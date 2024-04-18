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https://sputnikarabic.ae/20240418/دراسة-الاستخدام-المنتظم-لـالباراسيتامول-حتى-بجرعات-منخفضة-قد-يضر-القلب-1088092006.html
دراسة: الاستخدام المنتظم لـ"الباراسيتامول" حتى بجرعات منخفضة قد يضر القلب
دراسة: الاستخدام المنتظم لـ"الباراسيتامول" حتى بجرعات منخفضة قد يضر القلب
سبوتنيك عربي
توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول دواء "الباراسيتامول"، الذي يتناوله غالبية الناس ويعد من أكثر مسكنات الألم أمنًا على الصحة، من الممكن أن يلحق الضرر بالقلب. 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T17:25+0000
2024-04-18T17:25+0000
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واكتشف باحثون أمريكيون أن الدواء الذي يباع في محلات السوبر ماركت في جميع أنحاء العالم، يسهم في تغيير البروتينات في أنسجة قلب الفئران.وتوضح الدكتورة غابرييلا ريفيرا، من جامعة كاليفورنيا في ديفيس، قائلة: "لقد وجدنا أن الاستخدام المنتظم للـ"أسيتامينوفين" بتركيزات تعتبر آمنة، أي ما يعادل 500 ملليغرام / يوم، يتسبب في تغيير العديد من مسارات الإشارات داخل القلب".وتم تقديم الدراسة الأخيرة في قمة "علم وظائف الأعضاء" الأمريكية في لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية.ووجد معدو الدراسة أن أنسجة قلب الفئران تغيرت وهو مؤشر على مدى جودة عمل العضو نتيجة للأدوية، وفقا لموقع "TimesNowNews".وذكر البحث أن الفئران التي تناولت "الباراسيتامول"، أظهرت تغيرات كبيرة في مستويات البروتينات المرتبطة بالمسارات البيوكيميائية المشاركة في مجموعة من الوظائف، وذلك بعد تجربة استمرت 7 أيام.وحذرت الدراسة من أن الاستخدام المتوسط إلى العالي للجرعات على المدى الطويل، يمكن أن يسبب مشاكل في القلب، نتيجة للإجهاد التأكسدي أو تراكم السموم.وأفاد موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أنه "يمكن للبالغين تناول قرصين من "باراسيتامول" 500 ملليغرام، 4 مرات خلال 24 ساعة، ويجب الانتظار مدة 4 ساعات على الأقل بين الجرعات".
https://sputnikarabic.ae/20210518/لماذا-لا-يجب-تناول-باراسيتامول-وأسبرين-بعد-التطعيم-1048995186.html
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علوم, الصحة, منوعات, الأخبار
علوم, الصحة, منوعات, الأخبار

دراسة: الاستخدام المنتظم لـ"الباراسيتامول" حتى بجرعات منخفضة قد يضر القلب

17:25 GMT 18.04.2024
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصورأدوية
أدوية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
أدوية
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
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تابعنا عبر
توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول دواء "الباراسيتامول"، الذي يتناوله غالبية الناس ويعد من أكثر مسكنات الألم أمنًا على الصحة، من الممكن أن يلحق الضرر بالقلب.
واكتشف باحثون أمريكيون أن الدواء الذي يباع في محلات السوبر ماركت في جميع أنحاء العالم، يسهم في تغيير البروتينات في أنسجة قلب الفئران.
وتوضح الدكتورة غابرييلا ريفيرا، من جامعة كاليفورنيا في ديفيس، قائلة: "لقد وجدنا أن الاستخدام المنتظم للـ"أسيتامينوفين" بتركيزات تعتبر آمنة، أي ما يعادل 500 ملليغرام / يوم، يتسبب في تغيير العديد من مسارات الإشارات داخل القلب".

وتابعت: "لقد توقعنا أن يغير الدواء مسارين أو ثلاثة، لكننا وجدنا أكثر من 20 مسارا مختلفًا للإشارات متأثرة، وهذه النتائج تدفعني إلى التفكير في استخدام عقار "الأسيتامينوفين" بأقل جرعة فعالة ولأقصر مدة ممكنة".

وتم تقديم الدراسة الأخيرة في قمة "علم وظائف الأعضاء" الأمريكية في لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
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18 مايو 2021, 07:18 GMT
ووجد معدو الدراسة أن أنسجة قلب الفئران تغيرت وهو مؤشر على مدى جودة عمل العضو نتيجة للأدوية، وفقا لموقع "TimesNowNews".
وذكر البحث أن الفئران التي تناولت "الباراسيتامول"، أظهرت تغيرات كبيرة في مستويات البروتينات المرتبطة بالمسارات البيوكيميائية المشاركة في مجموعة من الوظائف، وذلك بعد تجربة استمرت 7 أيام.
وحذرت الدراسة من أن الاستخدام المتوسط إلى العالي للجرعات على المدى الطويل، يمكن أن يسبب مشاكل في القلب، نتيجة للإجهاد التأكسدي أو تراكم السموم.
وأفاد موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أنه "يمكن للبالغين تناول قرصين من "باراسيتامول" 500 ملليغرام، 4 مرات خلال 24 ساعة، ويجب الانتظار مدة 4 ساعات على الأقل بين الجرعات".
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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