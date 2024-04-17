إعلام أمريكي يتحدث عن سبب "تجميد" المفاوضات بين "حماس" وإسرائيل

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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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https://sputnikarabic.ae/20240417/إعلام-أمريكي-يتحدث-عن-سبب-تجميد-المفاوضات-بين-حماس-وإسرائيل-1088031343.html
إعلام أمريكي يتحدث عن سبب "تجميد" المفاوضات بين "حماس" وإسرائيل
إعلام أمريكي يتحدث عن سبب "تجميد" المفاوضات بين "حماس" وإسرائيل
سبوتنيك عربي
افادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن دبلوماسي كبير من دولة عربية لم تذكر اسمها منخرطة بشكل مباشر بالمفاوضات، أن المفاوضات بشأن الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T06:33+0000
2024-04-17T06:33+0000
أخبار فلسطين اليوم
إيران
إسرائيل
قطاع غزة
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وقالت التقارير: "في الوقت الحالي، المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزيين الإسرائيليين لدى حركة حماس "مجمدة تقريبا".وشنت إيران، ليلة السبت/ الأحد 14ــ 15 نيسان/ أبريل الجاري، هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردا على قصف الطائرات الإسائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، يوم 1 أبريل الجاري.ووفقًا للجيش الإسرائيلي، شنت إيران هجومها على إسرائيل بأكثر من 170 طائرة مسيرة و120 صاروخًا باليستيًا و30 صاروخ كروز، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جميع الطائرات والصواريخ الإيرانية جرى اعتراضها خارج المجال الجوي الإسرائيلي، باستثناء عدد ضئيل من الصواريخ سقط بقاعدة "نفاتيم" الجوية بصحراء النقب جنوبي إسرائيل، فيما أعلنت إيران أن الضربة حققت أهدافها.وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ193، تخللتها هدنة لمدة سبعة أيام استأنف بعدها الجيش الإسرائيلي هجماته على القطاع، يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240416/واشنطن-تعتزم-فرض-عقوبات-جديدة-على-إيران-في-الأيام-المقبلة-1088029458.html
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أخبار فلسطين اليوم, إيران, إسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, إيران, إسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى

إعلام أمريكي يتحدث عن سبب "تجميد" المفاوضات بين "حماس" وإسرائيل

06:33 GMT 17.04.2024
© AFP 2023النازحون الفلسطينيون يتوجهون من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر شارع الرشيد، للعودة إلى منازلهم في غزة، 14 أبريل 2024
النازحون الفلسطينيون يتوجهون من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر شارع الرشيد، للعودة إلى منازلهم في غزة، 14 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© AFP 2023
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افادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن دبلوماسي كبير من دولة عربية لم تذكر اسمها منخرطة بشكل مباشر بالمفاوضات، أن المفاوضات بشأن الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية "مجمدة تقريبًا".
وقالت التقارير: "في الوقت الحالي، المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزيين الإسرائيليين لدى حركة حماس "مجمدة تقريبا".

وبحسب قناة "NBC News" فإن الدبلوماسي لم يلق باللوم على أحد، مشيرا إلى أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود مع ظهور التوترات مع إيران بعد الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وشنت إيران، ليلة السبت/ الأحد 14ــ 15 نيسان/ أبريل الجاري، هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردا على قصف الطائرات الإسائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، يوم 1 أبريل الجاري.
إطلاق صواريخ في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران في الأيام المقبلة
أمس, 22:57 GMT
ووفقًا للجيش الإسرائيلي، شنت إيران هجومها على إسرائيل بأكثر من 170 طائرة مسيرة و120 صاروخًا باليستيًا و30 صاروخ كروز، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جميع الطائرات والصواريخ الإيرانية جرى اعتراضها خارج المجال الجوي الإسرائيلي، باستثناء عدد ضئيل من الصواريخ سقط بقاعدة "نفاتيم" الجوية بصحراء النقب جنوبي إسرائيل، فيما أعلنت إيران أن الضربة حققت أهدافها.

وبعد الهجوم الإيراني، أعلنت إسرائيل أنها تعتزم تشكيل تحالف إقليمي ضد "التهديد الإيراني" والرد على الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ193، تخللتها هدنة لمدة سبعة أيام استأنف بعدها الجيش الإسرائيلي هجماته على القطاع، يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأسفرت الحرب على قطاع غزة منذ بدايتها وحتى اليوم الاثنين، عن مقتل 33,797 فلسطينيا فيما وصل عدد المصابين إلى 76,465 مصابا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.

وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة.
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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:47 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لآخر المستجدات بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل06:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. تسجيل عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى شمالي غزة06:10 GMT
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