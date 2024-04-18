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https://sputnikarabic.ae/20240418/جندي-أمريكي-يطلب-من-الكونغرس-المساعدة-في-سحب-القوات-من-النيجر-1088059890.html
جندي أمريكي يطلب من الكونغرس سحب القوات من النيجر
جندي أمريكي يطلب من الكونغرس سحب القوات من النيجر
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أمريكية، بأن جنديا من القوات الجوية الأمريكية في النيجر قدم شكوى إلى الكونغرس يطلب فيها التحقيق في الأنشطة المشكوك فيها لموظفي السفارة الأمريكية... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T06:39+0000
2024-04-18T06:48+0000
النيجر
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وجاء في نص الجندي: "من الواضح أن النيجر لا تريد وجودا عسكريا دائما في بلادهم، وقد أبلغوا بضرورة المغادرة. يوجد حاليًا نحو 1100 جندي أمريكي في البلاد أصبحوا في الأساس رهائن بدلا من العودة إلى ديارهم وعائلاتهم، بينما تواصل وزارة الخارجية الأمريكية ممارسة دبلوماسية فاشلة بعدم إخبار النيجر كيف ستبدو خطة انسحابهم".وتم نشر النص في صحيفة "واشنطن بوست"، وكتب الجندي أن تصرفات السفارة لها "آثار محتملة" على علاقات الولايات المتحدة مع دول أفريقية أخرى "وأمن الموظفين في المنطقة"، داعيا الكونغرس إلى إجراء تحقيق شامل في المسألة وتقديم المسؤولين إلى العدالة.وفي وقت سابق، أكد مسؤول عسكري أمريكي، لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة تجرى اتصالات مع المجلس العسكري الحاكم في النيجر بعد قراره تعليق اتفاق التعاون العسكري الثنائي، الذي يسمح بوجود قوات أمريكية على أراضي الدولة الأفريقية.وأعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أن المجلس قرر إلغاء اتفاق عسكري مع الولايات المتحدة يسمح بوجود قوات أمريكية داخل أراضي البلاد، وذلك بشكل فوري.ولم يتم الكشف عن أسباب هذا القرار. وأكد متحدث باسم البنتاغون في وقت لاحق لوكالة "سبوتنيك" أن الولايات المتحدة كانت على علم بتصريحات السلطات النيجيرية بشأن إلغاء الاتفاقية العسكرية الثنائية وأنها على اتصال معها بشأن هذه المسألة.وأكد أمادو، أن الوفد الأمريكي لم يتبع البروتوكول الدبلوماسي ولم يبلغ حكومة البلاد بموعد وصوله أو جدول أعماله.وللولايات المتحدة نحو 1100 جندي متمركزين في القاعدتين الجويتين والسفارة في نيامي.وكان البنتاغون أعلن في السابع من أيلول/سبتمبر أنه سيعيد تمركز قواته "كإجراء احترازي"، عبر نقل بعض الجنود من قاعدة في العاصمة نيامي إلى قاعدة جوية شمالا في منطقة أغاديز، وذلك غداة إعلان فرنسا سحب قواتها من البلاد.يذكر أنه في 27 يوليو/ تموز 2023، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وتولي المجلس الوطني لحماية الوطن السلطتين التنفيذية والتشريعية، برئاسة الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي يتولى مهام رئيس الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20240317/مسؤول-أمريكا-على-اتصال-مع-المجلس-الحاكم-بالنيجر-بعد-قرار-تعليق-الاتفاق-العسكري-1087053661.html
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النيجر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
النيجر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

