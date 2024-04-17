https://sputnikarabic.ae/20240417/عندما-تعجز-آلة-الحرب-عن-إيقاف-حب-الحياة-في-غزة-فيديو-1088045506.html

عندما تعجز آلة الحرب عن إيقاف حب الحياة في غزة... فيديو

عندما تعجز آلة الحرب عن إيقاف حب الحياة في غزة... فيديو

سبوتنيك عربي

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام سكان قطاع غزة، بالهرب من ويلات الحرب و اللجوء إلى الاستمتاع بمياه البحر. 17.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-17T13:43+0000

2024-04-17T13:43+0000

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نادي الفيديو

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

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وبحسب الفيديو المتداول، يظهر سكان مدينة غزة وهم متواجدون بشكل كبير على ساحل البحر، يخطفون من الحرب وقتا للاستمتاع والسباحة على ساحل دير البلح وسط قطاع غزة.وعلى الرغم من الحرب القاسية التي يشهدها القطاع، تظهر المشاهد أعدادا كبيرة من السكان يقضون وقتا في التنزه، على الرغم من قساوة المشهد الذي تعيشه المنطقة، في رسالة تؤكد حبهم للحياة وتمسكهم بها وبأرضهم.وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ193، تخللتها هدنة لمدة سبعة أيام استأنف بعدها الجيش الإسرائيلي هجماته على القطاع، يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفرت الحرب على قطاع غزة منذ بدايتها وحتى اليوم، عن مقتل نحو 34 ألف، فيما وصل عدد المصابين إلى نحو 77 ألف مصاب فلسطيني، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.

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نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة