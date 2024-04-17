عندما تعجز آلة الحرب عن إيقاف حب الحياة في غزة... فيديو

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
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https://sputnikarabic.ae/20240417/عندما-تعجز-آلة-الحرب-عن-إيقاف-حب-الحياة-في-غزة-فيديو-1088045506.html
عندما تعجز آلة الحرب عن إيقاف حب الحياة في غزة... فيديو
عندما تعجز آلة الحرب عن إيقاف حب الحياة في غزة... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام سكان قطاع غزة، بالهرب من ويلات الحرب و اللجوء إلى الاستمتاع بمياه البحر. 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T13:43+0000
2024-04-17T13:43+0000
نادي الفيديو
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
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وبحسب الفيديو المتداول، يظهر سكان مدينة غزة وهم متواجدون بشكل كبير على ساحل البحر، يخطفون من الحرب وقتا للاستمتاع والسباحة على ساحل دير البلح وسط قطاع غزة.وعلى الرغم من الحرب القاسية التي يشهدها القطاع، تظهر المشاهد أعدادا كبيرة من السكان يقضون وقتا في التنزه، على الرغم من قساوة المشهد الذي تعيشه المنطقة، في رسالة تؤكد حبهم للحياة وتمسكهم بها وبأرضهم.وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ193، تخللتها هدنة لمدة سبعة أيام استأنف بعدها الجيش الإسرائيلي هجماته على القطاع، يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفرت الحرب على قطاع غزة منذ بدايتها وحتى اليوم، عن مقتل نحو 34 ألف، فيما وصل عدد المصابين إلى نحو 77 ألف مصاب فلسطيني، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.
قطاع غزة
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نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة

عندما تعجز آلة الحرب عن إيقاف حب الحياة في غزة... فيديو

13:43 GMT 17.04.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatسكان قطاع غزة يستمتعون بالسباحة في مياه بحر نظيفة لأول مرة منذ 15 سنة
سكان قطاع غزة يستمتعون بالسباحة في مياه بحر نظيفة لأول مرة منذ 15 سنة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام سكان قطاع غزة، بالهرب من ويلات الحرب و اللجوء إلى الاستمتاع بمياه البحر.
وبحسب الفيديو المتداول، يظهر سكان مدينة غزة وهم متواجدون بشكل كبير على ساحل البحر، يخطفون من الحرب وقتا للاستمتاع والسباحة على ساحل دير البلح وسط قطاع غزة.
وعلى الرغم من الحرب القاسية التي يشهدها القطاع، تظهر المشاهد أعدادا كبيرة من السكان يقضون وقتا في التنزه، على الرغم من قساوة المشهد الذي تعيشه المنطقة، في رسالة تؤكد حبهم للحياة وتمسكهم بها وبأرضهم.
وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ193، تخللتها هدنة لمدة سبعة أيام استأنف بعدها الجيش الإسرائيلي هجماته على القطاع، يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفرت الحرب على قطاع غزة منذ بدايتها وحتى اليوم، عن مقتل نحو 34 ألف، فيما وصل عدد المصابين إلى نحو 77 ألف مصاب فلسطيني، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.
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