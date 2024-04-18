https://sputnikarabic.ae/20240418/هجمات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1088066750.html
هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية
هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية
سبوتنيك عربي
هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية
2024-04-18T09:56+0000
2024-04-18T09:56+0000
2024-04-18T09:56+0000
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وتتعرض محطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي تسيطر عليها روسيا منذ عام 2022، لهجمات أوكرانية منذ عامين. أصبحت هذه الهجمات أكثر تكرارًا في ربيع عام 2024. يُظهر هذا الإنفوغراف من "سبوتنيك" مواقع الضربات والمناطق التي قد تتأثر بالتلوث في حالة وقوع حادث نووي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية
هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية
هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أفادت الخدمة الصحفية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مرة أخرى مركز التدريب التابع لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وتم تحييد مسيّرة أوكرانية فوق سطح المبنى.
وتتعرض محطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي تسيطر عليها روسيا منذ عام 2022، لهجمات أوكرانية منذ عامين. أصبحت هذه الهجمات أكثر تكرارًا في ربيع عام 2024.
يُظهر هذا الإنفوغراف من "سبوتنيك" مواقع الضربات والمناطق التي قد تتأثر بالتلوث في حالة وقوع حادث نووي.