https://sputnikarabic.ae/20240417/إعلام-أمريكي-يتحدث-عن-سبب-تجميد-المفاوضات-بين-حماس-وإسرائيل-1088031343.html

إعلام أمريكي يتحدث عن سبب "تجميد" المفاوضات بين "حماس" وإسرائيل

إعلام أمريكي يتحدث عن سبب "تجميد" المفاوضات بين "حماس" وإسرائيل

سبوتنيك عربي

افادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن دبلوماسي كبير من دولة عربية لم تذكر اسمها منخرطة بشكل مباشر بالمفاوضات، أن المفاوضات بشأن الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق... 17.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-17T06:33+0000

2024-04-17T06:33+0000

2024-04-17T06:33+0000

أخبار فلسطين اليوم

إيران

إسرائيل

قطاع غزة

طوفان الأقصى

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/0f/1087982025_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_ca8d113032c4dc09cb43a624362b1ec5.jpg

وقالت التقارير: "في الوقت الحالي، المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزيين الإسرائيليين لدى حركة حماس "مجمدة تقريبا".وشنت إيران، ليلة السبت/ الأحد 14ــ 15 نيسان/ أبريل الجاري، هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردا على قصف الطائرات الإسائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، يوم 1 أبريل الجاري.ووفقًا للجيش الإسرائيلي، شنت إيران هجومها على إسرائيل بأكثر من 170 طائرة مسيرة و120 صاروخًا باليستيًا و30 صاروخ كروز، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جميع الطائرات والصواريخ الإيرانية جرى اعتراضها خارج المجال الجوي الإسرائيلي، باستثناء عدد ضئيل من الصواريخ سقط بقاعدة "نفاتيم" الجوية بصحراء النقب جنوبي إسرائيل، فيما أعلنت إيران أن الضربة حققت أهدافها.وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ193، تخللتها هدنة لمدة سبعة أيام استأنف بعدها الجيش الإسرائيلي هجماته على القطاع، يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240416/واشنطن-تعتزم-فرض-عقوبات-جديدة-على-إيران-في-الأيام-المقبلة-1088029458.html

إيران

إسرائيل

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, إيران, إسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى