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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240418/الصيف-المظلم-ضباط-أوكرانيون-يحددون-موعد-انهيار-خط-المواجهة-لديهم-1088062498.html
"الصيف المظلم"... ضباط أوكرانيون يحددون موعد انهيار خط المواجهة لديهم
"الصيف المظلم"... ضباط أوكرانيون يحددون موعد انهيار خط المواجهة لديهم
سبوتنيك عربي
يعتقد كبار ضباط القوات المسلحة الأوكرانية أن خط المواجهة قد ينهار هذا الصيف وسط نقص حاد في الذخيرة، فضلاً عن تقويض الروح المعنوية في صفوف القوات الأوكرانية. 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T08:20+0000
2024-04-18T08:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت صحيفة أمريكية: "لقد رسم العديد من كبار الضباط... توقعات قاتمة بأن خط المواجهة قد ينهار هذا الصيف".وبحسب صحيفة "بوليتيكو"، فإن لم يتغير الوضع في ساحة المعركة في المستقبل القريب، فإن أوكرانيا بشكلها الحالي ستبقى شيئاً من الماضي.وأوضحت أنه "بدلاً من ذلك، أثبت الاقتصاد الروسي مرونته، وقام بوتين بتعزيز سلطته".يذكر أن الغرب زاد من ضغوط العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأكد بوتين مرارا أن البلاد تتعامل بنجاح مع العقوبات وأن الاقتصاد الروسي يظهر نموا.وأشار الكرملين إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة وتزويدها بالمساعدات المالية من الغرب لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع ولا يسهم في بدء عملية التفاوض لإنهائه.
https://sputnikarabic.ae/20240417/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-يكشف-عما-سيحدث-قريبا-في-أوكرانيا-1088052556.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

"الصيف المظلم"... ضباط أوكرانيون يحددون موعد انهيار خط المواجهة لديهم

08:20 GMT 18.04.2024
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© ROMAN PILIPEY
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يعتقد كبار ضباط القوات المسلحة الأوكرانية أن خط المواجهة قد ينهار هذا الصيف وسط نقص حاد في الذخيرة، فضلاً عن تقويض الروح المعنوية في صفوف القوات الأوكرانية.
وقالت صحيفة أمريكية: "لقد رسم العديد من كبار الضباط... توقعات قاتمة بأن خط المواجهة قد ينهار هذا الصيف".

كما أعربوا عن مخاوفهم من تقويض الروح المعنوية بين القوات الأوكرانية بسبب النقص الشديد في الذخيرة.

وبحسب صحيفة "بوليتيكو"، فإن لم يتغير الوضع في ساحة المعركة في المستقبل القريب، فإن أوكرانيا بشكلها الحالي ستبقى شيئاً من الماضي.

وأشارت إلى أن الغرب يثق كثيرًا في العقوبات، معتقدًا أنها ستجبر روسيا على الخضوع. ويمرر الغرب أيضاً "التمنيات"، قائلاً إن الروس يعارضون الرئيس فلاديمير بوتين.

وأوضحت أنه "بدلاً من ذلك، أثبت الاقتصاد الروسي مرونته، وقام بوتين بتعزيز سلطته".
يذكر أن الغرب زاد من ضغوط العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
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أمس, 15:55 GMT
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأكد بوتين مرارا أن البلاد تتعامل بنجاح مع العقوبات وأن الاقتصاد الروسي يظهر نموا.

وصرحت موسكو مرارًا وتكرارًا أن البلاد ستتغلب على ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات واستمرت في تكثيفها بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا وتكرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.

وأشار الكرملين إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة وتزويدها بالمساعدات المالية من الغرب لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع ولا يسهم في بدء عملية التفاوض لإنهائه.
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