زيلينسكي ينتقد الغرب... إسرائيل ليست دولة عضو في "الناتو"

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
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https://sputnikarabic.ae/20240416/زيلينسكي-ينتقد-الغرب-إسرائيل-ليست-دولة-عضو-في-الناتو-1088006865.html
زيلينسكي ينتقد الغرب... إسرائيل ليست دولة عضو في "الناتو"
زيلينسكي ينتقد الغرب... إسرائيل ليست دولة عضو في "الناتو"
سبوتنيك عربي
قال زيلينسكي: "رد الحلفاء على الهجمات التي شنتها إيران على إسرائيل في نهاية الأسبوع هو مثال على كيفية تقديم الدول الدعم لدولة ما دون إشراك حلف شمال الأطلسي... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T08:53+0000
2024-04-16T08:53+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأضاف في مقابلة مع قناة " PBS": "على الرغم من أن إسرائيل ليست دولة من دول حلف الناتو، إلا أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأخرى هبّت لدعمها. لقد أظهروا للقوة الإيرانية أن إسرائيل ليست وحدها".واستخدم الرئيس الأوكراني مثالا حديثا لوصف وجهة نظره، قائلا: "تم إطلاق 11 صاروخا على تريبلسكا، تم إسقاط الصواريخ السبعة الأولى، لكن أربعة منها وصلت إلى محطة توليد الكهرباء، لماذا؟ لأنه لم يكن لدينا صواريخ. لقد نفدت الصواريخ لدينا".وأشار زيلينسكي حول وجود قوات "الناتو" على الأراضي الأوكرانية: "لا يمكن أن يكونوا موجودين في أوكرانيا بقوات معينة، لأنه سينظر إليه كما لو أن أوكرانيا تجر الناتو إلى الحرب".وقال زيلينسكي إن دعم إسرائيل هو "رد على أي شخص في أي قارة يقول: حسنًا، عليك أن تكون حذرًا في دعم أوكرانيا حتى لا تُشرك دول الناتو في الحرب".وتحدثت أوكرانيا مرارا وتكرارا مع القادة الأمريكيين، بما في ذلك الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، سعيًا للحصول على مزيد من المساعدة مع دخول العملية العسكرية الروسية عامها الثالث.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20240412/كييف-في-خطر-تحذير-زيلينسكي-من-كارثة-وشيكة-1087915836.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, إسرائيل, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار أوكرانيا, إسرائيل, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

زيلينسكي ينتقد الغرب... إسرائيل ليست دولة عضو في "الناتو"

08:53 GMT 16.04.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يعقدان مؤتمرا صحفيا ب
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يعقدان مؤتمرا صحفيا ب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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قال زيلينسكي: "رد الحلفاء على الهجمات التي شنتها إيران على إسرائيل في نهاية الأسبوع هو مثال على كيفية تقديم الدول الدعم لدولة ما دون إشراك حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الحرب".
وأضاف في مقابلة مع قناة " PBS": "على الرغم من أن إسرائيل ليست دولة من دول حلف الناتو، إلا أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأخرى هبّت لدعمها. لقد أظهروا للقوة الإيرانية أن إسرائيل ليست وحدها".

لقد أجاب على المنتقدين الذين، في رأيه، اتهموا بأن تقديم الكثير من الدعم لأوكرانيا يشبه إشراك الناتو. أوكرانيا ليست حاليا عضوا في حلف شمال الأطلسي، ولكنها تلقت الدعم من حلفاء الناتو.

واستخدم الرئيس الأوكراني مثالا حديثا لوصف وجهة نظره، قائلا: "تم إطلاق 11 صاروخا على تريبلسكا، تم إسقاط الصواريخ السبعة الأولى، لكن أربعة منها وصلت إلى محطة توليد الكهرباء، لماذا؟ لأنه لم يكن لدينا صواريخ. لقد نفدت الصواريخ لدينا".

وقال زيلينسكي بشأن وجود قوات "الناتو" على الأراضي الأوكرانية: "أو أنهم لا يستطيعون الوجود في أوكرانيا بقوات معينة، لأن ذلك سوف يُنظر إليه كما لو كانت أوكرانيا تجرّ حلف (الناتو) إلى الحرب. أود أن أطرح سؤالا بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل: هل إسرائيل جزء من حلف (الناتو) أم لا؟ هذا هو الجواب إذن. إسرائيل ليست دولة في (الناتو)، لكنكم، مع ذلك، ساعدتموها".

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
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وأشار زيلينسكي حول وجود قوات "الناتو" على الأراضي الأوكرانية: "لا يمكن أن يكونوا موجودين في أوكرانيا بقوات معينة، لأنه سينظر إليه كما لو أن أوكرانيا تجر الناتو إلى الحرب".

وتابع: "أود أن أطرح سؤالا بعد هجوم إيران على إسرائيل: هل إسرائيل جزء من الناتو أم لا، إذن سيكون هناك إجابة. إسرائيل ليست دولة عضو في الناتو، لكن مع ذلك ساعدتموها".

وقال زيلينسكي إن دعم إسرائيل هو "رد على أي شخص في أي قارة يقول: حسنًا، عليك أن تكون حذرًا في دعم أوكرانيا حتى لا تُشرك دول الناتو في الحرب".
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
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وتحدثت أوكرانيا مرارا وتكرارا مع القادة الأمريكيين، بما في ذلك الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، سعيًا للحصول على مزيد من المساعدة مع دخول العملية العسكرية الروسية عامها الثالث.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء 13 أبريل/نيسان الجاري، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.

ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".

وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
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