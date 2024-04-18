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"حمد الدولي" القطري يتصدر قائمة أفضل مطارات العالم
"حمد الدولي" القطري يتصدر قائمة أفضل مطارات العالم
سبوتنيك عربي
حصل مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة على جائزة "أفضل مطار في العالم" للمرة الثالثة ضمن جوائز "سكاي تراكس" العالمية للمطارات 2024 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T13:11+0000
2024-04-18T13:11+0000
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وأضاف الحساب الرسمي لمطار حمد الدولي عبر منصة "إكس"، أن المطار حصل أيضا على جائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط" للمرة العاشرة على التوالي.في السياق ذاته، حصل مطار حمد كذلك على لقب "أفضل مطار للتسوق في العالم" للمرة الثانية على التوالي.يأتي حصول المطار القطري على تلك الجوائز بعد منافسة بين أكثر من 500 مطار عالمي، حقق خلالها مطار قطر على أعلى تقدير عبر مؤشرات الأداء الرئيسية، ما أهله لاختياره كأفضل مطار في العالم.واحتفل الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية بدر محمد المير، الذي قاد تطوير ونمو مطار حمد الدولي على مدى العقد الماضي، بهذا التكريم، قائلاً: "هذا إنجاز رائع لمطار حمد الدولي، حيث يحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيسه". من التميز التشغيلي، وربط الركاب بسلاسة من جميع أنحاء العالم، حسبما ذكر موقع "قطر نيوز".وأعرب المير عن أهمية فهم احتياجات الركاب وتطوير اتجاهات السفر لتناسب تجربة السفر بشكل أفضل، مؤكدًا أنه تم تقديم مجموعة متنوعة من التجارب في المطار، بما في ذلك "سوق المطار"، الذي يجعل الضيافة والثقافة القطرية أقرب إلى المسافرين، و"أورشارد"، المكان المثالي للاسترخاء وتجديد النشاط بين الرحلات الجوية، ومجموعة من الفنادق الراقية.وأضاف المير أن مطار حمد الدولي خدم في العام الماضي، أكثر من 45 مليون مسافر، بزيادة قدرها 31% عن العام السابق، وتجاوز الزخم الذي تحقق خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم التاريخية 2022.
https://sputnikarabic.ae/20240306/صور-من-معرض-ديمدكس-2024-في-قطر-1086724474.html
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العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار

"حمد الدولي" القطري يتصدر قائمة أفضل مطارات العالم

13:11 GMT 18.04.2024
© AFP 2023 / Karim Jaafarيقدم الموسيقيون عروضهم في مطار حمد الدولي في 10 نوفمبر 2022 ، في مبنى الباحة المركزية الجديد في العاصمة القطرية الدوحة ، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
يقدم الموسيقيون عروضهم في مطار حمد الدولي في 10 نوفمبر 2022 ، في مبنى الباحة المركزية الجديد في العاصمة القطرية الدوحة ، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© AFP 2023 / Karim Jaafar
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حصل مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة على جائزة "أفضل مطار في العالم" للمرة الثالثة ضمن جوائز "سكاي تراكس" العالمية للمطارات 2024
وأضاف الحساب الرسمي لمطار حمد الدولي عبر منصة "إكس"، أن المطار حصل أيضا على جائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط" للمرة العاشرة على التوالي.
في السياق ذاته، حصل مطار حمد كذلك على لقب "أفضل مطار للتسوق في العالم" للمرة الثانية على التوالي.
يأتي حصول المطار القطري على تلك الجوائز بعد منافسة بين أكثر من 500 مطار عالمي، حقق خلالها مطار قطر على أعلى تقدير عبر مؤشرات الأداء الرئيسية، ما أهله لاختياره كأفضل مطار في العالم.
واحتفل الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية بدر محمد المير، الذي قاد تطوير ونمو مطار حمد الدولي على مدى العقد الماضي، بهذا التكريم، قائلاً: "هذا إنجاز رائع لمطار حمد الدولي، حيث يحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيسه". من التميز التشغيلي، وربط الركاب بسلاسة من جميع أنحاء العالم، حسبما ذكر موقع "قطر نيوز".
زوار ينظرون إلى المسدسات المعروضة خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
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وأعرب المير عن أهمية فهم احتياجات الركاب وتطوير اتجاهات السفر لتناسب تجربة السفر بشكل أفضل، مؤكدًا أنه تم تقديم مجموعة متنوعة من التجارب في المطار، بما في ذلك "سوق المطار"، الذي يجعل الضيافة والثقافة القطرية أقرب إلى المسافرين، و"أورشارد"، المكان المثالي للاسترخاء وتجديد النشاط بين الرحلات الجوية، ومجموعة من الفنادق الراقية.
وأضاف المير أن مطار حمد الدولي خدم في العام الماضي، أكثر من 45 مليون مسافر، بزيادة قدرها 31% عن العام السابق، وتجاوز الزخم الذي تحقق خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم التاريخية 2022.
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