مشاريع صينية وروسية لإنشاء نظام لقاعدة قمرية

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
17:30 GMT
30 د
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https://sputnikarabic.ae/20240417/مشاريع-صينية-وروسية-لإنشاء-نظام-لقاعدة-قمرية-1088039149.html
مشاريع صينية وروسية لإنشاء نظام لقاعدة قمرية
مشاريع صينية وروسية لإنشاء نظام لقاعدة قمرية
سبوتنيك عربي
مشاريع صينية وروسية لإنشاء نظام لقاعدة قمرية
2024-04-17T10:46+0000
2024-04-17T10:46+0000
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روسيا
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على مدار الخمسين عامًا الماضية، تمكن العلماء الروس والصينيون من إنشاء أنظمة مستقلة تقريبًا للحفاظ على الحياة في الفضاء الخارجي. والقواعد القمرية التي يتم التركيز عليها هي القاعدة الصينية "يويغونغ-1" (Yuegong-1)، (التي يشار إليها أيضًا باسم القصر القمري)، والقاعدة "بيوس-3" (BIOS-3) الروسية.كلاهما عبارة عن مرافق مغلقة بيئيًا، قادرة على دعم مهمة طويلة الأمد قائمة بذاتها دون أي مدخلات خارجية غير الطاقة.في بداية الأمر، واجه الباحثون والمصممون مشكلات خطيرة في توفير الدعم المناسب للحياة على متن محطة فضائية. ومع ذلك، يمكن الآن حل المشكلة بفضل إدخال الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، ما يسمح بإجراء بعثات بحثية طويلة المدى في بيئة قاسية وقاحلة.يعرض إنفوغراف "سبوتنيك" الآتي مشاريع صينية وروسية لإنشاء نظام لقاعدة قمرية.اقرأ أيضا - البنتاغون: يتعين على الولايات المتحدة وروسيا والصين تعزيز الثقة لتجنب الصراعات في الفضاء
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مشاريع صينية وروسية لإنشاء نظام لقاعدة قمرية
مشاريع صينية وروسية لإنشاء نظام لقاعدة قمرية

مشاريع صينية وروسية لإنشاء نظام لقاعدة قمرية

10:46 GMT 17.04.2024
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يعد إنشاء مرافق بحثية مستدامة ذات حلقة مغلقة قادرة على الحفاظ على الحياة على القمر مهمة طموحة لم يقترب منها سوى دولتان حتى الآن، هما روسيا والصين.
على مدار الخمسين عامًا الماضية، تمكن العلماء الروس والصينيون من إنشاء أنظمة مستقلة تقريبًا للحفاظ على الحياة في الفضاء الخارجي. والقواعد القمرية التي يتم التركيز عليها هي القاعدة الصينية "يويغونغ-1" (Yuegong-1)، (التي يشار إليها أيضًا باسم القصر القمري)، والقاعدة "بيوس-3" (BIOS-3) الروسية.
كلاهما عبارة عن مرافق مغلقة بيئيًا، قادرة على دعم مهمة طويلة الأمد قائمة بذاتها دون أي مدخلات خارجية غير الطاقة.
في بداية الأمر، واجه الباحثون والمصممون مشكلات خطيرة في توفير الدعم المناسب للحياة على متن محطة فضائية. ومع ذلك، يمكن الآن حل المشكلة بفضل إدخال الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، ما يسمح بإجراء بعثات بحثية طويلة المدى في بيئة قاسية وقاحلة.
يعرض إنفوغراف "سبوتنيك" الآتي مشاريع صينية وروسية لإنشاء نظام لقاعدة قمرية.
اقرأ أيضا - البنتاغون: يتعين على الولايات المتحدة وروسيا والصين تعزيز الثقة لتجنب الصراعات في الفضاء
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