جندي أمريكي يطلب من الكونغرس سحب القوات من النيجر

06:39 GMT 18.04.2024 (تم التحديث: 06:48 GMT 18.04.2024)
© flickr.com / Expert Infantryجندي من الجيش الأمريكي
جندي من الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© flickr.com / Expert Infantry
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أفادت تقارير أمريكية، بأن جنديا من القوات الجوية الأمريكية في النيجر قدم شكوى إلى الكونغرس يطلب فيها التحقيق في الأنشطة المشكوك فيها لموظفي السفارة الأمريكية في ذلك البلد، وتقديم المساعدة في انسحاب الأفراد العسكريين الذين كانوا في الأساس "رهائن لمنصبهم".
وجاء في نص الجندي: "من الواضح أن النيجر لا تريد وجودا عسكريا دائما في بلادهم، وقد أبلغوا بضرورة المغادرة. يوجد حاليًا نحو 1100 جندي أمريكي في البلاد أصبحوا في الأساس رهائن بدلا من العودة إلى ديارهم وعائلاتهم، بينما تواصل وزارة الخارجية الأمريكية ممارسة دبلوماسية فاشلة بعدم إخبار النيجر كيف ستبدو خطة انسحابهم".

ووفقًا لما ذكره الجندي، فإن مسؤولي السفارة الأمريكية في النيجر تعمدوا حجب معلومات استخباراتية "للحفاظ على مظهر العلاقات الجيدة بين البلدين"، وفشلوا في الحفاظ على الشفافية مع العسكريين الأمريكيين. بالإضافة إلى ذلك، فشلت السفارة في إبلاغ البنتاغون بأن النيجر لم تكن تصدر تأشيرات دخول للأمريكيين، ما زاد من تعقيد عملية سحب العسكريين.

وتم نشر النص في صحيفة "واشنطن بوست"، وكتب الجندي أن تصرفات السفارة لها "آثار محتملة" على علاقات الولايات المتحدة مع دول أفريقية أخرى "وأمن الموظفين في المنطقة"، داعيا الكونغرس إلى إجراء تحقيق شامل في المسألة وتقديم المسؤولين إلى العدالة.
وفي وقت سابق، أكد مسؤول عسكري أمريكي، لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة تجرى اتصالات مع المجلس العسكري الحاكم في النيجر بعد قراره تعليق اتفاق التعاون العسكري الثنائي، الذي يسمح بوجود قوات أمريكية على أراضي الدولة الأفريقية.
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
مسؤول: أمريكا على اتصال مع المجلس الحاكم بالنيجر بعد قرار تعليق الاتفاق العسكري
17 مارس, 02:44 GMT
وأعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أن المجلس قرر إلغاء اتفاق عسكري مع الولايات المتحدة يسمح بوجود قوات أمريكية داخل أراضي البلاد، وذلك بشكل فوري.
ولم يتم الكشف عن أسباب هذا القرار. وأكد متحدث باسم البنتاغون في وقت لاحق لوكالة "سبوتنيك" أن الولايات المتحدة كانت على علم بتصريحات السلطات النيجيرية بشأن إلغاء الاتفاقية العسكرية الثنائية وأنها على اتصال معها بشأن هذه المسألة.

ويأتي القرار في أعقاب زيارة قام بها مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع ترأستها مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في، وضمت الجنرال مايكل لانغلي قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا.

وأكد أمادو، أن الوفد الأمريكي لم يتبع البروتوكول الدبلوماسي ولم يبلغ حكومة البلاد بموعد وصوله أو جدول أعماله.
وللولايات المتحدة نحو 1100 جندي متمركزين في القاعدتين الجويتين والسفارة في نيامي.

وتعد النيجر بمثابة قاعدة حيوية في المنطقة للجيش الأمريكي، ما يسمح لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بإجراء مهام استخباراتية ومراقبة واستطلاعية في مناطق الاضطرابات المجاورة مثل مالي وبوركينا فاسو.

وكان البنتاغون أعلن في السابع من أيلول/سبتمبر أنه سيعيد تمركز قواته "كإجراء احترازي"، عبر نقل بعض الجنود من قاعدة في العاصمة نيامي إلى قاعدة جوية شمالا في منطقة أغاديز، وذلك غداة إعلان فرنسا سحب قواتها من البلاد.
يذكر أنه في 27 يوليو/ تموز 2023، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وتولي المجلس الوطني لحماية الوطن السلطتين التنفيذية والتشريعية، برئاسة الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي يتولى مهام رئيس الدولة.
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