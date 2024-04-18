https://sputnikarabic.ae/20240418/تونس-القبض-على-إرهابي-خطير-جدا-شارك-في-عدة-عمليات-إرهابية-1088096110.html
تونس.. القبض على "إرهابي خطير جدا" شارك في عدة عمليات إرهابية
تونس.. القبض على "إرهابي خطير جدا" شارك في عدة عمليات إرهابية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، القبض على "إرهابي خطير" شارك في عدة عمليات إرهابية استهدفت عناصر أمنية وعسكرية، وبحوزته أسلحة ومتفجرات وأحزمة... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T21:10+0000
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وذكرت "الداخلية التونسية" في بيان لها: "تمكنت وحدات مختصة من الإدارة العامة للحرس الوطني والجيش الوطني وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على أمير كتيبة أجناد الخلافة الإرهابي المصنف خطير جدا "محمود السلامي" المُكنى "يوسف"، وفقا لوكالة أنباء تونس أفريقيا للأنباء.وأضاف أن "عملية القبض تمت على إثر نصب كمين محكم بأحد المسالك المؤدية إلي معاقل العناصر الإرهابية بجبال القصرين، وحجزت بحوزته أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة".وأشار إلى أن "المعني التحق بالتنظيمات الإرهابية وشارك في عدة عمليات إرهابية استهدفت التشكيلات الأمنية والعسكرية وعمليات سلب وترويع للمواطنين بالجهة".يشار أن السلطات التونسية، أعلنت في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلقاء القبض على 21 شخصا من المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إرهابي.
https://sputnikarabic.ae/20231227/القوات-الخاصة-التونسية-تقضي-على-3-إرهابيين-بجبال-القصرين-1084509915.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
تونس.. القبض على "إرهابي خطير جدا" شارك في عدة عمليات إرهابية
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، القبض على "إرهابي خطير" شارك في عدة عمليات إرهابية استهدفت عناصر أمنية وعسكرية، وبحوزته أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة.
وذكرت "الداخلية التونسية" في بيان لها: "تمكنت وحدات مختصة من الإدارة العامة للحرس الوطني والجيش الوطني وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على أمير كتيبة أجناد الخلافة الإرهابي المصنف خطير جدا "محمود السلامي" المُكنى "يوسف"، وفقا لوكالة
أنباء تونس أفريقيا للأنباء.
وأضاف أن "عملية القبض تمت على إثر نصب كمين محكم بأحد المسالك المؤدية إلي معاقل العناصر الإرهابية بجبال القصرين، وحجزت بحوزته أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة".
27 ديسمبر 2023, 20:18 GMT
وأشار إلى أن "المعني التحق بالتنظيمات الإرهابية وشارك في عدة عمليات إرهابية استهدفت التشكيلات الأمنية والعسكرية وعمليات سلب وترويع للمواطنين بالجهة".
يشار أن السلطات التونسية، أعلنت في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلقاء القبض على 21 شخصا
من المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إرهابي.