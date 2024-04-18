https://sputnikarabic.ae/20240418/القوات-الأوكرانية-تهاجم-مركزا-للتدريب-في-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1088067311.html
القوات الأوكرانية تهاجم مركز التدريب في محطة زابوروجيه للطاقة النووية
القوات الأوكرانية تهاجم مركز التدريب في محطة زابوروجيه للطاقة النووية
سبوتنيك عربي
ذكرت الخدمة الصحفية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية على قناة "تلغرام" أن القوات الأوكرانية هاجمت مرة أخرى مركز التدريب الفريد للمحطة. 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T10:02+0000
2024-04-18T10:02+0000
2024-04-18T10:04+0000
رصد عسكري
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وجاء في المنشور: "تم تحييد الطائرة بالمسيرة الأوكرانية فوق سطح المبنى "G" بمركز تدريب التدريب الفريد لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، حيث يوجد جهاز محاكاة قاعة المفاعل واسع النطاق الوحيد في العالم".ونتيجة للهجوم لم يصب أحد بأذى ولم يحدث أي دمار.وحاولت القوات المسلحة الأوكرانية مرارا مهاجمة مركز التدريب الفريد التابع للمحطة، وكانت المرة السابقة في 9 أبريل/نيسان. في يوم الأحد 7 أبريل، أبلغت الخدمة الصحفية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية عن هجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية على قبة وحدة الطاقة السادسة. وقبل ذلك بفترة قصيرة، ضربت طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية منطقة ميناء الشحن. وفي اليوم التالي، 8 أبريل، تم إسقاط طائرة انتحارية مسيرة فوق المحطة، سقطت على سطح وحدة الطاقة السادسة. ودعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، خلال حديثه في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 أبريل، إلى الوقف الفوري للهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مؤكدا أن الأمن النووي في المحطة قد تم إضعافه بالفعل.
https://sputnikarabic.ae/20240418/هجمات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1088066750.html
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رصد عسكري
القوات الأوكرانية تهاجم مركز التدريب في محطة زابوروجيه للطاقة النووية
10:02 GMT 18.04.2024 (تم التحديث: 10:04 GMT 18.04.2024)
ذكرت الخدمة الصحفية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية على قناة "تلغرام" أن القوات الأوكرانية هاجمت مرة أخرى مركز التدريب الفريد للمحطة.
وجاء في المنشور: "تم تحييد الطائرة بالمسيرة الأوكرانية فوق سطح المبنى "G" بمركز تدريب التدريب الفريد لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، حيث يوجد جهاز محاكاة قاعة المفاعل واسع النطاق الوحيد في العالم".
ونتيجة للهجوم لم يصب أحد بأذى ولم يحدث أي دمار.
وحاولت القوات المسلحة الأوكرانية مرارا مهاجمة مركز التدريب الفريد التابع للمحطة، وكانت المرة السابقة في 9 أبريل/نيسان.
في يوم الأحد 7 أبريل، أبلغت الخدمة الصحفية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية عن هجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية على قبة وحدة الطاقة السادسة.
وقبل ذلك بفترة قصيرة، ضربت طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية منطقة ميناء الشحن. وفي اليوم التالي، 8 أبريل، تم إسقاط طائرة انتحارية مسيرة فوق المحطة، سقطت على سطح وحدة الطاقة السادسة.
وأفاد مدير المحطة، يوري تشيرنيشوك، في 14 أبريل، أنه يتم اكتشاف ما يقرب من 120 طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة المحطة أسبوعيًا.
ودعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، خلال حديثه في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 أبريل، إلى الوقف الفوري للهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مؤكدا أن الأمن النووي في المحطة قد تم إضعافه بالفعل.