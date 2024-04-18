https://sputnikarabic.ae/20240418/خبير-لـسبوتنيك-الهجوم-على-رفح-سيضر-بشدة-بالعلاقات-المصرية-الإسرائيلية-1088095537.html

خبير لـ"سبوتنيك": الهجوم على رفح سيضر بشدة بالعلاقات المصرية الإسرائيلية

خبير لـ"سبوتنيك": الهجوم على رفح سيضر بشدة بالعلاقات المصرية الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

أكد الخبير الاستراتيجي المصري، سمير فرج، أن "أي هجوم إسرائيلي محتمل على مدينة رفح الفلسطينية الواقعة جنوبي قطاع غزة، سيضر بشدة بالعلاقات المصرية الإسرائيلية"،... 18.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-18T20:27+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال فرج، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "الهجوم على رفح، التي نزح إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين، سيؤثر بشدة على العلاقات (المصرية) مع تل أبيب، ومصر حذرت إسرائيل، على لسان الرئيس السيسي، من قبل".وأضاف فرج، ردًا على سؤال حول إمكانية تأثير هذا الهجوم علي خطوط الغاز إلى مصر، قائلًا: "هذه الخطوط مؤمنة وبعيده عن مسارات القتال تمامًا، أضف إلى ذلك أن إسرائيل هي المستفيد الأول من هذه الخطوط، التي تحمل الغاز إلى مصر لتصديره لحسابها بعد إسالته في محطات مصرية".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، انتهاء عملياته العسكرية في مخيم "النصيرات" وسط قطاع غزة، بعد أن استمرت لأيام عدة، شهدت عمليات توغل وتفجير لمبانٍ.وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن "الفرقة 162 أنهت عملياتها العسكرية في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، المتواصلة منذ أسبوع، وعملت خلالها على عزل جنوب القطاع عن شماله، بعد منع عودة النازحين إلى شمال القطاع".وقال قائد كتيبة في لواء "ناحال" لجنوده داخل قطاع غزة: "أنهينا العملية في أطراف مخيم النصيرات وسنتوجه إلى رفح، كي نوجه لهم ضربة هناك أيضًا".وفي السياق، كشفت تقارير بريطانية، اليوم الخميس، أن "إسرائيل تقوم بتحريك الدبابات وناقلات الجنود المدرعة حول قطاع غزة، استعدادًا للدخول إلى رفح".

https://sputnikarabic.ae/20240225/تقرير-إسرائيل-تعرض-على-مصر-خطتها-العسكرية-في-رفح-لتجنب-التوتر-معها-1086387779.html

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