ781 وحدة بحرية بينها 122 سفينة دورية من طرازات متنوعة.
وتمثل السفينة "شيليم"، التي تحمل اسم (المشروع 20910) واحدة من السفن الدورية
التابعة للأسطول الروسي، وهي سفينة متعددة المهام تستخدم وسائد هوائية تمكنها من العمل في المياه الضحلة وتنفيذ مهام الإنزال المختلفة بالقرب من الشواطئ، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
الإزاحة (وزن السفينة): 9.5 أطنان.
الطول بالوسائد الهوائية: 12 مترا.
العرض بالوسائد الهوائية: 4.34 أمتار.
السرعة القصوى: 43 عقدة (79.6 كلم/ ساعة).
السرعة الاقتصادية: 38 عقدة (70.3 كلم/ ساعة).
المدى خلال الإبحار بأقصى حمولة: 162 ميلا بحريا (300 كلم).
المدى بأقل حمولة: 350 ميلا بحريا (648 كلم/ ساعة).
زمن البقاء في البحر دون العودة للميناء: يوم واحد.
وصممت روسيا
سفينة "المشروع 20910" لتوفير الحماية والتأمين للمياه الإقليمية لمسافة تصل إلى 25 ميلا بحريا (نحو 46 كلم) من الشاطئ أو الميناء الذي تنطلق منه.
وبحسب الموقع فإن سفينة "المشروع 20910" يمكنها تنفيذ مهام متعددة تشمل:
تنفيذ دوريات التأمين للمياه الإقليمية بسرعة كبيرة.
رصد أي وحدات بحرية في نطاق عملها وتنفيذ مهام الضبط والتفتيش.
تنفيذ مهام الإنزال البحري على شواطئ يصعب على السفن الأخرى الوصول إليها.
عمليات البحث والإنقاذ عن الوحدات البحرية والأفراد في وقت الأزمات.
ولفت الموقع إلى أن السفينة الروسية
مصممة بطريقة تسمح بنقلها جوا أو بوسائل نقل أخرى، تمكنها من العمل في مناطق المياه الضحلة سواء كانت شواطئ بحار أو بحيرات أو أنهار.
وجهزت روسيا سفينة "شيليم" (المشروع 20910) برادارات وأنظمة ملاحة متصلة بالأقمار الصناعية، إضافة إلى أنظمة توجيه متطورة.