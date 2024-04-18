القوات الأوكرانية تهاجم مركز التدريب في محطة زابوروجيه للطاقة النووية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
08:30 GMT
30 د
من الملعب
باير ليفركوزن يتوّج بلقب الدوري الألماني ومانشستر سيتي يتصدر
09:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
16:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240418/القوات-الأوكرانية-تهاجم-مركزا-للتدريب-في-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1088067311.html
القوات الأوكرانية تهاجم مركز التدريب في محطة زابوروجيه للطاقة النووية
القوات الأوكرانية تهاجم مركز التدريب في محطة زابوروجيه للطاقة النووية
سبوتنيك عربي
ذكرت الخدمة الصحفية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية على قناة "تلغرام" أن القوات الأوكرانية هاجمت مرة أخرى مركز التدريب الفريد للمحطة. 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T10:02+0000
2024-04-18T10:04+0000
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/04/1065966859_0:0:3132:1762_1920x0_80_0_0_471635774415143a26d39b7256106349.jpg
وجاء في المنشور: "تم تحييد الطائرة بالمسيرة الأوكرانية فوق سطح المبنى "G" بمركز تدريب التدريب الفريد لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، حيث يوجد جهاز محاكاة قاعة المفاعل واسع النطاق الوحيد في العالم".ونتيجة للهجوم لم يصب أحد بأذى ولم يحدث أي دمار.وحاولت القوات المسلحة الأوكرانية مرارا مهاجمة مركز التدريب الفريد التابع للمحطة، وكانت المرة السابقة في 9 أبريل/نيسان. في يوم الأحد 7 أبريل، أبلغت الخدمة الصحفية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية عن هجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية على قبة وحدة الطاقة السادسة. وقبل ذلك بفترة قصيرة، ضربت طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية منطقة ميناء الشحن. وفي اليوم التالي، 8 أبريل، تم إسقاط طائرة انتحارية مسيرة فوق المحطة، سقطت على سطح وحدة الطاقة السادسة. ودعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، خلال حديثه في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 أبريل، إلى الوقف الفوري للهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مؤكدا أن الأمن النووي في المحطة قد تم إضعافه بالفعل.
https://sputnikarabic.ae/20240418/هجمات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1088066750.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/04/1065966859_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_793d8a28de23f21001fc0b2ce3b11d8c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الأوكرانية تهاجم مركز التدريب في محطة زابوروجيه للطاقة النووية

10:02 GMT 18.04.2024 (تم التحديث: 10:04 GMT 18.04.2024)
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمحطة زابوروجيه النووية
محطة زابوروجيه النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© Sputnik . РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكرت الخدمة الصحفية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية على قناة "تلغرام" أن القوات الأوكرانية هاجمت مرة أخرى مركز التدريب الفريد للمحطة.
وجاء في المنشور: "تم تحييد الطائرة بالمسيرة الأوكرانية فوق سطح المبنى "G" بمركز تدريب التدريب الفريد لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، حيث يوجد جهاز محاكاة قاعة المفاعل واسع النطاق الوحيد في العالم".
ونتيجة للهجوم لم يصب أحد بأذى ولم يحدث أي دمار.
وحاولت القوات المسلحة الأوكرانية مرارا مهاجمة مركز التدريب الفريد التابع للمحطة، وكانت المرة السابقة في 9 أبريل/نيسان.
هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
وسائط متعددة
هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية
09:56 GMT
في يوم الأحد 7 أبريل، أبلغت الخدمة الصحفية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية عن هجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية على قبة وحدة الطاقة السادسة.
وقبل ذلك بفترة قصيرة، ضربت طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية منطقة ميناء الشحن. وفي اليوم التالي، 8 أبريل، تم إسقاط طائرة انتحارية مسيرة فوق المحطة، سقطت على سطح وحدة الطاقة السادسة.
وأفاد مدير المحطة، يوري تشيرنيشوك، في 14 أبريل، أنه يتم اكتشاف ما يقرب من 120 طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة المحطة أسبوعيًا.
ودعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، خلال حديثه في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 أبريل، إلى الوقف الفوري للهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مؤكدا أن الأمن النووي في المحطة قد تم إضعافه بالفعل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:20 GMTЖурналисты снимают видео с крыши поврежденного здания напротив разрушенного здания больницы Аль-Салам в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"...هيئة البث: الجيش الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لبدء عملياته في رفح 10:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала