https://sputnikarabic.ae/20240418/الرئاسة-الفلسطينية-أمريكا-تعادينا-وتضغط-لعدم-التصويت--في-مجلس-الأمن-على-منحنا-العضوية-الكاملة-1088080129.html

الرئاسة الفلسطينية: أمريكا تعادينا وتضغط لعدم التصويت في مجلس الأمن على منحنا العضوية الكاملة

الرئاسة الفلسطينية: أمريكا تعادينا وتضغط لعدم التصويت في مجلس الأمن على منحنا العضوية الكاملة

سبوتنيك عربي

أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن "الحديث عن سماح الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل بدخول مدينة رفح مقابل عدم شن حرب شاملة على إيران، خطير". 18.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-18T13:05+0000

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وطالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، لوكالة أنباء العالم العربي، "الولايات المتحدة بإيضاح موقفها من تقارير تحدثت عن السماح لإسرائيل باجتياح رفح في قطاع غزة مقابل عدم دخولها في حرب شاملة مع إيران"، مؤكدًا أن "أمريكا تعادينا في مجلس الأمن وتضغط لعدم التصويت على منحنا العضوية الأممية الكاملة".وأضاف أبو ردينة: "نحذر من خطورة معركة رفح، لأنها ستشكل كارثة كبرى لأن أكثر من 1.5 مليون فلسطيني يتواجدون في رقعة صغيرة في رفح"، متابعًا: "إذا ما جرت هذه المعركة ستحصل كارثة كبيرة بخصوص الضحايا أو بخصوص التهجير الذي نرفضه وترفضه مصر معنا".وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية، قولها إن "الجيش ينتظر الضوء الأخضر لبدء عملياته في رفح جنوبي قطاع غزة"، مؤكدةً أن خطة اجتياح رفح تحظى بموافقة أمريكية.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240418/أطفال-نازحون-ينتزعون-حقهم-بالتعليم-داخل-خيمة-بدائية-في-رفح-جنوبي-قطاع-غزةصور-1088075434.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي