https://sputnikarabic.ae/20240418/جندي-أمريكي-يطلب-من-الكونغرس-المساعدة-في-سحب-القوات-من-النيجر-1088059890.html

جندي أمريكي يطلب من الكونغرس سحب القوات من النيجر

جندي أمريكي يطلب من الكونغرس سحب القوات من النيجر

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير أمريكية، بأن جنديا من القوات الجوية الأمريكية في النيجر قدم شكوى إلى الكونغرس يطلب فيها التحقيق في الأنشطة المشكوك فيها لموظفي السفارة الأمريكية... 18.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-18T06:39+0000

2024-04-18T06:39+0000

2024-04-18T06:48+0000

النيجر

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العالم

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وجاء في نص الجندي: "من الواضح أن النيجر لا تريد وجودا عسكريا دائما في بلادهم، وقد أبلغوا بضرورة المغادرة. يوجد حاليًا نحو 1100 جندي أمريكي في البلاد أصبحوا في الأساس رهائن بدلا من العودة إلى ديارهم وعائلاتهم، بينما تواصل وزارة الخارجية الأمريكية ممارسة دبلوماسية فاشلة بعدم إخبار النيجر كيف ستبدو خطة انسحابهم".وتم نشر النص في صحيفة "واشنطن بوست"، وكتب الجندي أن تصرفات السفارة لها "آثار محتملة" على علاقات الولايات المتحدة مع دول أفريقية أخرى "وأمن الموظفين في المنطقة"، داعيا الكونغرس إلى إجراء تحقيق شامل في المسألة وتقديم المسؤولين إلى العدالة.وفي وقت سابق، أكد مسؤول عسكري أمريكي، لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة تجرى اتصالات مع المجلس العسكري الحاكم في النيجر بعد قراره تعليق اتفاق التعاون العسكري الثنائي، الذي يسمح بوجود قوات أمريكية على أراضي الدولة الأفريقية.وأعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أن المجلس قرر إلغاء اتفاق عسكري مع الولايات المتحدة يسمح بوجود قوات أمريكية داخل أراضي البلاد، وذلك بشكل فوري.ولم يتم الكشف عن أسباب هذا القرار. وأكد متحدث باسم البنتاغون في وقت لاحق لوكالة "سبوتنيك" أن الولايات المتحدة كانت على علم بتصريحات السلطات النيجيرية بشأن إلغاء الاتفاقية العسكرية الثنائية وأنها على اتصال معها بشأن هذه المسألة.وأكد أمادو، أن الوفد الأمريكي لم يتبع البروتوكول الدبلوماسي ولم يبلغ حكومة البلاد بموعد وصوله أو جدول أعماله.وللولايات المتحدة نحو 1100 جندي متمركزين في القاعدتين الجويتين والسفارة في نيامي.وكان البنتاغون أعلن في السابع من أيلول/سبتمبر أنه سيعيد تمركز قواته "كإجراء احترازي"، عبر نقل بعض الجنود من قاعدة في العاصمة نيامي إلى قاعدة جوية شمالا في منطقة أغاديز، وذلك غداة إعلان فرنسا سحب قواتها من البلاد.يذكر أنه في 27 يوليو/ تموز 2023، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وتولي المجلس الوطني لحماية الوطن السلطتين التنفيذية والتشريعية، برئاسة الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي يتولى مهام رئيس الدولة.

https://sputnikarabic.ae/20240317/مسؤول-أمريكا-على-اتصال-مع-المجلس-الحاكم-بالنيجر-بعد-قرار-تعليق-الاتفاق-العسكري-1087053661.html

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