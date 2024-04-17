https://sputnikarabic.ae/20240417/وزير-السياحة-السوري-لـسبوتنيك-إطلاق-تأشيرة-الدخول-الإلكترونية-مطلع-شهر-مايو-1088032150.html
وزير السياحة السوري لـ"سبوتنيك": إطلاق تأشيرة الدخول الإلكترونية مطلع شهر مايو
وزير السياحة السوري لـ"سبوتنيك": إطلاق تأشيرة الدخول الإلكترونية مطلع شهر مايو
سبوتنيك عربي
كشف وزير السياحة السوري، المهندس محمد رامي مرتيني، عن إمكانية حصول المواطنين السوريين (بالنيابة) والعرب والأجانب، على فيزا إلكترونية لزيارة سوريا اعتباراً من... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T07:00+0000
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وأضاف الوزير السوري في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تم عقد اجتماع مع الوزارات والجهات ذات الاختصاص لوضع التفاصيل النهائية لإطلاق منصة خدمة الفيزا الإلكترونية (evisa.sy) في الأول من شهر أيار من العام الجاري 2024، على تطبيق (eviza) عبر المنصة الإلكترونية وتطبيقاتها فيما يخص المجموعات السياحية والخدمات المتممة، وذلك في سياق تبسيط إجراءات الدخول التقليدية بطريقة رقميّة مؤتمتة ومتكاملة".وأوضح وزير السياحة السوري أن إطلاق المنصة يهدف إلى "التغلب على الظروف الصعبة التي تمر بها السياحة السورية وبالأخص في الدول التي لا توجد فيها سفارات أو قنصليات، إذ لا يحتاج الراغب بالقدوم إلى سوريا قطع مسافات طويلة للوصول إلى السفارات السورية في غير بلد مثلاً، بما يساهم بتخفيف الوقت والجهد على السياح الراغبين بالمجيء إلى سوريا".وحول تحصيل رسوم الخدمة للدول التي لا تملك ميزة دفع إلكتروني عند التقديم من خلال بوابة العرب والأجانب قال وزير السياحة السوري: "تتيح المنظومة حاليا خيارين لدفع قيمة "الفيزا"، عبر الدفع إلكتروني إن كان متاحا، وإلا سيتوجب على صاحب العلاقة تأجيل دفع قيمة رسم الخدمة لحين وصوله إلى المنافذ الحدودية ليتم استيفاء الرسوم بشكل متكامل وهي عبارة عن قيمة الفيزا ورسم بدل الخدمة".وأوضح الوزير أن العمل على المنصة تم بالتنسيق بين وزارات السياحة والداخلية والخارجية، بحيث لا يحتاج الراغب بالقدوم إلى سوريا لمراجعة السفارات أو القنصليات، بل يتقدم بطلبه للحصول على الفيزا عبر المنصة ليحصل على النتيجة خلال مدة أقصاها 72 ساعة.يذكر أن مؤشرات القطاع السياحي في سوريا شهد خلال عام 2023 تحسناً ملحوظاً مقارنة بالأعوام السابقة عبر افتتاح وترخيص العديد من المشاريع والمنشآت السياحية والمشاركات الخارجية.وبلغ عدد القادمين إلى سوريا لنهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر نحو 2 مليون قادم، منهم 1 مليون و750 ألف عرب، و250 ألف أجانب، منهم 213 ألف زائر للمواقع المقدسة بعدد ليالي 1 مليون و230 ألف ليلة فندقية.كما بلغ عدد نزلاء الفنادق العرب والأجانب لغاية شهر كانون الأول بلغ نحو 360 ألف نزيل منهم 300 ألف عرب و60 ألف أجانب قضوا 1 مليون 700 ألف ليلة فندقية، منها 1 مليون و40 ألف ليلة للعرب، و660 ألف ليلة للأجانب.
https://sputnikarabic.ae/20240415/مندوب-سوريا-لدى-الأمم-المتحدة-على-الدول-الغربية-مراجعة-سياساتها-الهدّامة-تجاه-المنطقة-1087976567.html
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أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
وزير السياحة السوري لـ"سبوتنيك": إطلاق تأشيرة الدخول الإلكترونية مطلع شهر مايو
حصري
كشف وزير السياحة السوري، المهندس محمد رامي مرتيني، عن إمكانية حصول المواطنين السوريين (بالنيابة) والعرب والأجانب، على فيزا إلكترونية لزيارة سوريا اعتباراً من مطلع شهر أيار/ مايو المقبل.
