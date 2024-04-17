https://sputnikarabic.ae/20240417/-ولي-العهد-السعودي-وأمير-قطر-يؤكدان-أهمية-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-وعدم-توسع-الصراع-1088032406.html
ولي العهد السعودي وأمير قطر يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في غزة وعدم توسع الصراع
ولي العهد السعودي وأمير قطر يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في غزة وعدم توسع الصراع
سبوتنيك عربي
تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T07:03+0000
2024-04-17T07:03+0000
2024-04-17T07:03+0000
غزة
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وأفادت وكالة الأنباء السعودية- واس، بأنه "جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها والتصعيد العسكري الأخير في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار، وأهمية بذل كافة الجهود لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد".من جهتها، قالت وكالة الأنباء القطرية- قنا، إن الجانبين أكدا ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد وتجنب اتساع نطاق الصراع في المنطقة، وشددا على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وصولا لتحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية بما يحقق سلاما دائما وشاملا في المنطقة.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة وقد دخلت شهرها السابع، وسط مخاوف من عملية برية في رفح جنوبي القطاع، في حال انهارت مفاوضات إطلاق سراح الرهائن في غزة، مما يسبب كارثة مدمرة في صفوف النازحين، الذين يعيشون في خيام ويواجهون أوضاع إنسانية صعبة للغاية، أجبرت عددا كبيرا منهم على مواجهة الموت، في محاولة للعودة إلى شمال القطاع.وارتفع عدد القتلى في قطاع غزة إلى 33843 قتيلا و76575 مصابا غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
https://sputnikarabic.ae/20240416/آلاف-النازحين-يحاولون-العودة-إلى-منازلهم-شمالي-قطاع-غزة-والجيش-الإسرائيلي-يمنعهم-بالرصاص-1088012944.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
ولي العهد السعودي وأمير قطر يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في غزة وعدم توسع الصراع
تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأفادت وكالة
الأنباء السعودية- واس، بأنه "جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها والتصعيد العسكري الأخير في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار، وأهمية بذل كافة الجهود لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد".
من جهتها، قالت وكالة
الأنباء القطرية- قنا، إن الجانبين أكدا ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد وتجنب اتساع نطاق الصراع في المنطقة، وشددا على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وصولا لتحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية بما يحقق سلاما دائما وشاملا في المنطقة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة وقد دخلت شهرها السابع، وسط مخاوف من عملية برية في رفح جنوبي القطاع
، في حال انهارت مفاوضات إطلاق سراح الرهائن في غزة، مما يسبب كارثة مدمرة في صفوف النازحين، الذين يعيشون في خيام ويواجهون أوضاع إنسانية صعبة للغاية، أجبرت عددا كبيرا منهم على مواجهة الموت، في محاولة للعودة إلى شمال القطاع.
وارتفع عدد القتلى في قطاع غزة إلى 33843 قتيلا و76575 مصابا غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.