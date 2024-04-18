العثور على بقايا أكبر زواحف بحرية في التاريخ

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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
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فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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بلا قيود
خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
08:30 GMT
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من الملعب
باير ليفركوزن يتوّج بلقب الدوري الألماني ومانشستر سيتي يتصدر
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:43 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
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"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
16:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
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الإنسان والثقافة
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https://sputnikarabic.ae/20240418/العثور-على-بقايا-أكبر-زواحف-بحرية-في-التاريخ-1088064713.html
العثور على بقايا أكبر زواحف بحرية في التاريخ
العثور على بقايا أكبر زواحف بحرية في التاريخ
سبوتنيك عربي
وصف علماء الحفريات البريطانيون نوعًا جديدًا من الإكثيوصورات، حيث تم اكتشاف بقاياه المتحجرة في الرواسب قبالة ساحل سومرست. 18.04.2024, سبوتنيك عربي
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علوم
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أمضى علماء من جامعة بريستول ومانشستر عدة سنوات في ترميم أجزاء من عظم الفك الضخم. أظهرت الأبحاث أنه ينتمي إلى نوع غير معروف سابقًا يسمى Ichthyotitan severnensis.انطلاقًا من حجم العظم، وصل طول الإكثيوصور خلال حياته إلى 25 مترًا، أي ضعف طول الحافلة. إنها أكبر الزواحف البحرية المعروفة في التاريخ. عاش قبل 202 مليون سنة، خلال العصر الترياسي. ويعتقد أن الإكثيوصورات ظهرت منذ حوالي 250 مليون سنة. لقد كانوا أقارب بعيدين للسحالي والثعابين ويمكنهم التحرك في الماء بسرعات عالية جدًا. كانت الإكتيوصورات من الحيوانات المفترسة، وكانت تصطاد الأخطبوطات والحبار. على مدار عدة ملايين من السنين، تطورت الإكثيوصورات وازداد حجمها. لكن السحالي البحرية العملاقة لم تهيمن على المحيطات القديمة لفترة طويلة، فقد اختفت خلال انقراض جماعي قبل 200 مليون سنة، وفقا لتقارير PLOS ONE.
https://sputnikarabic.ae/20240216/حفرية-قديمة-حيرت-العلماءتكشف-أخيرا-عن-هويتها-الحقيقية-1086129575.html
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علوم
علوم

العثور على بقايا أكبر زواحف بحرية في التاريخ

09:23 GMT 18.04.2024
© Sputnik . Vladimir Pesnya / الانتقال إلى بنك الصورسحلية
سحلية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© Sputnik . Vladimir Pesnya
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصف علماء الحفريات البريطانيون نوعًا جديدًا من الإكثيوصورات، حيث تم اكتشاف بقاياه المتحجرة في الرواسب قبالة ساحل سومرست.
أمضى علماء من جامعة بريستول ومانشستر عدة سنوات في ترميم أجزاء من عظم الفك الضخم. أظهرت الأبحاث أنه ينتمي إلى نوع غير معروف سابقًا يسمى Ichthyotitan severnensis.
انطلاقًا من حجم العظم، وصل طول الإكثيوصور خلال حياته إلى 25 مترًا، أي ضعف طول الحافلة. إنها أكبر الزواحف البحرية المعروفة في التاريخ.
أحفور من العصر البرمي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
مجتمع
حفرية قديمة حيرت العلماء...تكشف أخيرا عن هويتها الحقيقية
16 فبراير, 11:46 GMT
عاش قبل 202 مليون سنة، خلال العصر الترياسي. ويعتقد أن الإكثيوصورات ظهرت منذ حوالي 250 مليون سنة. لقد كانوا أقارب بعيدين للسحالي والثعابين ويمكنهم التحرك في الماء بسرعات عالية جدًا.
كانت الإكتيوصورات من الحيوانات المفترسة، وكانت تصطاد الأخطبوطات والحبار. على مدار عدة ملايين من السنين، تطورت الإكثيوصورات وازداد حجمها. لكن السحالي البحرية العملاقة لم تهيمن على المحيطات القديمة لفترة طويلة، فقد اختفت خلال انقراض جماعي قبل 200 مليون سنة، وفقا لتقارير PLOS ONE.
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