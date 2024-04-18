https://sputnikarabic.ae/20240418/العثور-على-بقايا-أكبر-زواحف-بحرية-في-التاريخ-1088064713.html
العثور على بقايا أكبر زواحف بحرية في التاريخ
العثور على بقايا أكبر زواحف بحرية في التاريخ
سبوتنيك عربي
وصف علماء الحفريات البريطانيون نوعًا جديدًا من الإكثيوصورات، حيث تم اكتشاف بقاياه المتحجرة في الرواسب قبالة ساحل سومرست. 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T09:23+0000
2024-04-18T09:23+0000
2024-04-18T09:23+0000
مجتمع
علوم
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أمضى علماء من جامعة بريستول ومانشستر عدة سنوات في ترميم أجزاء من عظم الفك الضخم. أظهرت الأبحاث أنه ينتمي إلى نوع غير معروف سابقًا يسمى Ichthyotitan severnensis.انطلاقًا من حجم العظم، وصل طول الإكثيوصور خلال حياته إلى 25 مترًا، أي ضعف طول الحافلة. إنها أكبر الزواحف البحرية المعروفة في التاريخ. عاش قبل 202 مليون سنة، خلال العصر الترياسي. ويعتقد أن الإكثيوصورات ظهرت منذ حوالي 250 مليون سنة. لقد كانوا أقارب بعيدين للسحالي والثعابين ويمكنهم التحرك في الماء بسرعات عالية جدًا. كانت الإكتيوصورات من الحيوانات المفترسة، وكانت تصطاد الأخطبوطات والحبار. على مدار عدة ملايين من السنين، تطورت الإكثيوصورات وازداد حجمها. لكن السحالي البحرية العملاقة لم تهيمن على المحيطات القديمة لفترة طويلة، فقد اختفت خلال انقراض جماعي قبل 200 مليون سنة، وفقا لتقارير PLOS ONE.
https://sputnikarabic.ae/20240216/حفرية-قديمة-حيرت-العلماءتكشف-أخيرا-عن-هويتها-الحقيقية-1086129575.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
العثور على بقايا أكبر زواحف بحرية في التاريخ
وصف علماء الحفريات البريطانيون نوعًا جديدًا من الإكثيوصورات، حيث تم اكتشاف بقاياه المتحجرة في الرواسب قبالة ساحل سومرست.
أمضى علماء من جامعة بريستول ومانشستر عدة سنوات في ترميم أجزاء من عظم الفك الضخم. أظهرت الأبحاث أنه ينتمي إلى نوع غير معروف سابقًا يسمى Ichthyotitan severnensis.
انطلاقًا من حجم العظم، وصل طول الإكثيوصور خلال حياته إلى 25 مترًا، أي ضعف طول الحافلة. إنها أكبر الزواحف البحرية المعروفة في التاريخ.
عاش قبل 202 مليون سنة، خلال العصر الترياسي. ويعتقد أن الإكثيوصورات ظهرت منذ حوالي 250 مليون سنة. لقد كانوا أقارب بعيدين للسحالي والثعابين ويمكنهم التحرك في الماء بسرعات عالية جدًا.
كانت الإكتيوصورات من الحيوانات المفترسة، وكانت تصطاد الأخطبوطات والحبار. على مدار عدة ملايين من السنين، تطورت الإكثيوصورات وازداد حجمها. لكن السحالي البحرية العملاقة لم تهيمن على المحيطات القديمة لفترة طويلة، فقد اختفت خلال انقراض جماعي قبل 200 مليون سنة، وفقا لتقارير PLOS ONE
.