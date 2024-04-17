https://sputnikarabic.ae/20240417/إعلام-أمريكي-يتحدث-عن-سبب-تجميد-المفاوضات-بين-حماس-وإسرائيل-1088031343.html
إعلام أمريكي يتحدث عن سبب "تجميد" المفاوضات بين "حماس" وإسرائيل
إعلام أمريكي يتحدث عن سبب "تجميد" المفاوضات بين "حماس" وإسرائيل
سبوتنيك عربي
افادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن دبلوماسي كبير من دولة عربية لم تذكر اسمها منخرطة بشكل مباشر بالمفاوضات، أن المفاوضات بشأن الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T06:33+0000
2024-04-17T06:33+0000
2024-04-17T06:33+0000
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وقالت التقارير: "في الوقت الحالي، المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزيين الإسرائيليين لدى حركة حماس "مجمدة تقريبا".وشنت إيران، ليلة السبت/ الأحد 14ــ 15 نيسان/ أبريل الجاري، هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردا على قصف الطائرات الإسائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، يوم 1 أبريل الجاري.ووفقًا للجيش الإسرائيلي، شنت إيران هجومها على إسرائيل بأكثر من 170 طائرة مسيرة و120 صاروخًا باليستيًا و30 صاروخ كروز، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جميع الطائرات والصواريخ الإيرانية جرى اعتراضها خارج المجال الجوي الإسرائيلي، باستثناء عدد ضئيل من الصواريخ سقط بقاعدة "نفاتيم" الجوية بصحراء النقب جنوبي إسرائيل، فيما أعلنت إيران أن الضربة حققت أهدافها.وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ193، تخللتها هدنة لمدة سبعة أيام استأنف بعدها الجيش الإسرائيلي هجماته على القطاع، يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240416/واشنطن-تعتزم-فرض-عقوبات-جديدة-على-إيران-في-الأيام-المقبلة-1088029458.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار فلسطين اليوم, إيران, إسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, إيران, إسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى
إعلام أمريكي يتحدث عن سبب "تجميد" المفاوضات بين "حماس" وإسرائيل
افادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن دبلوماسي كبير من دولة عربية لم تذكر اسمها منخرطة بشكل مباشر بالمفاوضات، أن المفاوضات بشأن الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية "مجمدة تقريبًا".
وقالت التقارير: "في الوقت الحالي، المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزيين الإسرائيليين لدى حركة حماس "مجمدة تقريبا".
وبحسب قناة "NBC News" فإن الدبلوماسي لم يلق باللوم على أحد، مشيرا إلى أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود مع ظهور التوترات مع إيران بعد الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وشنت إيران، ليلة السبت/ الأحد 14ــ 15 نيسان/ أبريل الجاري، هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ
على إسرائيل، ردا على قصف الطائرات الإسائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، يوم 1 أبريل الجاري.
ووفقًا للجيش الإسرائيلي، شنت إيران هجومها على إسرائيل بأكثر من 170 طائرة مسيرة و120 صاروخًا باليستيًا و30 صاروخ كروز، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جميع الطائرات والصواريخ الإيرانية جرى اعتراضها خارج المجال الجوي الإسرائيلي
، باستثناء عدد ضئيل من الصواريخ سقط بقاعدة "نفاتيم" الجوية بصحراء النقب جنوبي إسرائيل، فيما أعلنت إيران أن الضربة حققت أهدافها.
وبعد الهجوم الإيراني، أعلنت إسرائيل أنها تعتزم تشكيل تحالف إقليمي ضد "التهديد الإيراني" والرد على الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.
وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ193، تخللتها هدنة لمدة سبعة أيام استأنف بعدها الجيش الإسرائيلي هجماته على القطاع، يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفرت الحرب على قطاع غزة منذ بدايتها وحتى اليوم الاثنين، عن مقتل 33,797 فلسطينيا فيما وصل عدد المصابين إلى 76,465 مصابا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة.