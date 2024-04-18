https://sputnikarabic.ae/20240418/القضاء-الروسي-اعتقال-عميل-ضالع-باستهداف-ضابط-مخابرات-أوكراني-سابق-في-موسكو-1088092208.html
القضاء الروسي: اعتقال عميل ضالع باستهداف ضابط مخابرات أوكراني سابق في موسكو
القضاء الروسي: اعتقال عميل ضالع باستهداف ضابط مخابرات أوكراني سابق في موسكو
سبوتنيك عربي
أصدرت محكمة "زاموسكفوريتسكي" في موسكو، اليوم الخميس، قرارا بالحبس الاحترازي على عميل أوكراني يُشتبه في ضلوعه بتفجير سيارة المقدم السابق في الأمن الأوكراني،... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T17:34+0000
2024-04-18T17:34+0000
2024-04-18T17:34+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في قرار المحكمة، كما نقله مراسل "سبوتنيك": "وافقت المحكمة على طلب المحقق بالحبس المؤقت للمدعو فلاديمير غولوفتشينكو، على ذمة التحقيق كإجراء احترازي".ويُشتبه بضلوع المدعو غولوفتشينكو، بمحاولة القتل بطريقة خطرة بالاشتراك مع مجموعة من الأشخاص، والاتجار غير المشروع بالأجهزة المتفجرة.وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 16 نيسان/ أبريل الجاري، اعتقال غولوفتشينكو، وأفاد أنه بناءً على تعليمات مباشرة من فاسيلي ماليوك، رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني، وصل المدعو غولوفتشينكو إلى روسيا، في شهر مارس (آذار الماضي)، واستلم مكونات عبوة ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد، وقام بتجميع قنبلة وتفجير سيارة "تويوتا لاند كروزر برادو"، يوم 12 أبريل (نيسان الجاري)، غير أن بروزوروف، نفسه أُصيب بجروح طفيفة فقط".وصرح الجهاز، أمس الأربعاء، عن اعتقال الساعي، الذي قام بتسليم مكونات القنبلة للجاني غولوفتشينكو، في موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20240411/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-على-مؤسسة-دينية-يهودية-في-موسكو-1087903858.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القضاء الروسي: اعتقال عميل ضالع باستهداف ضابط مخابرات أوكراني سابق في موسكو
أصدرت محكمة "زاموسكفوريتسكي" في موسكو، اليوم الخميس، قرارا بالحبس الاحترازي على عميل أوكراني يُشتبه في ضلوعه بتفجير سيارة المقدم السابق في الأمن الأوكراني، فاسيلي بروزوروف، في موسكو.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في قرار المحكمة، كما نقله مراسل "سبوتنيك": "وافقت المحكمة على طلب المحقق بالحبس المؤقت للمدعو فلاديمير غولوفتشينكو، على ذمة التحقيق كإجراء احترازي".
ويُشتبه بضلوع المدعو غولوفتشينكو، بمحاولة القتل بطريقة خطرة بالاشتراك مع مجموعة من الأشخاص، والاتجار غير المشروع بالأجهزة المتفجرة.
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 16 نيسان/ أبريل الجاري، اعتقال غولوفتشينكو، وأفاد أنه بناءً على تعليمات مباشرة من فاسيلي ماليوك، رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني، وصل المدعو غولوفتشينكو إلى روسيا، في شهر مارس (آذار الماضي)، واستلم مكونات عبوة ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد، وقام بتجميع قنبلة وتفجير سيارة "تويوتا لاند كروزر برادو"، يوم 12 أبريل (نيسان الجاري)، غير أن بروزوروف، نفسه أُصيب بجروح طفيفة فقط".
وصرح الجهاز، أمس الأربعاء، عن اعتقال الساعي، الذي قام بتسليم مكونات القنبلة للجاني غولوفتشينكو، في موسكو.