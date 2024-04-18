https://sputnikarabic.ae/20240418/الرئاسة-الفلسطينية-تدين-الفيتو-الأمريكي-لمنع-حصول-فلسطين-على-العضوية-الكاملة-بالأمم-المتحدة-1088096989.html

الرئاسة الفلسطينية تدين الفيتو الأمريكي لمنع حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

الرئاسة الفلسطينية تدين الفيتو الأمريكي لمنع حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

سبوتنيك عربي

أدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء الخميس، وبأشد العبارات، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على... 18.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-18T23:04+0000

2024-04-18T23:04+0000

2024-04-18T23:04+0000

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رام الله - سبوتنيك. وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان أن "الفيتو" الأمريكي غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث تعترف أغلبية دول العالم بدولة فلسطينية وذلك منذ عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى وضع الدولة المراقب.وشددت الرئاسة على أن هذه السياسة الأمريكية العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدواناً صارخاً على القانون الدولي، وتشجّع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتزيد في دفع المنطقة إلى شفا الهاوية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ومواصلة سياسات العدوان وجرائم الحرب التي تتم برعاية ودعم الولايات المتحدة الأمريكية التي دأبت على استخدام "الفيتو" ضد حقوق شعبنا.وأكدت الرئاسة، أن هذا الفيتو الأمريكي العدواني يكشف تناقضات السياسة الأمريكية التي تدّعي من جانب أنها تدعم حل الدولتين، فيما هي تمنع المؤسسة الدولية من تنفيذ هذا الحل عبر استخدامها المتكرر للفيتو في مجلس الأمن ضد فلسطين وحقوقها المشروعة.وأضافت الرئاسة، أن تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم رهن بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.وشكرت الرئاسة الفلسطينية، الدول الأعضاء التي صوتت لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرةً إلى أن هذا التصويت الدولي لصالح حق الشعب الفلسطيني دليل على وقوف العالم موحّدًا خلف قيم الحق والعدل والحرية والسلام التي تمثلها القضية الفلسطينية، وضد جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.وأفشل الفيتو الأمريكي مشروع القرار الذي وافقت عليه 12 دولة في مجلس الأمن، فيما امتنعت دولتان عن التصويت لصالح مشروع القرار.وحتى الآن، تتمتع فلسطين بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة. ولا يتم قبول عضوية دولة في الأمم المتحدة، إلا بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن.

https://sputnikarabic.ae/20240222/الخارجية-الأمريكية-استخدام-الفيتو-ضد-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-لحماية-مفاوضات-حساسة--1086309265.html

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