https://sputnikarabic.ae/20240321/تركيا-تعلن-مقتل-مسؤول-شؤون-الشباب-في-إيران-لدى-حزب-العمال-الكردستاني-بعملية-شمالي-العراق-1087218845.html
تركيا تعلن مقتل مسؤول شؤون الشباب في إيران لدى حزب العمال الكردستاني بعملية شمالي العراق
تركيا تعلن مقتل مسؤول شؤون الشباب في إيران لدى حزب العمال الكردستاني بعملية شمالي العراق
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الاستخبارات التركية، اليوم الخميس، "مقتل المسؤول عن شؤون الشباب في إيران لدى حزب العمال الكردستاني بعملية شمالي العراق". 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T07:04+0000
2024-03-21T07:04+0000
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وقالت الاستخبارات التركية، في بيان لها، إنها "تمكنت من تحييد القيادي برزان حسين زاده المسؤول عن شؤون الشباب في إيران لدى تنظيم "بي كي كي" بعملية شمالي العراق"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء الماضي، تدمير 27 موقعًا لحزب العمال الكردستاني، في عملية جوية على عدة مناطق شمالي العراق.وكان الجيش التركي قد أعلن، مصرع جندي وإصابة 4 آخرين، في منطقة عملية "المخلب ـ القفل" شمالي العراق، جراء اشتباكات مع عناصر الحزب الذين حاولوا التسلل والهجوم على نقطة عسكرية تركية في المنطقة.وأكدت وزارة الدفاع التركية قتل 6 عناصر من الحزب، وفق حصيلة أولية خلال الاشتباكات، مع مواصلة قوات الجيش عملياتها في المكان.وينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية جوية وبرية شمالي العراق وسوريا ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" في تركيا، ووحدات "حماية الشعب" التي تعتبرها تركيا ذراع التنظيم في سوريا.وتؤكد أنقرة أن هدف هذه العمليات العسكرية هو ضمان أمن حدودها، ومنع الهجمات الإرهابية على أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20240314/تركيا-تعرب-عن-ارتياحها-لقرار-مجلس-الأمن-القومي-العراقي-تصنيف-حزب-العمال-الكردستاني-منظمة-محظورة-1086998927.html
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أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, حزب العمال الكردستاني, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, حزب العمال الكردستاني, أخبار العالم الآن, العالم
تركيا تعلن مقتل مسؤول شؤون الشباب في إيران لدى حزب العمال الكردستاني بعملية شمالي العراق
أعلن جهاز الاستخبارات التركية، اليوم الخميس، "مقتل المسؤول عن شؤون الشباب في إيران لدى حزب العمال الكردستاني بعملية شمالي العراق".
وقالت الاستخبارات التركية، في بيان لها، إنها "تمكنت من تحييد القيادي برزان حسين زاده المسؤول عن شؤون الشباب في إيران لدى تنظيم "بي كي كي" بعملية شمالي العراق"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء الماضي، تدمير 27 موقعًا لحزب العمال الكردستاني
، في عملية جوية على عدة مناطق شمالي العراق.
وكان الجيش التركي
قد أعلن، مصرع جندي وإصابة 4 آخرين، في منطقة عملية "المخلب ـ القفل" شمالي العراق، جراء اشتباكات مع عناصر الحزب الذين حاولوا التسلل والهجوم على نقطة عسكرية تركية في المنطقة.
وأكدت وزارة الدفاع التركية قتل 6 عناصر من الحزب، وفق حصيلة أولية خلال الاشتباكات، مع مواصلة قوات الجيش عملياتها في المكان.
وينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية جوية وبرية شمالي العراق وسوريا ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" في تركيا، ووحدات "حماية الشعب" التي تعتبرها تركيا ذراع التنظيم في سوريا.
وتؤكد أنقرة أن هدف هذه العمليات العسكرية هو ضمان أمن حدودها
، ومنع الهجمات الإرهابية على أراضيها.