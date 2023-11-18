https://sputnikarabic.ae/20231118/إطلاق-سفينة-الإنزال-الروسية-الضخمة-فلاديمير-أندرييف-وتسليمها-إلى-البحرية-في-عام-2024-1083255141.html
إطلاق سفينة الإنزال الضخمة "فلاديمير أندرييف" وتسليمها إلى البحرية الروسية عام 2024
إطلاق سفينة الإنزال الضخمة "فلاديمير أندرييف" وتسليمها إلى البحرية الروسية عام 2024
أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، بأنه سيتم إطلاق السفينة الهجومية البرمائية الكبيرة للمشروع المحدث 11711 "فلاديمير أندرييف" وتسليمها إلى البحرية الروسية... 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T07:59+0000
2023-11-18T07:59+0000
2023-11-18T08:06+0000
روسيا
سلاح روسيا
الصناعة
المجمع الصناعي العسكري الروسي
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وأكّد موقع "روسكوي أروجي" العسكري أن السفينة يتم بناؤها وفقا لتصميم فني معدل في مصنع البلطيق لبناء السفن "يانتار". ولا تزال السفينة قيد التجهيز، وحتى نهاية العام سوف تخضع لبعض عمليات الإنتاج.أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد الماضي، أن الفرقاطة الروسية "الأدميرال غريغوروفيتش 745" التابعة للأسطول الروسي للبحر الأسود قد رست في ميناء الجزائر، وذلك في إطار التعاون العسكري الثنائي الجزائري الروسي.وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "رست اليوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، في ميناء الجزائر الفرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش 745" التابعة للأسطول الروسي للبحر الأسود".وأضاف البيان: "هذا التوقف الذي يدوم حتى 14 نوفمبر 2023، يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري المشترك بين القوات البحرية الجزائرية والبحرية الروسية".
https://sputnikarabic.ae/20231116/غواصة-بوري-النووية-الروسية-تستطيع-السمع-تحت-الماء-لمسافة-تفوق-نظيراتها-الأمريكية-بمرة-ونصف--1083188395.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, الصناعة, المجمع الصناعي العسكري الروسي
روسيا, سلاح روسيا, الصناعة, المجمع الصناعي العسكري الروسي
إطلاق سفينة الإنزال الضخمة "فلاديمير أندرييف" وتسليمها إلى البحرية الروسية عام 2024
07:59 GMT 18.11.2023 (تم التحديث: 08:06 GMT 18.11.2023)
أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، بأنه سيتم إطلاق السفينة الهجومية البرمائية الكبيرة للمشروع المحدث 11711 "فلاديمير أندرييف" وتسليمها إلى البحرية الروسية في عام 2024.
وأكّد موقع "روسكوي أروجي" العسكري أن السفينة يتم بناؤها وفقا لتصميم فني معدل في مصنع البلطيق لبناء السفن "يانتار". ولا تزال السفينة قيد التجهيز، وحتى نهاية العام سوف تخضع لبعض عمليات الإنتاج.
وأشار المدير العام لـ"يانتار"، إيليا سامارين، إلى أن هذه السفن تختلف اختلافا كبيرا عن المشروع الأساسي 11711، لذلك تم تنقيح الجداول مع مراعاة العمل على تحديثها.
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد الماضي، أن الفرقاطة الروسية "الأدميرال غريغوروفيتش 745" التابعة للأسطول الروسي للبحر الأسود قد رست في ميناء الجزائر، وذلك في إطار التعاون العسكري الثنائي الجزائري الروسي.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "رست اليوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023
، في ميناء الجزائر الفرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش 745" التابعة للأسطول الروسي للبحر الأسود".
وأضاف البيان: "هذا التوقف الذي يدوم حتى 14 نوفمبر 2023، يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري المشترك بين القوات البحرية الجزائرية والبحرية الروسية".