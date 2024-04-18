https://sputnikarabic.ae/20240418/رجل-يصاب-بفيروس-نادر-بعد-عضة-قرد-1088081486.html

رجل يصاب بفيروس نادر بعد "عضة" قرد

رجل يصاب بفيروس نادر بعد "عضة" قرد

سبوتنيك عربي

أفاد مركز حماية الصحة في هونغ كونغ الصينية، أن رجلًا يبلغ من العمر 37 عامًا يرقد في حالة حرجة في العناية المركزة، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس نادر على خلفية... 18.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-18T13:33+0000

2024-04-18T13:33+0000

2024-04-18T13:33+0000

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ينتقل المرض المعروف باسم فيروس "هربس" أو "فيروس ب" بشكل طبيعي عن طريق البول والبراز ولعاب قرود "المكاك"، التي تجوب العديد من المناطق العامة في مدينة هونغ كونغ.ونظرًا لتكرار الاتصال بين البشر والقردة في المدينة، فمن المفاجئ أن تكون هذه الحالة هي الأولى من نوعها في هونغ كونغ.يصل معدل الوفيات إلى أكثر من 70% للمصابين الذين لم يتلقوا العلاج، لكن فرص البقاء على قيد الحياة تحسنت بشكل ملحوظ على مر العقود مع إدخال العلاج المضاد للفيروسات، بحسب مجلة "sciencealert".تحدث الوفيات عادةً بسبب التهاب في الجهاز العصبي المركزي، حيث يسبب الفيروس تورمًا في الدماغ والحبل الشوكي. في الحالات الأقل شدة، يعاني المرضى من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا بما في ذلك الحمى والتعب وآلام العضلات والصداع، وفي بعض الحالات، ضيق في التنفس وآلام في البطن وحتى الحازوقة.في الوقت الحالي، لا يزال فيروس "ب" يمثل تهديدًا نادرًا وغير عادي. ومع ذلك، يُنصح بالحفاظ على مسافة من قرود "المكاك" في أي مكان.

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