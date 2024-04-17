مستشار سابق لدى البنتاغون يكشف عما سيحدث قريبا في أوكرانيا

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
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https://sputnikarabic.ae/20240417/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-يكشف-عما-سيحدث-قريبا-في-أوكرانيا-1088052556.html
مستشار سابق لدى البنتاغون يكشف عما سيحدث قريبا في أوكرانيا
مستشار سابق لدى البنتاغون يكشف عما سيحدث قريبا في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد المستشار السابق لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، بأن الصراع في أوكرانيا، قد ينتهي بشكل أسرع مما كان متوقعا في السابق بسبب رفض... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T15:55+0000
2024-04-17T15:55+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ماكغريغور على موقع "يوتيوب": "من المثير للاهتمام أنه، خلال الـ24 الساعة الماضية، رفضت إحدى المنظمات شبه العسكرية الأوكرانية سيئة السمعة التي تستخدم الرموز النازية، القتال وقالت ببساطة، لن نموت بعد الآن بهذه الأعداد".وأضاف ماكغريغور: "قد ينتهي كل هذا بشكل أسرع بكثير مما كنت أعتقد، حيث أن الروس يتحركون تدريجيًا نحو نهر الدنيبر، وفي الشهر والنصف المقبل، سنرى أن جميع المناطق الواقعة شرق هذا النهر تحت سيطرة الروس".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240417/الناتو-يؤكد-إعطاء-الأولوية-لتقديم-الدعم-العسكري-إلى-أوكرانيا--1088049941.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مستشار سابق لدى البنتاغون يكشف عما سيحدث قريبا في أوكرانيا

15:55 GMT 17.04.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية "فيغا" يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
أفاد المستشار السابق لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، بأن الصراع في أوكرانيا، قد ينتهي بشكل أسرع مما كان متوقعا في السابق بسبب رفض "الكتائب القومية" الأكثر تطرفا في القوات المسلحة الأوكرانية، الانضمام إلى المعركة.
وقال ماكغريغور على موقع "يوتيوب": "من المثير للاهتمام أنه، خلال الـ24 الساعة الماضية، رفضت إحدى المنظمات شبه العسكرية الأوكرانية سيئة السمعة التي تستخدم الرموز النازية، القتال وقالت ببساطة، لن نموت بعد الآن بهذه الأعداد".

وأوضح ماكغريغور أن إحجام "الكتائب القومية" الأكثر ولاءً لكييف عن القتال يشير إلى أن الصراع في أوكرانيا، وصل إلى مرحلته النهائية".

الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
الناتو يؤكد إعطاء الأولوية لتقديم الدعم العسكري إلى أوكرانيا
14:31 GMT
وأضاف ماكغريغور: "قد ينتهي كل هذا بشكل أسرع بكثير مما كنت أعتقد، حيث أن الروس يتحركون تدريجيًا نحو نهر الدنيبر، وفي الشهر والنصف المقبل، سنرى أن جميع المناطق الواقعة شرق هذا النهر تحت سيطرة الروس".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكراني
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
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