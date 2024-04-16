https://sputnikarabic.ae/20240416/زيلينسكي-ينتقد-الغرب-إسرائيل-ليست-دولة-عضو-في-الناتو-1088006865.html

زيلينسكي ينتقد الغرب... إسرائيل ليست دولة عضو في "الناتو"

زيلينسكي ينتقد الغرب... إسرائيل ليست دولة عضو في "الناتو"

سبوتنيك عربي

قال زيلينسكي: "رد الحلفاء على الهجمات التي شنتها إيران على إسرائيل في نهاية الأسبوع هو مثال على كيفية تقديم الدول الدعم لدولة ما دون إشراك حلف شمال الأطلسي... 16.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-16T08:53+0000

2024-04-16T08:53+0000

2024-04-16T08:53+0000

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وأضاف في مقابلة مع قناة " PBS": "على الرغم من أن إسرائيل ليست دولة من دول حلف الناتو، إلا أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأخرى هبّت لدعمها. لقد أظهروا للقوة الإيرانية أن إسرائيل ليست وحدها".واستخدم الرئيس الأوكراني مثالا حديثا لوصف وجهة نظره، قائلا: "تم إطلاق 11 صاروخا على تريبلسكا، تم إسقاط الصواريخ السبعة الأولى، لكن أربعة منها وصلت إلى محطة توليد الكهرباء، لماذا؟ لأنه لم يكن لدينا صواريخ. لقد نفدت الصواريخ لدينا".وأشار زيلينسكي حول وجود قوات "الناتو" على الأراضي الأوكرانية: "لا يمكن أن يكونوا موجودين في أوكرانيا بقوات معينة، لأنه سينظر إليه كما لو أن أوكرانيا تجر الناتو إلى الحرب".وقال زيلينسكي إن دعم إسرائيل هو "رد على أي شخص في أي قارة يقول: حسنًا، عليك أن تكون حذرًا في دعم أوكرانيا حتى لا تُشرك دول الناتو في الحرب".وتحدثت أوكرانيا مرارا وتكرارا مع القادة الأمريكيين، بما في ذلك الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، سعيًا للحصول على مزيد من المساعدة مع دخول العملية العسكرية الروسية عامها الثالث.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

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