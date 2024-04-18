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التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
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مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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الإنسان والثقافة
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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باير ليفركوزن يتوّج بلقب الدوري الألماني ومانشستر سيتي يتصدر
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:43 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
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https://sputnikarabic.ae/20240418/رجل-يصاب-بفيروس-نادر-بعد-عضة-قرد-1088081486.html
رجل يصاب بفيروس نادر بعد "عضة" قرد
رجل يصاب بفيروس نادر بعد "عضة" قرد
سبوتنيك عربي
أفاد مركز حماية الصحة في هونغ كونغ الصينية، أن رجلًا يبلغ من العمر 37 عامًا يرقد في حالة حرجة في العناية المركزة، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس نادر على خلفية... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T13:33+0000
2024-04-18T13:33+0000
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ينتقل المرض المعروف باسم فيروس "هربس" أو "فيروس ب" بشكل طبيعي عن طريق البول والبراز ولعاب قرود "المكاك"، التي تجوب العديد من المناطق العامة في مدينة هونغ كونغ.ونظرًا لتكرار الاتصال بين البشر والقردة في المدينة، فمن المفاجئ أن تكون هذه الحالة هي الأولى من نوعها في هونغ كونغ.يصل معدل الوفيات إلى أكثر من 70% للمصابين الذين لم يتلقوا العلاج، لكن فرص البقاء على قيد الحياة تحسنت بشكل ملحوظ على مر العقود مع إدخال العلاج المضاد للفيروسات، بحسب مجلة "sciencealert".تحدث الوفيات عادةً بسبب التهاب في الجهاز العصبي المركزي، حيث يسبب الفيروس تورمًا في الدماغ والحبل الشوكي. في الحالات الأقل شدة، يعاني المرضى من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا بما في ذلك الحمى والتعب وآلام العضلات والصداع، وفي بعض الحالات، ضيق في التنفس وآلام في البطن وحتى الحازوقة.في الوقت الحالي، لا يزال فيروس "ب" يمثل تهديدًا نادرًا وغير عادي. ومع ذلك، يُنصح بالحفاظ على مسافة من قرود "المكاك" في أي مكان.
https://sputnikarabic.ae/20231203/عصابة-من-القردة-اللصوص-تسرق-ممتلكات-السياح-وتقايضها-بالطعام-فيديو-1083699621.html
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رجل يصاب بفيروس نادر بعد "عضة" قرد

13:33 GMT 18.04.2024
© AFP 2023 / Roslan Rahman قرد بري يجلس على المرآة الجانبية للترام أثناء رحلة سفاري ليلية في سنغافورة 10 مايو 2021
قرد بري يجلس على المرآة الجانبية للترام أثناء رحلة سفاري ليلية في سنغافورة 10 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© AFP 2023 / Roslan Rahman
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أفاد مركز حماية الصحة في هونغ كونغ الصينية، أن رجلًا يبلغ من العمر 37 عامًا يرقد في حالة حرجة في العناية المركزة، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس نادر على خلفية تعرضه للعض من قبل قرد.
ينتقل المرض المعروف باسم فيروس "هربس" أو "فيروس ب" بشكل طبيعي عن طريق البول والبراز ولعاب قرود "المكاك"، التي تجوب العديد من المناطق العامة في مدينة هونغ كونغ.

ووفقا لعائلة المريض، أصيب الرجل بجرح من أحد الحيوانات أثناء زيارته لمتنزه في هونغ كونغ، في أواخر فبراير/ شباط الماضي، وبعد شهر، راجع الرجل مستشفى "يان تشاي" وهو يعاني من الحمى وانخفاض في ضغط الدم، ومنذ ذلك الحين تم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة، وحتى 3 أبريل/ نيسان الجاري، لم تكن هناك تقارير رسمية أخرى عن الحالة الصحية للرجل.

قرود المكاك تتسلق مصورًا صحفياً في معبد فرا برانغ سام يود خلال مهرجان القرود السنوي مونكي بوفيت، في محافظة لوبوري، شمال بانكوك في 28 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
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3 ديسمبر 2023, 07:51 GMT
ونظرًا لتكرار الاتصال بين البشر والقردة في المدينة، فمن المفاجئ أن تكون هذه الحالة هي الأولى من نوعها في هونغ كونغ.

ومنذ أول إصابة بشرية موثقة في عام 1932، ثبتت إصابة 50 شخصًا حول العالم بفيروس "هربس" أو "ب"، وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية، توفي 21 شخصا من المصابين.

يصل معدل الوفيات إلى أكثر من 70% للمصابين الذين لم يتلقوا العلاج، لكن فرص البقاء على قيد الحياة تحسنت بشكل ملحوظ على مر العقود مع إدخال العلاج المضاد للفيروسات، بحسب مجلة "sciencealert".
تحدث الوفيات عادةً بسبب التهاب في الجهاز العصبي المركزي، حيث يسبب الفيروس تورمًا في الدماغ والحبل الشوكي. في الحالات الأقل شدة، يعاني المرضى من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا بما في ذلك الحمى والتعب وآلام العضلات والصداع، وفي بعض الحالات، ضيق في التنفس وآلام في البطن وحتى الحازوقة.
في الوقت الحالي، لا يزال فيروس "ب" يمثل تهديدًا نادرًا وغير عادي. ومع ذلك، يُنصح بالحفاظ على مسافة من قرود "المكاك" في أي مكان.
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