https://sputnikarabic.ae/20240418/دراسة-الاستخدام-المنتظم-لـالباراسيتامول-حتى-بجرعات-منخفضة-قد-يضر-القلب-1088092006.html
دراسة: الاستخدام المنتظم لـ"الباراسيتامول" حتى بجرعات منخفضة قد يضر القلب
دراسة: الاستخدام المنتظم لـ"الباراسيتامول" حتى بجرعات منخفضة قد يضر القلب
سبوتنيك عربي
توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول دواء "الباراسيتامول"، الذي يتناوله غالبية الناس ويعد من أكثر مسكنات الألم أمنًا على الصحة، من الممكن أن يلحق الضرر بالقلب. 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T17:25+0000
2024-04-18T17:25+0000
2024-04-18T17:25+0000
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واكتشف باحثون أمريكيون أن الدواء الذي يباع في محلات السوبر ماركت في جميع أنحاء العالم، يسهم في تغيير البروتينات في أنسجة قلب الفئران.وتوضح الدكتورة غابرييلا ريفيرا، من جامعة كاليفورنيا في ديفيس، قائلة: "لقد وجدنا أن الاستخدام المنتظم للـ"أسيتامينوفين" بتركيزات تعتبر آمنة، أي ما يعادل 500 ملليغرام / يوم، يتسبب في تغيير العديد من مسارات الإشارات داخل القلب".وتم تقديم الدراسة الأخيرة في قمة "علم وظائف الأعضاء" الأمريكية في لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية.ووجد معدو الدراسة أن أنسجة قلب الفئران تغيرت وهو مؤشر على مدى جودة عمل العضو نتيجة للأدوية، وفقا لموقع "TimesNowNews".وذكر البحث أن الفئران التي تناولت "الباراسيتامول"، أظهرت تغيرات كبيرة في مستويات البروتينات المرتبطة بالمسارات البيوكيميائية المشاركة في مجموعة من الوظائف، وذلك بعد تجربة استمرت 7 أيام.وحذرت الدراسة من أن الاستخدام المتوسط إلى العالي للجرعات على المدى الطويل، يمكن أن يسبب مشاكل في القلب، نتيجة للإجهاد التأكسدي أو تراكم السموم.وأفاد موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أنه "يمكن للبالغين تناول قرصين من "باراسيتامول" 500 ملليغرام، 4 مرات خلال 24 ساعة، ويجب الانتظار مدة 4 ساعات على الأقل بين الجرعات".
https://sputnikarabic.ae/20210518/لماذا-لا-يجب-تناول-باراسيتامول-وأسبرين-بعد-التطعيم-1048995186.html
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علوم, الصحة, منوعات, الأخبار
علوم, الصحة, منوعات, الأخبار
دراسة: الاستخدام المنتظم لـ"الباراسيتامول" حتى بجرعات منخفضة قد يضر القلب
توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول دواء "الباراسيتامول"، الذي يتناوله غالبية الناس ويعد من أكثر مسكنات الألم أمنًا على الصحة، من الممكن أن يلحق الضرر بالقلب.
واكتشف باحثون أمريكيون أن الدواء الذي يباع في محلات السوبر ماركت في جميع أنحاء العالم، يسهم في تغيير البروتينات في أنسجة قلب الفئران.
وتوضح الدكتورة غابرييلا ريفيرا، من جامعة كاليفورنيا في ديفيس، قائلة: "لقد وجدنا أن الاستخدام المنتظم للـ"أسيتامينوفين" بتركيزات تعتبر آمنة، أي ما يعادل 500 ملليغرام / يوم، يتسبب في تغيير العديد من مسارات الإشارات داخل القلب".
وتابعت: "لقد توقعنا أن يغير الدواء مسارين أو ثلاثة، لكننا وجدنا أكثر من 20 مسارا مختلفًا للإشارات متأثرة، وهذه النتائج تدفعني إلى التفكير في استخدام عقار "الأسيتامينوفين" بأقل جرعة فعالة ولأقصر مدة ممكنة".
وتم تقديم الدراسة الأخيرة في قمة "علم وظائف الأعضاء" الأمريكية في لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ووجد معدو الدراسة أن أنسجة قلب الفئران تغيرت وهو مؤشر على مدى جودة عمل العضو نتيجة للأدوية، وفقا لموقع
"TimesNowNews".
وذكر البحث أن الفئران التي تناولت "الباراسيتامول
"، أظهرت تغيرات كبيرة في مستويات البروتينات المرتبطة بالمسارات البيوكيميائية المشاركة في مجموعة من الوظائف، وذلك بعد تجربة استمرت 7 أيام.
وحذرت الدراسة من أن الاستخدام المتوسط إلى العالي للجرعات على المدى الطويل، يمكن أن يسبب مشاكل في القلب، نتيجة للإجهاد التأكسدي أو تراكم السموم.
وأفاد موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أنه "يمكن للبالغين تناول قرصين من "باراسيتامول" 500 ملليغرام، 4 مرات خلال 24 ساعة، ويجب الانتظار مدة 4 ساعات على الأقل بين الجرعات".