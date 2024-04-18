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العراق يسعى لتوقيع بروتوكول المياه مع تركيا خلال زيارة أردوغان
العراق يسعى لتوقيع بروتوكول المياه مع تركيا خلال زيارة أردوغان
سبوتنيك عربي
صرح عضو لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي، النائب ثائر الجبوري، اليوم الخميس، بأن بلاده تسعى لتوقيع بروتوكول المياه في زيارة الرئيس التركي رجب طيب... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T08:04+0000
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ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن الجبروي، قوله إن "زيارة أردوغان إلى بغداد وعقد لقاء قمة مهم جدا في خضم الملفات التي ستناقش والتي ستكون للاقتصاد والمياه الأولوية وفق المعطيات".وأوضح البرلماني العراقي أن "أردوغان مهتم بملف طريق التنمية العراقي ويعتبره بوابة مهمة لإنعاش اقتصاد تركيا من خلال تحويلها إلى نقطة مرور للبضائع القادمة من الصين وجنوب شرق آسيا إلى أوروبا عبر مسارات برية وسكك حديد تبدأ من موانئ البصرة ما يخلق نقطة كبيرة لتصريف البضائع ليس لأنقرة بل دول الجوار والإقليم".وشدد الجبوري على "قدرة المفاوض العراقي في تثبيت المصالح وخلق مناخ لتبادل المنفعة الاقتصادي هذا ما نتمناه وندعو إليه لأن حل المشاكل ضرورة "، على حد قوله.وأضاف أن العراق يسعى حثيثا إلى توقيع بروتوكول شامل لملف المياه مع الرئيس التركي في خضم وجود لجان مشتركة عقدت سلسلة طويلة من الاجتماعات من أجل ضمان حقوق عادلة للعراق في مياه نهري دجلة والفرات وإدامة الإطلاقات بما يحقق فوائد مشتركة خاصة مع إطلاق طريق التنمية سيرفع مستوى التبادل الاقتصادي بمستويات عالية".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد أن قضية المياه ستكون واحدة من أهم بنود جدول أعماله خلال زيارته للعراق، مشيرًا إلى أن "تركيا تدرس طلبات تقدم بها الجانب العراقي بخصوص المياه، وأنها تسعى لحل هذه المشكلة، هذا بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بتدفق الغاز الطبيعي والنفط إلى تركيا.وأعلنت الخارجية التركية، في وقت سابق، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري زيارة إلى العراق قبل انتهاء أبريل/ نيسان الجاري.يذكر أن العراق يستهلك من نهر الفرات أكثر من المياه التي تصله، ما يعني أن هناك عملية عجز مائي آخذة في التفاقم، وقد بلغت نسبتها 7%، بحسب التحليل الرقمي للأرقام المعلنة.وأوضح موقع "السومرية نيوز" أن العراق يأتيه يوميا 18.1 مليون متر مكعب، بينما يستهلك يوميا أكثر من 19.4 مليون متر مكعب، أي أن العراق يستهلك 1.3 مليون متر مكعب يوميا من مياه الفرات دون تعويض هذه الكمية.في السياق ذاته، صرح وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، اليوم الاثنين، بأنه لا توجد إمكانية حاليا لتوجيه المياه إلى بحيرتي الثرثار والحبانية، لاسيما أن الأخيرة تعاني من حالة جفاف تصل إلى 100 في المئة، ما تسبب بتراجع أعداد السياح الوافدين لزيارة مدينتها السياحية.
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العراق يسعى لتوقيع بروتوكول المياه مع تركيا خلال زيارة أردوغان

08:04 GMT 18.04.2024 (تم التحديث: 08:52 GMT 18.04.2024)
© AFP 2023 / Zaid Al-Obeidiعاصفة رملية تجتاح مباني البلدة القديمة ، على ضفاف نهر دجلة في مدينة الموصل شمال العراق، في 7 أبريل 2022.
عاصفة رملية تجتاح مباني البلدة القديمة ، على ضفاف نهر دجلة في مدينة الموصل شمال العراق، في 7 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© AFP 2023 / Zaid Al-Obeidi
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صرح عضو لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي، النائب ثائر الجبوري، اليوم الخميس، بأن بلاده تسعى لتوقيع بروتوكول المياه في زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين المقبل، إلى بغداد.
ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن الجبروي، قوله إن "زيارة أردوغان إلى بغداد وعقد لقاء قمة مهم جدا في خضم الملفات التي ستناقش والتي ستكون للاقتصاد والمياه الأولوية وفق المعطيات".
وأوضح البرلماني العراقي أن "أردوغان مهتم بملف طريق التنمية العراقي ويعتبره بوابة مهمة لإنعاش اقتصاد تركيا من خلال تحويلها إلى نقطة مرور للبضائع القادمة من الصين وجنوب شرق آسيا إلى أوروبا عبر مسارات برية وسكك حديد تبدأ من موانئ البصرة ما يخلق نقطة كبيرة لتصريف البضائع ليس لأنقرة بل دول الجوار والإقليم".
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وشدد الجبوري على "قدرة المفاوض العراقي في تثبيت المصالح وخلق مناخ لتبادل المنفعة الاقتصادي هذا ما نتمناه وندعو إليه لأن حل المشاكل ضرورة "، على حد قوله.
وأضاف أن العراق يسعى حثيثا إلى توقيع بروتوكول شامل لملف المياه مع الرئيس التركي في خضم وجود لجان مشتركة عقدت سلسلة طويلة من الاجتماعات من أجل ضمان حقوق عادلة للعراق في مياه نهري دجلة والفرات وإدامة الإطلاقات بما يحقق فوائد مشتركة خاصة مع إطلاق طريق التنمية سيرفع مستوى التبادل الاقتصادي بمستويات عالية".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد أن قضية المياه ستكون واحدة من أهم بنود جدول أعماله خلال زيارته للعراق، مشيرًا إلى أن "تركيا تدرس طلبات تقدم بها الجانب العراقي بخصوص المياه، وأنها تسعى لحل هذه المشكلة، هذا بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بتدفق الغاز الطبيعي والنفط إلى تركيا.
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وأعلنت الخارجية التركية، في وقت سابق، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري زيارة إلى العراق قبل انتهاء أبريل/ نيسان الجاري.
يذكر أن العراق يستهلك من نهر الفرات أكثر من المياه التي تصله، ما يعني أن هناك عملية عجز مائي آخذة في التفاقم، وقد بلغت نسبتها 7%، بحسب التحليل الرقمي للأرقام المعلنة.
وأوضح موقع "السومرية نيوز" أن العراق يأتيه يوميا 18.1 مليون متر مكعب، بينما يستهلك يوميا أكثر من 19.4 مليون متر مكعب، أي أن العراق يستهلك 1.3 مليون متر مكعب يوميا من مياه الفرات دون تعويض هذه الكمية.
في السياق ذاته، صرح وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، اليوم الاثنين، بأنه لا توجد إمكانية حاليا لتوجيه المياه إلى بحيرتي الثرثار والحبانية، لاسيما أن الأخيرة تعاني من حالة جفاف تصل إلى 100 في المئة، ما تسبب بتراجع أعداد السياح الوافدين لزيارة مدينتها السياحية.
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