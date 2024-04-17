"شيليم"... سفينة دورية روسية متعددة المهام

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هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
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59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
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https://sputnikarabic.ae/20240417/شيليم-سفينة-دورية-روسية-متعددة-المهام-1088050943.html
"شيليم"... سفينة دورية روسية متعددة المهام
"شيليم"... سفينة دورية روسية متعددة المهام
سبوتنيك عربي
يصنف الأسطول الروسي في المرتبة الأولى بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم بـ781 وحدة بحرية بينها 122 سفينة دورية من طرازات متنوعة. 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T15:05+0000
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وتمثل السفينة "شيليم"، التي تحمل اسم (المشروع 20910) واحدة من السفن الدورية التابعة للأسطول الروسي، وهي سفينة متعددة المهام تستخدم وسائد هوائية تمكنها من العمل في المياه الضحلة وتنفيذ مهام الإنزال المختلفة بالقرب من الشواطئ، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.المواصفات الفنيةوصممت روسيا سفينة "المشروع 20910" لتوفير الحماية والتأمين للمياه الإقليمية لمسافة تصل إلى 25 ميلا بحريا (نحو 46 كلم) من الشاطئ أو الميناء الذي تنطلق منه.وبحسب الموقع فإن سفينة "المشروع 20910" يمكنها تنفيذ مهام متعددة تشمل:ولفت الموقع إلى أن السفينة الروسية مصممة بطريقة تسمح بنقلها جوا أو بوسائل نقل أخرى، تمكنها من العمل في مناطق المياه الضحلة سواء كانت شواطئ بحار أو بحيرات أو أنهار.وجهزت روسيا سفينة "شيليم" (المشروع 20910) برادارات وأنظمة ملاحة متصلة بالأقمار الصناعية، إضافة إلى أنظمة توجيه متطورة.
https://sputnikarabic.ae/20230830/المشروع---21810-سفينة-إنزال-روسية-لمهام-الهجوم-الساحلي-1080558280.html
https://sputnikarabic.ae/20210716/أسطول-البلطيق-يحصل-على-أحدث-سفينة-إنزال-عالية-السرعة-1049585330.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

"شيليم"... سفينة دورية روسية متعددة المهام

15:05 GMT 17.04.2024
© Sputnikسفينة دورية روسية تستخدم وسائد هوائية
سفينة دورية روسية تستخدم وسائد هوائية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
يصنف الأسطول الروسي في المرتبة الأولى بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم بـ781 وحدة بحرية بينها 122 سفينة دورية من طرازات متنوعة.
وتمثل السفينة "شيليم"، التي تحمل اسم (المشروع 20910) واحدة من السفن الدورية التابعة للأسطول الروسي، وهي سفينة متعددة المهام تستخدم وسائد هوائية تمكنها من العمل في المياه الضحلة وتنفيذ مهام الإنزال المختلفة بالقرب من الشواطئ، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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"المشروع - 21810"... سفينة إنزال روسية لمهام الهجوم الساحلي
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المواصفات الفنية

الإزاحة (وزن السفينة): 9.5 أطنان.
الطول بالوسائد الهوائية: 12 مترا.
العرض بالوسائد الهوائية: 4.34 أمتار.
السرعة القصوى: 43 عقدة (79.6 كلم/ ساعة).
السرعة الاقتصادية: 38 عقدة (70.3 كلم/ ساعة).
المدى خلال الإبحار بأقصى حمولة: 162 ميلا بحريا (300 كلم).
المدى بأقل حمولة: 350 ميلا بحريا (648 كلم/ ساعة).
زمن البقاء في البحر دون العودة للميناء: يوم واحد.
وصممت روسيا سفينة "المشروع 20910" لتوفير الحماية والتأمين للمياه الإقليمية لمسافة تصل إلى 25 ميلا بحريا (نحو 46 كلم) من الشاطئ أو الميناء الذي تنطلق منه.
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وبحسب الموقع فإن سفينة "المشروع 20910" يمكنها تنفيذ مهام متعددة تشمل:

تنفيذ دوريات التأمين للمياه الإقليمية بسرعة كبيرة.
رصد أي وحدات بحرية في نطاق عملها وتنفيذ مهام الضبط والتفتيش.
تنفيذ مهام الإنزال البحري على شواطئ يصعب على السفن الأخرى الوصول إليها.
عمليات البحث والإنقاذ عن الوحدات البحرية والأفراد في وقت الأزمات.
ولفت الموقع إلى أن السفينة الروسية مصممة بطريقة تسمح بنقلها جوا أو بوسائل نقل أخرى، تمكنها من العمل في مناطق المياه الضحلة سواء كانت شواطئ بحار أو بحيرات أو أنهار.
© Sputnik"المشروع - 11356"... فرقاطة روسية بقدرات خارقة
المشروع - 11356... فرقاطة روسية بقدرات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
"المشروع - 11356"... فرقاطة روسية بقدرات خارقة
© Sputnik
وجهزت روسيا سفينة "شيليم" (المشروع 20910) برادارات وأنظمة ملاحة متصلة بالأقمار الصناعية، إضافة إلى أنظمة توجيه متطورة.
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