وأضاف الوزير السوري في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تم عقد اجتماع مع الوزارات والجهات ذات الاختصاص لوضع التفاصيل النهائية لإطلاق منصة خدمة الفيزا الإلكترونية (evisa.sy) في الأول من شهر أيار من العام الجاري 2024، على تطبيق (eviza) عبر المنصة الإلكترونية وتطبيقاتها فيما يخص المجموعات السياحية والخدمات المتممة، وذلك في سياق تبسيط إجراءات الدخول التقليدية بطريقة رقميّة مؤتمتة ومتكاملة".
وأشار الوزير مرتيني إلى أنه يمكن تقديم الطلبات الداخلية من خلال المكاتب السياحية المرتبطة بوزارة السياحة، كما يمكن للسوريين تقديم طلبات بالنيابة عن العرب والأجانب للحصول على سمة دخول من خلال منصة (أنجز سورية anjez.gov.sy)، أما بالنسبة للطلبات الخارجية، فيمكن للعرب والأجانب الدخول مباشرة إلى الموقع الخاص بتلقي الطلبات (evisa.sy).
وأوضح وزير السياحة السوري أن إطلاق المنصة يهدف إلى "التغلب على الظروف الصعبة التي تمر بها السياحة السورية وبالأخص في الدول التي لا توجد فيها سفارات أو قنصليات، إذ لا يحتاج الراغب بالقدوم إلى سوريا قطع مسافات طويلة للوصول إلى السفارات السورية في غير بلد مثلاً، بما يساهم بتخفيف الوقت والجهد على السياح الراغبين بالمجيء إلى سوريا".
وتوقع مرتيني أن تساهم المنصة بزيادة أعداد القادمين إلى البلاد، خاصة من الدول التي اتخذت حكوماتها موقفاً معادياً للشعب السوري خلال الأزمة التي مرت بها البلاد، كبعض الدول الأوروبية وغيرها.
وحول تحصيل رسوم الخدمة للدول التي لا تملك ميزة دفع إلكتروني عند التقديم من خلال بوابة العرب والأجانب قال وزير السياحة السوري: "تتيح المنظومة حاليا خيارين لدفع قيمة "الفيزا"، عبر الدفع إلكتروني إن كان متاحا، وإلا سيتوجب على صاحب العلاقة تأجيل دفع قيمة رسم الخدمة لحين وصوله إلى المنافذ الحدودية ليتم استيفاء الرسوم بشكل متكامل وهي عبارة عن قيمة الفيزا ورسم بدل الخدمة".
وأوضح الوزير أن العمل على المنصة تم بالتنسيق بين وزارات السياحة والداخلية والخارجية، بحيث لا يحتاج الراغب بالقدوم إلى سوريا لمراجعة السفارات أو القنصليات، بل يتقدم بطلبه للحصول على الفيزا عبر المنصة ليحصل على النتيجة خلال مدة أقصاها 72 ساعة.
يذكر أن مؤشرات القطاع السياحي في سوريا شهد خلال عام 2023 تحسناً ملحوظاً مقارنة بالأعوام السابقة عبر افتتاح وترخيص العديد من المشاريع والمنشآت السياحية والمشاركات الخارجية.
ويحسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة السياحة السورية فقد بلغ رقم الأعمال المقدر تحقيقه في الفنادق العائدة بملكيتها للوزارة (داما روز- شيراتون دمشق- فندق ومنتجع لاميرا- فندق شهبا حلب) خلال 2023 ما يقارب 125 مليار ليرة بنسبة ارتفاع تجاوزت 120 في المئة عن العام الماضي وبلغ إجمالي الربح المقدر تحقيقه في العام 2023 ما يقارب 28 مليار ليرة وبنسبة ارتفاع 145 في المئة عن العام الماضي.
وبلغ عدد القادمين إلى سوريا لنهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر نحو 2 مليون قادم، منهم 1 مليون و750 ألف عرب، و250 ألف أجانب، منهم 213 ألف زائر للمواقع المقدسة بعدد ليالي 1 مليون و230 ألف ليلة فندقية.
كما بلغ عدد نزلاء الفنادق العرب والأجانب لغاية شهر كانون الأول بلغ نحو 360 ألف نزيل منهم 300 ألف عرب و60 ألف أجانب قضوا 1 مليون 700 ألف ليلة فندقية، منها 1 مليون و40 ألف ليلة للعرب، و660 ألف ليلة للأجانب.